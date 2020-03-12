新泽西布里奇沃特, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据Synchronoss（NASDAQ: SNCR）开展的焦点小组对话透露的信息，美国市场已为由运营商支持、面向品牌的基于富通信服务（RCS）的消息推送做好了准备。在召集数十位各个年龄段的美国消费者对他们的移动消息推送习惯进行讨论之后，Synchronoss能够向运营商和品牌商展示RCS的价值，从而提高用户参与度并创造新的收入。

RCS是一个易于使用、功能丰富的跨运营商高级交互式消息推送平台，可以在所有移动设备上使用。这种由运营商主导的短信推送服务的发展，不仅将先进的多媒体功能整合到了文本消息中，而且还使用户能够通过单一消息推送平台以及适用于朋友、家人和服务的单一联系人列表来完成他们目前要在多个app中进行的一切事务。

RCS还可以作为强大的隐私设计直销生态系统，由运营商向各大品牌提供。各大品牌将能够利用基于权限、安全且个性化的沟通新渠道，以及SMS较高的开放率、响应率和点击率。同时，运营商将有机会在传统业务范围之外增加收入，并进一步巩固自己作为用户隐私保护者的声誉。

Synchronoss是云技术、消息推送、数字和物联网产品的全球领先企业及创新公司，同时也是日本三大运营商于2018年5月推出的基于RCS的+消息服务提供商，该公司向焦点小组的参与者询问了他们当前的消息推送行为并向他们介绍了RCS功能。由此引发的讨论表明了参与者对运营商支持的RCS的明确需求，而便捷性和对运营商的信任是他们对这种新型移动通信形式满怀期待的核心所在。

“当被问及他们对当今消息推送的看法时，参与者认为‘消息推送’和‘发短信’有着明显的区别。”Synchronoss总裁兼首席执行官Glenn Lurie表示， “‘消息推送’用于Facebook Messenger、WhatsApp或Instagram等消息推送应用程序，而‘发短信’则被认为是消息推送领域之外的完全不同的活动。对于消费者来说，发短信不用费什么脑筋。”

对于运营商来说，这是个好消息。尽管消费者可能出于不同的目的使用多个消息推送应用程序，但几乎每个人都会发短信，而且还会发很多。消费者信任传统的短信服务，因为他们认为它安全可靠，而且他们知道自己的私人联系人都可以使用短信服务，而对于消息推送app，情况不一定是这样。实际上，最常用的消息推送app是预加载的原生应用程序，集成了SMS和以设备为中心的消息推送服务，如iMessage或Android Messages。 这种对SMS的偏好和信任，为运营商支持的RCS提供了明确的机会，使其能够在消费者对于文本消息推送的已有忠诚度的基础上进一步发展。

RCS功能范围广泛。包括基本的个人到个人聊天以及类似“手机app”的体验，例如预订和安排服务或直接从RCS应用程序购买商品。焦点小组成员接受在一站式的单一消息推送应用程序中实现数字生活的想法，该应用程序包括朋友、家人和喜欢的品牌。他们希望能够避免使用多款app、并将移动通信简化为一个包罗万象的工具。这可以消除有时笨拙且不方便的各个独立消息推送app以及这些app占用大量设备内存而给用户带来的麻烦。

除了更好地了解消费者的移动消息推送偏好外，该研究还为运营商提供了一些关键的发现。

“从我们的研究可以得出三个结论，”Lurie说。“首先，运营商必须优先考虑个人到个人的通信，以确保RCS被视为一款用于日常短信和消息推送的app。其次，运营商应迅速推出“应用到个人”的功能，以便消费者轻松控制与自己喜欢的品牌的互动。最后，运营商必须优先考虑隐私和安全性，让RCS成为消费者信任的app。对于运营商和品牌商而言，RCS是不可思议的机遇。消费者喜欢它的功能，品牌商则喜欢它可能成为安全又具有吸引力的营销渠道的潜力。”

焦点小组的发现已写入题为“运营商支持的RCS如何赢得消费者的青睐和品牌预算”的白皮书中，您可通过此链接下载: https://synchronoss.com/operator-sponsored-rcs/

关于Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss（NASDAQ: SNCR）通过云技术、消息推送、数字以及物联网产品和平台，转变企业创造收入、降低成本以及娱乐用户的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。Synchronoss凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系，以及才干出众的员工，改变了TMT（技术-媒体-电信）客户增长业务的方式。更多信息，请访问： www.synchronoss.com 。

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