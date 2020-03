Société Industrielle et Financière de l'Artois

March 12, 2020 13:00 ET

Résultats de l’exercice 2019 Le 12 mars 2020

Le Conseil d’Administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 12 mars 2020, a arrêté les comptes de l’exercice 2019.

Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois pour l’exercice 2019 s’établit à 155 millions d’euros, en baisse de 5 %, à périmètre et taux de change constants. Il est principalement réalisé par IER. La baisse du chiffre d’affaires est essentiellement imputable au segment « Passagers », impacté par la baisse de l’activité dans le secteur des bornes et terminaux d’impression ou d’affranchissement.

En revanche, Automatic Systems a enregistré de bonnes performances dans les systèmes de contrôle d’accès piétons, passagers et véhicules, avec un chiffre d’affaires en croissance sur la plupart des zones géographiques (Amérique du nord, France et UK).

Le résultat opérationnel s’établit à -6 millions d’euros contre -4 millions d’euros pour l’exercice 2018. Il a été impacté par le déploiement des bornes de charges sur l’ensemble de la métropole londonienne. Hors BluePoint London, les résultats 2019 d’IER enregistrent une progression par rapport à 2018 notamment grâce à des économies de charges chez IER et à la hausse du chiffre d’affaires chez Automatic Systems.

Le résultat financier s’établit à 19 millions d’euros contre 18 millions d’euros en 2018. Il comprend principalement des revenus de créances financières et des dividendes (15 millions d’euros de dividendes reçus).

Le résultat net consolidé ressort à 9 millions d’euros, contre 11 d’euros en 2018 et le résultat net part du Groupe s’établit à 13 millions d’euros, identique à celui de l’exercice 2018.

Proposition de dividende : 34 euros par action

Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 34 euros par action au titre de l’exercice 2019, identique à celui de 2018.

Chiffres consolidés de Société Industrielle et Financière de l’Artois





(en millions d'euros) 2019 2018 Chiffre d'affaires 155 163 Résultat opérationnel (6) (4) Résultat financier 19 18 Part dans le RN des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 0 0 Impôts (4) (3) Résultat net 9 11 Résultat net part du Groupe 13 13

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2019 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

