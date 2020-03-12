新澤西州布里奇沃特, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據由 Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 進行的焦點小組訪談結果，美國是基於 Rich Communications Services（RCS）由營運商贊助及以品牌為目標的高級訊息傳送服務的主要市場。在召集數十個不同年齡階段的美國消費者討論其流動訊息習慣之後，Synchronoss 能夠向營運商和品牌展示 RCS 的價值，以提高訂戶參與度和創造新收入。

RCS 是一個易用而功能豐富的互動式跨營運商高級訊息傳送平台，將在所有流動裝置上提供。這個由營運商主導的 SMS 訊息傳送革新不但將先進的多媒體功能整合到文字訊息中，而且能讓用戶得以使用一個訊息傳送平台及結合親友和各項服務的單一聯絡人清單，即可完成他們目前在多個應用程式上進行的所有操作。

RCS 也可以作為營運商可為品牌提供的一個強力、專門設計為私有的直銷生態系統。品牌將可利用全新、安全、基於權限的個人化通訊渠道，並善用 SMS 更高的開放率、回應率和點擊率。同時，營運商將有機會在傳統業務範圍之外增加收入，並進一步鞏固自己作為用戶私隱保護者的聲譽。

Synchronoss 是雲端、訊息、數碼和物聯網產品的全球領導者和創新者，也是三大日本營運商於 2018 年 5 月所推出基於 RCS 的 +Message 服務的供應商，向焦點小組參與者查詢他們目前的訊息行為，同時向他們介紹 RCS 功能。討論結果表明市場對營運商贊助的 RCS 有明確需求，而便捷性和營運商信任度是參與者對這種新型流動通訊形式感到興奮的核心功能。

Synchronoss 主席兼行政總裁 Glenn Lurie 說：「當參與者被問到他們現今對訊息傳送服務的看法時，他們對『訊息傳送』和『短訊』的看法有明顯的分別。「『訊息傳送』保留給諸如 Facebook Messenger、WhatsApp 或 Instagram 之類的訊息傳送應用程式使用，而『短訊』則被認為是該等訊息傳送領域之外，完全是另一種活動。對於消費者來說，發短訊是極其簡單的事情。」

對於營運商來說，這是好消息。儘管消費者可能基於不同目的而使用多個訊息傳送應用程式，但幾乎每個人都會發短訊，而且經常發。消費者信任傳統的短訊服務，因為他們認為該服務安全可靠，而他們也知道自己的個人聯絡人都可以使用短訊，但訊息傳送應用程式卻不一定是這種情況。事實上，最常用的訊息傳送應用程式是本機和預加載的應用程式，可集成 SMS 和以裝置為主的訊息傳送服務，例如 iMessage 或 Android Messages。對 SMS 的這種偏愛和信任為營運商贊助的 RCS 展示出明顯的發展機會，可建立於消費者對文字訊息已經擁有的忠誠度之上。

RCS 功能廣泛。例子包括基本的人與人聊天及類似「流動應用程式」的體驗，例如預訂和計劃服務，或直接從 RCS 應用程式購買商品。焦點小組成員接受將數碼生活放在一個包括親友和喜愛品牌的單一、一站式訊息傳送應用程式中的概念。他們喜歡能夠減少使用的應用程式數量並將各項流動通訊簡化為一個整全工具的前景。此舉消除了由有時笨拙且不方便的單獨訊息應用程式引起的用戶磨擦，以及這些應用程式佔用大量裝置記憶體的趨勢。

除了加深了解消費者的流動訊息偏好之外，該研究還為營運商提供了一些關鍵發現。

Lurie 說：「我們的研究得出了三個教訓。首先，營運商必須優先考慮人與人之間的通訊，以確保將 RCS 視為用於日常短訊和訊息收發的應用程式。其次，營運商應迅速推出由應用程式到人的功能，讓消費者可輕鬆控制與自己喜歡的品牌的互動。最後，營運商必須優先考慮私隱和安全性，以便 RCS 成為消費者對所有功能都信任的應用程式。對於營運商和品牌商來說，RCS 是不可多得的發展機遇。消費者喜歡它的功能，而品牌喜歡它作為安全和理想營銷渠道的潛力。」

焦點小組的調查結果可在題為「營運商贊助的 RCS 如何贏得消費者的青睞和品牌預算」的白皮書查閱，並可在此下載： https://synchronoss.com/operator-sponsored-rcs/

關於 Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 透過雲端、訊息、數碼化及物聯網產品及平台，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

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