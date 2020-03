Til

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 Copenhagen K





I fortsættelse af tidligere offentliggjort meddelelse, skal det herved meddeles, at Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve midlertidig suspension af handel for følgende andelsklasser:



PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)

PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Lars Louw Pedersen på telefon 38 42 21 42.