Quadient poursuit son expansion dans le CCM sur le marché des services aux collectivités avec Chuo Electric Power au Japon

Paris, le 12 mars 2020

Quadient , un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que Chuo Electric Power, leader au Japon de la fourniture d'énergie collective pour les appartements, a choisi Quadient® Inspire , sa solution phare de gestion des communications clients (CCM), pour créer et distribuer ses relevés mensuels plus rapidement et efficacement, tout en réduisant les charges administratives. Chuo Electric Power est la première grande entreprise au Japon à déployer Quadient Inspire, un succès qui contribue à la réalisation de la stratégie de Quadient d’étendre ses solutions avancées de gestion de l'expérience client dans des secteurs très réglementés, comme celui des services aux collectivités. En outre, cette initiative est le premier projet digital de Quadient au Japon en partenariat avec l’intégrateur de systèmes EvangTech, Co.

Le Japon est traditionnellement un marché important pour l’impression. Il y a pourtant une demande de plus en plus forte pour que les organisations passent à une communication client digitale.

« Nos processus existants exigeaient un gros effort manuel de préparation pour créer un ensemble de données », a déclaré Hiroyasu Takano, Directeur Exécutif, Chef de la division informatique de Chuo Electric Power. « La modification des formulaires existants, lorsqu’elle était nécessaire, prenait beaucoup de temps. Quadient Inspire réduira considérablement nos temps de développement, ce qui nous permettra de construire plus rapidement des communications clients vitales. De plus, nous attendons de la plate-forme de communication de Quadient qu'elle soit un élément clé de notre stratégie commerciale et qu'elle contribue à notre philosophie managériale, à savoir ‘construire l'avenir avec des forces unies’. La capacité naturelle de Quadient Inspire à produire des communications et des interactions pertinentes et personnalisées nous offrira de belles opportunités pour lancer de nouvelles offres sur le marché de façon rapide et durable, et dans le respect de notre philosophie d'entreprise ».

Quadient a collaboré étroitement avec son partenaire, EvangTech, pour démontrer à Chuo Electric Power comment Quadient Inspire contribue à créer une infrastructure de communication client agile, efficace et unifiée pour une meilleure expérience client. Alors que les contacts avec les clients sont de plus en plus digitalisés, Quadient Inspire offre des options de mise en œuvre flexibles, sur site, hybrides et dans le cloud, qui aident à répondre à ces nouvelles attentes.

« EvangTech est une organisation internationale composée de jeunes ingénieurs de différentes nationalités et de cadres supérieurs issus de grandes entreprises », a déclaré Toshiyuki Koyama, Directeur représentant d'EvangTech. « Nous sommes en passe de devenir le principal partenaire de Quadient au Japon, nous appuyant sur notre présence mondiale et notre vaste réseau de contacts pour contribuer à la transformation des communications clients au sein des entreprises qui font du client leur priorité ».

« Accompagner Chuo Electric Power dans la mise en place des outils nécessaires pour atteindre ses objectifs de communication client est une nouvelle démonstration de l'engagement de Quadient envers les organisations du monde entier qui cherchent à interagir de façon plus rapide et efficace avec leurs clients », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions Gestion de l'Expérience client de Quadient. « Ce partenariat avec EvangTech nous permet d’offrir le meilleur support à nos clients grâce à leur présence locale. La réputation bien établie d'EvangTech sur ce marché contribue à notre succès auprès de grandes entreprises au Japon, qui peuvent s’appuyer sur Quadient Inspire pour réduire leurs coûts et renforcer leurs relations clients à travers de meilleures communications digitales ».

