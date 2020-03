BOUCHERVILLE, Québec, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce la conclusion d'une entente pour la vente de la majorité des actifs de sa division Summit Foods (« Summit ») en Ontario à Flanagan Foodservice inc. (« Flanagan ») pour un produit de vente d’environ 10 millions $, sujet à certains ajustements après la clôture. La clôture de cette transaction est prévue pour la fin avril 2020 et celle-ci est sujette à l'approbation du Bureau canadien de la concurrence. La vente de Summit fait suite à la consolidation des activités de distribution de Colabor en Ontario vers son centre de distribution de Mississauga, qui a été annoncée plus tôt en janvier dernier.



« La vente de cette division nous permettra de recentrer nos activités tout en améliorant la rentabilité, de renforcer notre situation financière et de fournir les ressources et la capacité nécessaires pour nous concentrer sur nos marchés à valeur ajoutée, » a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « Après des années d'exploitation dans un environnement difficile, ceci est la dernière étape importante du plan d’optimisation de nos opérations en Ontario. »

« Summit est un distributeur très respecté et reconnu depuis longtemps pour son service et sa qualité supérieurs ainsi que son intégrité, ce qui s’arrime bien avec la culture de Flanagan et notre dévouement à la qualité » a déclaré Dan Flanagan, chef de la direction de Flanagan. « Puisque nous ferons qu’une seule entreprise, nous utiliserons notre taille afin de rehausser le service que nous offrons à nos clients et continuerons à leur offrir un service différencié. »

La transaction inclue le centre de distribution de Summit à Mississauga et les équipements connexes, les activités de distribution et la majorité des contrats de travail. Flanagan deviendra également le distributeur exclusif des produits de la marque Menu en Ontario.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la société disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Flanagan Foodservice

Flanagan Foodservice est le plus grand distributeur indépendant et familial au pays. La société a été fondée en 1977 avec une emphase sur le service à la clientèle et a soutenu cet objectif en priorisant le client avant tout, lui permettant plus de 40 années de croissance soutenue et d’expansion. Flanagan Foodservice s'améliore de façon constante en affinant ses services, ses systèmes, sa gamme de produits et en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux défis et aux besoins changeants de ses clients.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d’exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l’intermédiaire des activités Broadline.

Renseignements complémentaires :

Groupe Colabor inc.

Pierre Gagné

Chef de la direction financière

450-449-4911 poste 1308

investors@colabor.com Flanagan Foodservice Inc.

Dan Lafrance

Président

519-748-6878



Relations avec les investisseurs

Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

450-449-0026 poste 1308