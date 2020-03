Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

den 12. marts 2020

Årsrapport for SKAKO A/S for 2019

SKAKO realiserer markant resultatfremgang

I 2019 realiserede SKAKO A/S en omsætning på 354,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,4% i forhold til sidste år. Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster steg med 19,5% til 18,0 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med vores udmeldte resultatforventninger på 17,0 – 20,0 mio. kr. EBIT efter særlige poster steg til 18,0 mio. kr. mod 16,4 mio. kr. i 2018. I 2019 udgjorde pengestrømme fra driften 24,5 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. i 2018.

2019 har vist en positiv udvikling for SKAKO, hvor vi, på trods af investering i deltagelse i BAUMA og omkostninger til erhvervelsen af Dartek, formåede at øge resultatet af primær drift (EBIT). Resultatet er realiseret på baggrund af den øgede omsætning og ved forbedring af bruttomarginen i begge divisioner. I H2 2019 så vi dog et fald i omsætningen til den tyske bilindustri, hvilket har haft en negativ indvirkning på resultatet i 2019. Samtidig er bruttomarginen i SKAKO Concrete-divisionen stadig ikke på et tilfredsstillende niveau, hvorfor ledelsen har iværksat S2020 profitforbedringsprogrammet, som har særligt fokus på at forhøje bruttomarginen.

Som annonceret i selskabsmeddelelse 13 af 14. november 2019, har SKAKO Vibration erhvervet 100% af aktierne i det spanske selskab Dartek. Med dette sættes der yderligere fokus på vores strategiske mål om en større tilstedeværelse i genbrugsindustrien, hvor vi har store forventninger til væksten i fremtiden.

På baggrund af den positive udvikling, S2020 profitforbedringsprogrammet i Concrete-divisionen og Vibrations-divisionens øgede fokus på og tilstedeværelse i genbrugsindustrien, er det vores forventning, at SKAKO kan levere en fortsat forbedring af resultaterne i fremtiden.

Vi er gået ind i 2020 med en stærk ordrebeholdning, hvilket sikrer omsætningen for 1. halvår 2020 for begge SKAKO-divisioner. Vores forventninger til ordreindgangen i SKAKO Concrete til levering i 2. halvår 2020 er derimod forbundet med en vis usikkerhed, som den altid er i anlægsforretningen. Der er tegn på en vis tøven med beslutningerne om anlægsinvesteringer i flere europæiske markeder, og beslutningsprocesserne er blevet længere. Derudover forventer vi, at den udvikling, vi har set i den tyske bilindustri i H2 2019, vil fortsætte i 2020. Som følge heraf forventer vi et resultat af primær drift (EBIT) på 18-23 mio. kr. i 2020.

”SKAKO leverer i 2019 et solidt driftsresultat med omsætningsfremgang, forbedrede marginer og en stærk operationel pengestrøm. S2020 profitforbedringsprogrammet i SKAKO Concrete har lagt fundamentet for en stærkere udvikling fremadrettet. Vi fik i året investeret ind i recycling-sektoren i SKAKO Vibration og ser en god vækst i dette segment, som vi strategisk satser på. Den stærke resultatfremgang og det operationelle cash flow har muliggjort opkøbet af den spanske recycling-virksomhed Dartek og udlodningen af 2 kr. pr. aktie modsvarende en udbytteprocent på 4,4%.”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Resume

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2019 for SKAKO A/S.

·4. kvartals ordreindgang steg med 31% til 122,2 mio. kr. (93,1 mio. kr. i 4. kvartal 2018), mens ordreindgangen for helåret 2019 faldt med 0,6% til 371,0 mio. kr. (373,3 mio. kr. i 2018).

Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2019 123,6 mio. kr., hvillket er en stigning på 15,7% i forhold til sidste år (106,8 mio. kr. ultimo 2018).

Ordreindgang i Q4 2019 og ordrebeholdning ved udgangen af 2019 er positivt påvirket af erhvervelsen af Dartek. 7% af ordebeholdningen ved udgangen af 2019 hidrører fra Dartek.



Omsætningen faldt i 4. kvartal 2019 med 2,9% til 91,1 mio. kr. (93,3 mio. kr. i 4. kvartal 2018), mens omsætningen for helåret 2019 steg med 4,4% til 354,1 mio. kr. (339,3 mio. kr. i 2018). Vibration-divisionen oplevede for helåret et lille fald på 1,1%, som primært skyldes et fald i omsætningen fra den tyske automobilindustri. Concrete-divisionen for helåret steg med 10,6 % sammenholdt med 2018. Stigningen i omsætningen skyldes primært den høje ordrebeholdning ved indgangen til 2019.



Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 18,0 mio. kr. (2018: 15,1 mio. kr.). Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 4. kvartal 2019 7,8 mio. kr. mod 10,0 mio. kr. i 4. kvartal 2018. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Vibration-divisionen 18,9 mio. kr., mens den i Concrete-divisionen udgjorde 1,3 mio. kr.



Bruttomargin for hele 2019 steg med 0,8 %-point til 24,3% sammenlignet med 2018 (23,5%). Fremgangen skyldes primært det højere omsætningsniveau i Concrete-divisionen samt produktmix i Vibration-divisionen. Det er fortsat vores opfattelse, at marginerne kan forbedres yderligere, særligt i Concrete-divisionen.



Resultat efter skat i 4. kvartal 2019 udgjorde 6,3 mio. kr. (9,8 mio. kr. i 4. kvartal 2018), mens resultat efter skat for helåret 2019 udgjorde 14,2 mio. kr. (12,7 mio. kr. for helåret 2018).



For helåret 2019 udgjorde pengestrømmene fra driften 24,5 mio. kr. (8,9 mio. kr. for helåret 2018). Udviklingen i pengestrømmene skyldes primært de forbedrede resultater og koncernens evne til at indkræve tilgodehavender.



Udbytte

På baggrund af resultaterne for 2019 og SKAKO A/S’ kapitalstruktur anbefaler bestyrelsen, at der udloddes et udbytte på 2 kr. pr. aktie, svarende til 43% af årets resultat og en total udbytteudbetaling på 6.212.836 kr. Med en aktiekurs på 45,9 pr. 31. december 2019 udgør dette en udbytteprocent på 4,4%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling, og hvis godkendt blive udbetalt den følgende dag, 23. april 2020. Som følge af usikkerheden omkring Corona-virus, vil vi følge forretnings- og likviditetssituationen og give opdaterede anbefalinger på den ordinære generalforsamling.

Forventninger til 2020

Corona-virussen har endnu ikke haft væsentlig indflydelse på SKAKO’s forretningssituation. Den medfører dog usikkerhed med hensyn til kundeefterspørgsel, SKAKO’s evne til at levere, og tilføjer usikkerhed til SKAKO’s supply chain i 2020. Der er ikke indarbejdet følgevirkninger fra Corona-virus i forventningerne til 2020. Situationen følges tæt.

Vi forventer et resultat af primær drift (EBIT) på 18-23 mio. kr. i 2020.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

