BRIDGEWATER, N.J., March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os Estados Unidos são um mercado preparado para mensagens avançadas patrocinadas pelo operador e direcionadas à marca com base em Rich Communications Services (RCS), de acordo com as conversas do grupo focal conduzidas pela Synchronoss (NASDAQ: SNCR). Depois de reunir dezenas de consumidores norte-americanos de todas as idades para discutir seus hábitos de mensagens móveis, a Synchronoss pode mostrar o valor do RCS para operadores e marcas para aumentar o envolvimento dos assinantes e criar novas receitas.

O RCS é uma plataforma de mensagens avançada interativa, rica em recursos e fácil de usar que estará disponível em todos os dispositivos móveis. Esta evolução das mensagens SMS conduzidas pelo operador não só incorpora recursos multimídia avançados em mensagens de texto, mas também dá aos usuários a capacidade de realizar tudo o que fazem atualmente em vários aplicativos a partir de uma única plataforma de mensagens e com uma única lista de contatos para amigos, familiares e serviços.

O RCS também serve como um potente ecossistema de marketing direto privado por design que os operadores podem oferecer às marcas. As marcas poderão utilizar um novo canal de comunicação seguro, baseado em permissões e personalizado, e aproveitar as taxas de abertura, resposta e cliques mais altas do SMS. Por outro lado, os operadores terão a oportunidade de aumentar as receitas fora das linhas de negócios tradicionais e consolidar ainda mais suas próprias reputações como protetores da privacidade dos assinantes.

A Synchronoss, líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, e provedora por trás do serviço de mensagens RCS + lançado por três grandes operadoras japonesas em maio de 2018, perguntou aos participantes do grupo focal sobre seu comportamento atual de mensagens e os apresentou aos recursos RCS. As discussões resultantes demonstraram uma clara demanda por RCS patrocinado pelo operador, com a conveniência e a confiança do operador no centro do entusiasmo dos participantes por esta nova forma de comunicação móvel.

“Quando perguntados sobre sua percepção dos serviços de mensagens hoje, os participantes demonstraram uma distinção clara entre ‘mensagens’ e ‘mensagens de texto’”, disse Glenn Lurie, Presidente e CEO da Synchronoss. “O recurso ‘Mensagens’ é reservado para aplicativos de mensagens, como Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram, enquanto ‘mensagens de texto’ é considerado fora desta arena de mensagens e é uma atividade totalmente diferente. Para os consumidores, a mensagem de texto é totalmente à prova de falhas”.

Para os operadores, esta é uma boa notícia. Embora os consumidores possam usar vários aplicativos de mensagens para diferentes propósitos, quase todos enviam textos e eles enviam muito texto. Os consumidores confiam no serviço de mensagens de texto tradicional porque o consideram seguro e confiável, e sabem que todos os contatos pessoais têm acesso a mensagens de texto – o que não é necessariamente o caso dos aplicativos de mensagens. Na realidade, o aplicativo de mensagens mais comumente usado é o aplicativo nativo pré-carregado que integra serviços de mensagens SMS e centrados no dispositivo, como iMessage ou Android Messages. Esta preferência e confiança em SMS demonstra uma oportunidade clara para RCS patrocinado pelo operador de ampliar a fidelidade existente dos consumidores para com as mensagens de texto.

As capacidades do RCS são amplas. Elas incluem bate-papo pessoal básico, bem como experiências semelhantes a “aplicativos móveis”, como serviços de reserva e agendamento ou compra de bens diretamente no aplicativo RCS. Os membros do grupo focal foram receptivos à ideia de viver suas vidas digitais em um único aplicativo de mensagens que inclui amigos, família e marcas favoritas. Eles gostaram da perspectiva de serem capazes de eliminar vários aplicativos e simplificar suas comunicações móveis em uma ferramenta abrangente. Isso remove o atrito do usuário causado pelos aplicativos de mensagens separados, às vezes desajeitados e inconvenientes, e a tendência desses aplicativos ocuparem muita memória do dispositivo.

Além de obter uma melhor compreensão das preferências de mensagens móveis dos consumidores, a pesquisa também apresentou algumas conclusões importantes para os operadores.

“Três lições emergiram de nossa pesquisa” disse Lurie. “Em primeiro lugar, os operadores devem priorizar as comunicações pessoa-a-pessoa para garantir que o RCS seja visto como um aplicativo usado para mensagens de texto bem como mensagens diárias. Em segundo lugar, os operadores devem lançar rapidamente a funcionalidade de aplicação para pessoa para facilitar que os consumidores controlem as interações com as marcas de que gostam. E, finalmente, os operadores devem priorizar a privacidade e a segurança para que o RCS conquiste a confiança dos consumidores de aplicativos para tudo. RCS é uma oportunidade incrível para operadores e marcas. Os consumidores adoram suas capacidades e as marcas adoram seu potencial como um canal de marketing seguro e envolvente”.

Para os resultados da pesquisa com grupos focais ‘How operator-sponsored RCS can win consumer hearts and brand budgets’, acesse a faça o download aqui: https://synchronoss.com/operator-sponsored-rcs/

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

A Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a forma como as empresas criam novas receitas, reduzem custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas digitais e IoT que dão suporte a centenas de milhões de assinantes em todo o mundo. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras, parcerias confiáveis e pessoal de talento da Synchronoss, parcerias confiáveis mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, visite www.synchronoss.com .

