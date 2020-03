Le service Pro chez vous MC de Rogers offre la livraison et la configuration personnalisées de solutions mobiles pratiques, sans frais



VANCOUVER, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui l’arrivée, dans le Grand Vancouver, du service de vente au détail personnalisé Pro chez vous MC qui rendra l’achat d’un appareil encore plus facile et convivial pour les clients actuels et les nouveaux clients de Rogers.

Le service Pro chez vous offre aux clients un magasin directement à leur porte, leur permettant ainsi de gagner un temps précieux. Dans les heures suivant la commande d’un appareil, un expert des solutions connectées ira rencontrer le client au moment et à l’endroit que celui-ci aura choisis pour lui remettre son nouvel appareil et le configurer selon ses préférences. Que ce soit à son bureau du centre-ville de Vancouver, dans un café à Port Moody ou chez lui à Langley, le client profitera de l’aide d’un expert pour passer en revue avec lui les options de son forfait, configurer son appareil à la perfection, transférer ses applications et synchroniser ses contacts. De plus, l’expert expliquera au client les nouvelles fonctions et lui offrira des accessoires populaires comme des étuis protecteurs, des écouteurs et des assistants intelligents. Ce service est offert aux clients sans frais supplémentaires.

« Le temps de nos clients est précieux, et nous voulons leur faciliter la tâche lorsque vient le temps d’obtenir l’appareil connecté qu’ils veulent, sans tracas, au moyen d’une approche pratique et personnalisée », explique Brent Johnston, président, Services sans-fil, Rogers. « À titre de premier opérateur national à proposer des forfaits de données illimitées ainsi qu’à offrir l’accès exclusif au réseau 5G aux clients abonnés à un forfait Infini de Rogers, nous sommes très heureux de proposer cette expérience de service novatrice à nos clients du Grand Vancouver. »

Qu’il s’agisse d’un parent à l’horaire chargé ou d’une personne âgée qui se procure son premier téléphone intelligent, le service Pro chez vous de Rogers contribue à aider tous les Canadiens, peu importe leurs besoins particuliers, à rester en contact grâce à une expérience personnalisée qui leur permet de profiter de l’aide dont ils ont vraiment besoin, au moment de leur choix.

Cette initiative, une première au Canada, est propulsée par Enjoy , le magasin mobile qui aide les clients à gagner du temps et à tirer le maximum de chaque appareil qu’ils possèdent. Enjoy a collaboré de façon fructueuse avec d’importantes sociétés de télécommunications et de haute technologie comme AT&T aux États-Unis ainsi qu’avec BT et EE au Royaume-Uni, et travaille en exclusivité avec Rogers au Canada.

« Nous sommes plus qu’heureux de nous associer à Rogers et de proposer à encore plus de Canadiens, cette fois dans la région du Grand Vancouver, cette formule qui a fait ses preuves », affirme Ron Johnson, chef de la direction d’Enjoy. « Nous proposons une expérience personnalisée hors pair au domicile ou au bureau du client. Nos experts, qui offrent les meilleures expériences, sont des gens formidables et ont reçu une formation poussée. »

Le lancement du service Pro chez vous de Rogers est la plus récente d’une série d’annonces faites par Rogers en vue d’améliorer l’expérience client et de permettre à notre clientèle de la Colombie-Britannique de profiter de cette innovation. En novembre 2019 , conjointement avec l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Rogers a annoncé la mise en service du premier campus intelligent propulsé par la 5G au pays dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à faire progresser la recherche sur la 5G au Canada. Plus tôt cette année , Rogers a également annoncé le début du déploiement du premier réseau 5G au Canada, aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal, tout juste à temps pour offrir à ses clients abonnés à un forfait Infini de Rogers un accès exclusif au service 5G par l’entremise des premiers téléphones intelligents 5G disponibles au Canada, c’est-à-dire les appareils Samsung Galaxy S20 de série 5G.

Rogers est la seule entreprise de télécommunications au Canada à offrir un service comme Pro chez vous de Rogers, lancé d’abord à l’intention des clients de la région du Grand Toronto. Les commentaires des clients qui ont fait l’essai du service ont été extrêmement positifs.

Le service novateur Pro chez vous de Rogers s’ajoute aux forfaits Infini de Rogers avec données illimitées, ainsi qu’aux options de financement d’appareils lancées en 2019. Pour en savoir plus sur le service Pro chez vous de Rogers, consultez : www.rogers.com/pro-chez-vous-de-rogers .

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI. A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

Pour en savoir plus, consultez : media@rci.rogers.com , 1‑844‑226‑1338.

À propos d’Enjoy