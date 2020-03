TORONTO, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) publie aujourd’hui les conclusions de sa recherche sur la communication efficace de l’information financière intitulée Can Dynamic Interactive Design Improve Investment Disclosure? La recherche, qui a été menée par le Center for Economic and Social Research de l’Université de la Californie du Sud, a analysé l’utilisation d’une conception en accordéon interactive en ligne et son potentiel d’amélioration de la compréhension de l’information fournie sur les frais et les rendements des placements.



« Une divulgation efficace est essentielle pour aider les investisseurs à mieux comprendre leurs placements et à prendre des décisions éclairées », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Cette recherche nous fournit des renseignements précieux sur l’expérience des investisseurs, et nous espérons en tirer parti afin d’élaborer des outils pratiques qui seront utiles à nos membres et à l’ensemble du secteur. »

La recherche a été réalisée par Jeremy Burke, de l’Université de la Californie du Sud, et par Oded Nov, de l’Université de New York. Elle comportait un essai comparatif randomisé réalisé auprès d’un échantillon d’un peu plus de 1 000 investisseurs canadiens. Les organismes de réglementation et les courtiers en valeurs mobilières inscrits ont été consultés pour aider à cerner les renseignements qui présentaient le plus d’intérêt et de valeur pour les investisseurs. Les participants ont ensuite été soumis à l’une des deux situations suivantes : Contexte « accordéon », dans lequel les participants avaient accès à un modèle de navigation en ligne dynamique et contexte « contrôle », dans lequel les participants avaient accès à de l’information en format traditionnel.

Principales constatations

La conception en ligne interactive a amélioré la connaissance dans des dimensions clés ciblées, et les participants ont été mieux à même de déterminer correctement la valeur actuelle de leur compte et le total des frais payés.

Les participants utilisant la conception en ligne interactive ont aussi passé moins de temps à examiner l’information et à répondre aux questions de vérification des connaissances. De plus, ils ont indiqué avoir une meilleure compréhension subjective des renseignements présentés.

Bien que la conception en ligne interactive ait amélioré les connaissances relatives aux deux dimensions clés ciblées, elle a réduit les connaissances liées à d’autres aspects de la communication de l’information.

« Nos conclusions donnent à penser que la divulgation en ligne et interactive pourrait améliorer les connaissances des investisseurs, et par la même occasion, les aider à prendre de meilleures décisions », a souligné M. Burke. « Nous espérons que ces conclusions aideront les praticiens à concevoir et à élaborer de nouveaux outils de communication de l’information et que la recherche future s’appuiera sur nos résultats. »

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

