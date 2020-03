March 12, 2020 11:05 ET

ADMICOM OYJ:N UUDET OSAKKEET ON OTETTU KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI



ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 12.3.2020 KLO 17:05







Admicom Oyj:n yrityskaupassa Tocoman Oy:stä 10.3.2020 liikkeeseen lasketut uudet osakkeet (41 923 kappaletta) on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, ensimmäisen mahdollisen kaupankäyntipäivän ollessa 13.3.2020. Yhtiön kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä on uusien osakkeiden listaamisen jälkeen yhteensä 4 927 698 kappaletta.





Lisätietoja antavat:

Antti Seppä

Toimitusjohtaja

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Jenni Renko

Markkinointijohtaja

jenni.renko@admicom.fi

+358 44 332 2248





Hyväksytty neuvonantaja:



Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670





