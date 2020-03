TORONTO, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, les données sont devenues une valeur précieuse. Les promoteurs de régime, les conseillers et les tiers payeurs sont de plus en plus nombreux à vouloir des analyses complexes utilisant les données de réclamations afin d’améliorer le rendement des régimes de garanties. Pour répondre à la demande, Green Shield Canada (GSC) et HBM+ (sa division de solutions de gestion des régimes de soins de santé) ont lancé PraticoDONNÉES, un service d’analyse des données des régimes de garanties qui permet de mieux comprendre les tendances en matière de réclamations et les principaux facteurs de coût.



Les produits et services de PraticoDONNÉES, qui vont au-delà de la production habituelle de rapports, comprennent un outil de visualisation novateur et interactif des données, ainsi que des outils d’information décisionnelle dynamiques. Les indicateurs de garanties sont présentés de façon unique afin de transformer les différentes données disponibles en renseignements riches et utiles. PraticoDONNÉES propose aussi des analyses comparatives de régimes de garanties et des analyses démographiques qui permettent d’avoir une idée plus précise du rendement des régimes.

« Notre service PraticoDONNÉES est un autre pas de géant dans la quête d’une gestion des régimes plus éclairée, affirme Cathy Morrison, vice-présidente, Planification et solutions commerciales de GSC. Les utilisateurs peuvent consulter les données d’une façon rapide, efficace et pratique. Que vous cherchiez à comprendre ce qui est arrivé et pourquoi, ou encore à prévoir ce qui va arriver, PraticoDONNÉES vous guide tout au long du processus d’analyse. »

PatricoDONNÉES se décline en trois forfaits complets : Renseignements sur les régimes de garanties, Analyses prédictives et Analyses prescriptives. Chaque forfait peut être configuré en fonction des besoins des clients et des intervenants du secteur. Pour des renseignements plus spécialisés, PraticoDONNÉES offre aussi des services adaptés d’analyse et de consultation pour répondre à des besoins précis.

PraticoDONNÉES étant facilement accessible en ligne, nul besoin de faire une demande de données. Grâce à des zooms avant dynamiques, à des filtres et à d’autres analyses pertinentes, il est possible de générer ses propres analyses et de les présenter dans un format pratique (PowerPoint, Excel, Word, etc.).

« La popularité des analyses complexes dans le secteur ne faiblit pas, mais il peut s’avérer extrêmement ardu d'exploiter la puissance des données sans les bons outils, d’ajouter Mme Morrison. PraticoDONNÉES permet d’obtenir de précieux renseignements grâce à une approche simple, transparente et concrète. »

Renseignements :

Service des médias

Green Shield Canada

1 800 268-6613, poste 3409

media@greenshield.ca



À propos de Green Shield Canada

GSC est le seul fournisseur national de garanties de soins de santé et dentaires sans but lucratif au Canada, qui s’est donné pour mission de promouvoir l’intérêt commun. GSC est à l’affût de moyens innovateurs qui permettraient aux Canadiens d’améliorer leur état de santé. D’un océan à l’autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l’hospitalisation et les voyages, de même que les services d’administration. Grâce à des stratégies de maîtrise des coûts, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes personnalisés pour plus de deux millions de membres dans tout le pays. greenshield.ca

À propos de HBM+

HBM+ est plus qu’un gestionnaire de régimes de garanties-médicaments; c’est un gestionnaire de régimes de soins de santé. De ses bureaux situés au Québec et en Ontario, HBM+ livre des solutions personnalisées qui facilitent l’administration des régimes de garanties-médicaments, de soins dentaires et de soins de santé complémentaires pour les assureurs, les tiers payeurs et les organismes gouvernementaux dans tout le Canada. HBM+ se distingue par sa technologie éprouvée, son identité visuelle transparente, le caractère novateur de sa gestion des réclamations et de ses fonctions administratives, une gestion des professionnels de la santé axée sur la collaboration et une solide connaissance de l’industrie. HBM+ sait que chaque client est unique et doit pouvoir compter sur une solution d’affaires adaptée à ses besoins. hbmplus.ca