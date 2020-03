Croissance de 4,3%, dont +25,1% au second semestre

Retour à un EBITDA positif

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2019 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 12 Mars 2020.





IFRS en K€







31 12 2019 (1)



31 12 2018 Chiffre d’affaires



14 207







13 621







CA Software

En % de CA

CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA



8 480

59,7%

5 727

40,3%







5 296

37,2% 7 103

52,1%

6 518

47,9%







4 667

34,3% Marge brute

En % du CA 8 712

61,3% 7 535

55,3% EBITDA 774 (959) Résultat Opérationnel (499) (1 831) Résultat courant avant impôt (607) (1 856) Résultat net part du Groupe (627) (2 169)

(1) La norme IFRS16 relative à la comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le Groupe Acteos a décidé d’appliquer cette norme selon la méthode rétrospective simplifiée au regard de son impact peu significatif sur les comptes de l’Entreprise. Pour rappel la mise en œuvre de cette norme entraine un changement dans la présentation des états financiers consolidés publiée au 31 décembre 2019 avec au bilan la comptabilisation d’une dette au titre des loyers futurs et d’un actif au titre des droits d’utilisation (valeur nette). Au compte de résultat la charge de loyer précédemment comptabilisée au sein du résultat d’exploitation est dorénavant comptabilisée en partie en dotation aux amortissements et en partie en résultat financier.

Accélération au second semestre

Progression annuelle de 19,4% de l’activité Software

Pour la quatrième année consécutive, l’activité du Groupe connait une évolution positive avec un chiffre d’affaires 2019 de 14,2 M€ en hausse de 4,3%. Depuis 2015, la croissance cumulée ressort à 30,3%. Après un premier semestre en retrait de 13,4%, le second semestre a été particulièrement dynamique avec une croissance de 25,1% portée par la signature de contrats importants dans des secteurs d’activité très diversifiés.

Ces bonnes performances récompensent l’ensemble des investissements opérés ces dernières années, aussi bien d’un point de vue R&D que commercial et marketing. Elles se traduisent par une évolution très favorable du mix produit. Ainsi, la contribution des revenus Software (en hausse de 19,4% sur l’année) à l’activité totale passe de 52,1% en 2018 à 59,7% en 2019.

Progression de 15,6% de la marge brute

Cette évolution très favorable du mix produits se traduit par une progression de 15,6% de la marge brute totale à 8,7 M€. Elle représente 61,3% du chiffre d’affaires, contre 55,3% à fin 2018.

EBITDA : retour à un EBITDA positif

L’appréciation de la marge brute combinée à la bonne maîtrise des charges d’exploitation permet à ACTEOS de renouer avec un EBITDA positif de 774 K€ contre une perte de 959 K€ au titre de l’exercice 2018. Les efforts de maîtrise des charges d’exploitation (frais de personnels et frais généraux) ont été poursuivis. Celles-ci ont été réduites de 6,6% pour représenter 55,9% du chiffre d’affaires total contre 62,4% en 2018. Dans le prolongement du premier semestre, l’EBITDA au 31 décembre 2019, intègre également l’application de la nouvelle norme IFRS 16.

Nette réduction de la perte opérationnelle

Fort de ces évolutions favorables, le Groupe enregistre une forte réduction de sa perte opérationnelle à 499 K€ contre une perte de 1,8 M€ en 2018, divisée par plus de 3,5.

Après intégration du résultat financier et de la charge d’impôt différée, le résultat net est négatif à hauteur de 627 K€ à comparer à la perte de près de 2,2 M€ enregistrée en 2018.

Tous les efforts entrepris au niveau du Groupe pour retrouver rapidement la voie de la profitabilité portent ainsi leurs fruits. En 2020, toutes les équipes resteront mobilisées pour confirmer ce redressement.

Une situation financière maitrisée

A fin 2019, le niveau des capitaux propres est similaire à la clôture précédente soit 0,2M€, compte tenu du niveau des résultats dégagés au titre de l’exercice clos et de l’opération d’augmentation de capital réalisée au cours de l’été 2019 (pour un montant de 515 K€). La situation de trésorerie au 31 décembre 2019 confirme une réduction de l’encours significative par rapport à la clôture du 31 décembre 2018, à 0,8 M€. Pour rappel la société avait bénéficié fin 2018 d’une variation favorable de son BFR, avec notamment des règlements anticipés de créances clients, situation qui ne s’est pas répétée fin 2019. La situation de trésorerie reste pour autant maitrisée et sous contrôle.

Perspectives 2020 : confirmation de la dynamique commerciale et retour à la profitabilité

En 2020, le Groupe entend confirmer le redressement engagé en 2019, afin de retrouver la profitabilité.

Pour atteindre cet objectif, le Groupe s’appuiera notamment :

- Sur une offre Produits bénéficiant d’une avance technologique et fonctionnelle démontrée ;

- En France, sur une force commerciale et un service Production, dont l’efficacité de la réorganisation a été démontrée au cours des derniers mois ;

- En Allemagne une organisation et une direction plus resserrée mise en place au 1er janvier 2020 ;

- Dans l’ensemble du Groupe, des équipes renouvelées et totalement mobilisées prêtes à accélérer la dynamique de conquête commerciale sur les marchés européens avec une offre aux performances démontrées.



Prochains évènements :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 7 Mai 2020 à 10H00 au siège social de la société.

Publication du chiffre d’affaires de S1 2020, le 27 juillet 2020 après bourse.

Publication des résultats de S1 2020, le 18 septembre 2020 après bourse.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com





