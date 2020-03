MONTRÉAL, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) souhaite fixer les modalités de son placement privé déjà annoncé, lequel consistera en un placement d’entre 12 000 000 et 30 000 000 unités à un prix de 0,05 $ chacun, pour un produit brut d’entre 600 000 $ et 1 500 000 $. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription, chaque bon de souscription entier permettant à son porteur de souscrire à une action ordinaire à un prix de 0,08 $ pour une période de 36 mois.



Les actions et les bons émises en vertu de ce placement seront assujetties à une période de négociation restreinte d’une durée de quatre mois, conformément à la législation applicable en valeurs mobilières.

ATW Tech annonce également qu’elle ne procédera pas à l’acquisition précédemment annoncée auprès de Fastrack Trust des actions de 6855318 Canada Ltd et de 6890202 Canada Ltd.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (‘fintech’), propriétaire de plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel et Option.vote. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation.

SOURCE :

ATW TECH

Michel Guay

Président, fondateur et chef de la direction

Tél. : 844.298.5932, poste 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com