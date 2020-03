BRIDGEWATER, N.J., 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les États-Unis sont un marché prêt pour la messagerie avancée ciblée par les marques et parrainée par les opérateurs, basée sur le protocole Rich Communications Services (RCS), selon des discussions de groupes menées par Synchronoss (NASDAQ : SNCR). Après avoir réuni des dizaines de consommateurs américains de tous âges pour discuter de leurs habitudes de messagerie mobile, Synchronoss est en mesure de montrer la valeur du RCS aux opérateurs et aux marques pour augmenter l'engagement des abonnés et créer de nouveaux revenus.

Le RCS est une plateforme de messagerie évoluée interopératrice facile à utiliser, riche en fonctionnalités et disponible sur tous les appareils mobiles. Cette évolution de la messagerie SMS dirigée par l'opérateur intègre non seulement des capacités multimédias avancées dans les messages texte, mais donne également aux utilisateurs la possibilité d'accomplir tout ce qu'ils font actuellement sur plusieurs applications à partir d'une plateforme de messagerie unique et avec une liste de contacts unique pour les amis, la famille et les services.

Le RCS est également un puissant écosystème de marketing direct de conception privée que les opérateurs peuvent offrir aux marques. Les marques pourront exploiter un nouveau canal de communication sécurisé, basé sur des autorisations et personnalisé, et profiter des taux d'ouverture, de réponse et de clic plus élevés de SMS. Dans le même temps, les opérateurs auront la possibilité d'augmenter leurs revenus en dehors des secteurs d'activité traditionnels et de consolider davantage leur réputation en tant que protecteurs de la vie privée des abonnés.

Synchronoss, leader mondial et novateur des produits cloud, messagerie, numérique et IoT, et fournisseur du service RCS +Message lancé par trois grands opérateurs japonais en mai 2018, a interrogé les participants aux groupes de discussion sur leur comportement actuel en matière de messagerie et leur a présenté les capacités du RCS. Les discussions qui en ont résulté ont démontré une demande claire de RCS parrainé par les opérateurs, la commodité et la confiance des opérateurs étant au cœur de l'enthousiasme des participants pour cette nouvelle forme de communication mobile.

« Lorsqu'on les interroge sur leur perception des services de messagerie aujourd'hui, les participants perçoivent une distinction claire entre "messagerie" et "SMS" », a déclaré Glenn Lurie, Président-directeur général de Synchronoss. « La "messagerie" est réservée aux applications de messagerie, telles que Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram, tandis que la "messagerie texte" est considérée comme située en dehors de cette arène de messagerie et est une activité entièrement différente. Pour les consommateurs, les SMS sont infaillibles. »

Pour les opérateurs, c'est une bonne nouvelle. Alors que les consommateurs peuvent utiliser plusieurs applications de messagerie à des fins différentes, presque tout le monde envoie des SMS et de manière abondante. Les consommateurs font confiance au service de textos traditionnel parce qu'ils le considèrent comme sûr et fiable, et ils savent que leurs contacts personnels ont tous accès aux SMS, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les applications de messagerie. En fait, l'application de messagerie la plus utilisée est l'application native préchargée qui intègre à la fois les services de messagerie SMS et axés sur l'appareil, tels que iMessage ou Android Messages. Cette préférence et confiance envers les SMS démontrent une opportunité claire pour le RCS parrainé par les opérateurs de s'appuyer sur l'allégeance que les consommateurs ont déjà envers la messagerie texte.

Les capacités RCS sont très variées. Elles incluent le chat de base d'individu à individu, ainsi que des expériences de type « application mobile », telles que des services de réservation et de planification ou l'achat de marchandises directement à partir de l'application RCS. Les membres des groupes de discussion étaient réceptifs à l'idée de vivre leur vie numérique sur une seule application de messagerie à guichet unique comprenant des amis, des membres de la famille et leurs marques préférées. Ils ont aimé la perspective de pouvoir se passer de plusieurs applications et de rationaliser leurs communications mobiles en un seul outil universel. Cela supprime le désaccord de l'utilisateur causé par les applications de messagerie séparées parfois maladroites et incommodes, et la tendance de ces applications à utiliser beaucoup de mémoire de l'appareil.

En plus d'acquérir une meilleure compréhension des préférences des consommateurs en matière de messagerie mobile, la recherche a également produit des résultats clés pour les opérateurs.

« Trois leçons ont émergé de nos recherches », a déclaré M. Lurie. « Premièrement, les opérateurs doivent prioriser les communications d'individu à individu pour s'assurer que le RCS est considéré comme une application utilisée pour les SMS et les messages quotidiens. Deuxièmement, les opérateurs devraient lancer rapidement la fonctionnalité d'application pour permettre aux consommateurs de contrôler facilement les interactions avec les marques qu'ils aiment. Et enfin, les opérateurs doivent donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité afin que le RCS devienne l'application de confiance des consommateurs pour tout. Le RCS est une opportunité incroyable pour les opérateurs et les marques. Les consommateurs adorent ses capacités et les marques apprécient son potentiel en tant que canal marketing sûr et engageant. »

Les résultats des groupes de discussion peuvent être consultés dans un livre blanc intitulé « How operator-sponsored RCS can win consumer hearts and brand budgets » (Comment le RCS parrainé par les opérateurs peut gagner le cœur des consommateurs et les budgets des marques), et peuvent être téléchargés ici : https://synchronoss.com/operator-sponsored-rcs/

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits et plateformes numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Relations auprès des investisseurs :

Joseph Crivelli

Synchronoss

908-566-3131

investor@synchronoss.com



Contact auprès des médias :

Anais Merlin

CCgroup (International)

Tél. : +44 20 3824 9200

E-mail : synchronoss@ccgrouppr.com