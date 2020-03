MONTRÉAL, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec enthousiasme qu’Aqua Forum a pris connaissance du Budget 2020-2021 du gouvernement du Québec présenté le 10 mars. Le budget confirme que l’eau potable est une priorité du gouvernement et c’est pourquoi des sommes considérables y est consacrée. Les mesures dédiées aux municipalités pour contribuer à la protection de l’eau sont également saluées, de même que celles pour appuyer la commercialisation d’innovations et l’éclosion de nouvelles entreprises.



« Le gouvernement est passé de la parole aux actes et concrétise sa volonté de faire de 2020 l’année de l’eau. Nous ne pouvons que nous réjouir des orientations énoncées dans le budget visant une meilleure gestion des sources d’eau potable au Québec », a affirmé François de Gaspé Beaubien, président du conseil d’administration d’Aqua Forum. « Nous souhaitons collaborer avec les municipalités afin de mettre sur pied des projets innovants qui aideront à protéger et à mieux gérer les ressources en eau potable pour l’ensemble de la population québécoise. », a-t-il ajouté.

Aqua Forum appuie l’orientation du gouvernement du Québec d’appuyer les municipalités dans le développement et l’implantation de mesures concrètes pour une gestion optimale et pérenne de l’eau sur leur territoire.

Au cours des prochains mois, Aqua Forum consultera les acteurs du milieu et les parties prenantes d’intérêt pour développer la meilleure collaboration possible pour la réalisation de projets visant la protection et la saine gestion des sources d’eau potable au Québec.

À PROPOS D’AQUA FORUM

Depuis 2012, la Famille de Gaspé Beaubien se préoccupe des enjeux liés à la conservation, à la protection, à l’accessibilité et à la qualité de l’eau du Québec. Faisant confiance à la passion et à la créativité de la jeunesse et étant convaincue du potentiel de l’entrepreneuriat pour susciter un impact durable dans la société, elle crée AquaHacking par l’entremise de la Fondation de Gaspé Beaubien. Le Défi AquaHacking devient alors une importante source de solutions pour les enjeux de l’eau les plus criants qui pour la plupart doivent être pris en charge par les secteurs municipaux et industriels.

C’est l’organisme Aqua Forum, créé en 2015, qui gère le Défi AquaHacking. Le Défi AquaHacking vise à répondre à une problématique : la qualité de l’eau est menacée, ce qui menace à son tour la santé publique. Aqua Forum permet d’engager des étudiants universitaires qui développent des solutions technologiques innovantes pour ensuite aider à résoudre les problèmes d’eau douce, contribuant ainsi à la gestion durable de l’eau en Amérique du Nord. Aqua Forum veut être un support et un intermédiaire entre les solutions technologiques issues d'AquaHacking ainsi que les secteurs municipaux et industriels étant aux prises avec la gestion de ces enjeux.