TORONTO, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui les modalités d’achat du concentré de zinc et de vente de zinc pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. À moins d’indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars américains.



En date du 8 mars 2018, le Fonds a annoncé qu’il avait conclu une entente selon laquelle Glencore Canada, agissant pour son propre compte, fournit tout le concentré requis par le Fonds et achète tout le zinc produit par le Fonds pour la période de quatre ans se terminant le 30 avril 2022. Les modalités de l’entente sont établies annuellement en fonction des conditions existantes sur le marché et après consultation auprès des conseillers indépendants des fiduciaires indépendants. Pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, les achats de concentrés de zinc primaires seront effectués moyennant des frais de traitement variables qui tiennent compte des fluctuations du marché et selon les autres dispositions établies dans l’entente de quatre ans. Le Fonds et Glencore Canada ont convenu d’une prime fixe liée aux ventes de zinc pour la même période contractuelle, soit du 1er mai au 30 avril.

Les modalités n’ont pas été divulguées puisqu’elles sont considérées de nature sensible sur le plan commercial tout en étant assujetties aux exigences contractuelles et aux pratiques en vigueur dans l’industrie en matière de confidentialité des renseignements sur les prix.

BAIIA ajusté1 indicatif

En appliquant les modalités du contrat à une production sur 12 mois et les hypothèses ci-dessous, le BAIIA ajusté s’établirait entre 57 M$ et 88 M$.

Hypothèses relatives au BAIIA ajusté indicatif Prix du zinc ($ US la livre) 0,91 $ - 1,22 $ Taux de change $ CA / $ US 0,75 $ Production et ventes de zinc (en tonnes) 260 000 – 270 000 Concentré et zinc secondaire affinés (en tonnes) 515 000 – 535 000

En supposant des dépenses d’investissement de 30 M$ à 35 M$, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, après dépenses d’investissement, s’établiraient entre 22 M$ et 58 M$.

Fait à noter, le BAIIA ajusté indicatif est une estimation qui pourrait ne pas correspondre aux résultats futurs, ceux-ci étant tributaires de l’évolution des prix du zinc, de la fluctuation des frais de traitement et d’autres facteurs comme les niveaux de production, les taux de change, les primes sur le zinc, les prix des sous-produits et les coûts de production. Il ne doit pas non plus être considéré comme une prévision des résultats de l’année civile 2020, car la période visée par le contrat et l’année civile ne coïncident pas. Par ailleurs, les flux de trésorerie effectivement réalisés pendant les périodes de présentation de l’information financière peuvent fluctuer grandement en raison de la variation du fonds de roulement, y compris de variations touchant les instruments financiers dérivés et d’autres soldes, ainsi que les dépenses d’investissement.

La capacité du Fonds à réaliser les hypothèses susmentionnées est assujettie à divers risques, incertitudes et hypothèses, dont certains sont présentés à la rubrique « Énoncés prospectifs ».

Perspectives du Fonds

Selon les analystes du secteur, comme Wood Mackenzie et CRU, le resserrement du marché du concentré amorcé en 2016 s’est poursuivi en 2017 et 2018. Un revirement est survenu en 2019 en raison de l’augmentation de la production des mines et de la baisse de production des affineries par suite des mesures répressives généralisées adoptées par les agences environnementales chinoises ainsi que des problèmes de production qu’ont connus diverses affineries à l’échelle mondiale. La production de métaux affinés en Chine a augmenté, mais elle a été contrebalancée en partie par des baisses à l’extérieur de la Chine. La légère augmentation de la production mondiale n’a toutefois pas été suffisante pour répondre à la demande mondiale de métaux. L’insuffisance sur les marchés des métaux affinés a maintenu les stocks de métaux à des creux sans précédent. Le marché des métaux affinés devrait afficher en 2020 un faible excédent qui aura peu d’incidence sur les stocks de métaux à l’échelle mondiale. Les prix des marchandises, y compris le zinc, pourraient être freinés par la guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine, indépendamment des fondamentaux favorables. L’impact de l’épidémie du COVID-19 commence à se faire sentir dans l’industrie chinoise du zinc tant au niveau de l’offre que de la demande. L’impact à long terme est tributaire de la durée et de l’ampleur de l’épidémie.

Wood Mackenzie a de plus indiqué qu’au cours des prochaines années, l’excédent grandissant de concentrés fera augmenter les frais de traitement. Cet excédent pourrait, à terme, se traduire par des accumulations de concentrés invendus et une hausse des frais de traitement qui risquent d’entraîner des baisses de la production et la fermeture de mines. Wood Mackenzie s’attend à des améliorations du taux d’utilisation des affineries en Chine pour juguler la progression des excédents de concentrés.

Qualité et disponibilité du concentré de zinc

À l’échelle mondiale, la qualité du concentré de zinc a diminué en ce qui concerne la teneur plus faible en zinc et le niveau d’impuretés plus important. Pour les affineries, cette baisse de qualité accroît la quantité de résidus à traiter par tonne de zinc produite. Le Fonds cherche continuellement à optimiser ses installations existantes et évalue actuellement l’incidence de cette tendance mondiale sur sa capacité d’exploitation afin de déterminer quelles dépenses d’investissement pourraient être engagées pour améliorer sa capacité de production et la rentabilité en général.

La livraison irrégulière d’importantes quantités de concentré outremer et la nécessité de combiner différentes qualités de sources d’approvisionnement pour maximiser la production de l’affinerie se traduisent par des niveaux de stocks de concentré variables. Les variations de la qualité et de la combinaison des sources d’approvisionnement pourraient avoir une incidence sur la production et le niveau des stocks.

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse contient des informations limitées. Il ne s’agit pas d’une source d’information appropriée pour les lecteurs qui n’ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n’est un substitut des états financiers consolidés et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s’appuie que sur le présent résumé.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l’entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L’information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l’information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d’exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d’investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d’information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com .

L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes. À moins que la loi ne l’exige, le Fonds ne s’engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l’information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l’occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry‑de‑Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous‑produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com .

1 Le BAIIA ajusté est utilisé par le Fonds comme une indication des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d’information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul du BAIIA ajusté soit comparable aux méthodes utilisées par d’autres entités. Le BAIIA ajusté est calculé en prenant le résultat avant les charges financières et impôts sur le résultat et en l’ajustant pour tenir compte de tous les éléments sans effet sur la trésorerie, comme l’amortissement, le profit ou la perte sur la vente d’actifs et les variations de la juste valeur des dérivés incorporés. De plus, un ajustement est apporté afin de refléter la variation nette des obligations de réhabilitation (recouvrement) charge au titre de la remise en état, moins les frais de restauration des lieux), l’augmentation (la diminution) de la marge sur stocks et la variation nette des avantages du personnel (charges sans effet sur la trésorerie au titre des avantages du personnel, moins les cotisations de l’employeur).