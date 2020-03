COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 12 Mars 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR L’ANNEE 2019 : 23,6 M€

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2019, calculé sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Chiffre d’affaires annuel consolidé 2019

CA par zones géographiques,

En K€, 2019(*)



2018(**)



∆ € ∆ % Europe 13 749 13 673 77 0,6 % Asie 8 927 9 811 -884 - 9,0 % Amérique du Nord 601 585 16 2,7 % Afrique / Moyen-Orient 293 492 -199 - 40,4 % Océanie 7 13 -6 - 46,1 % Chiffre d’affaires total 23 577 24 574 -997 - 4,06 %

Taux de change courant : (*) Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; (**) Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le Groupe dont l’activité est décrite comprend les sociétés françaises Encres DUBUIT SA et SCREEN MESH, la société espagnole TINTAS DUBUIT, les sociétés belges DUBUIT BENELUX, ALL INKS et PUBLIVENOR, les sociétés chinoises Encres DUBUIT SHANGHAI Co et DUBUIT Shanghai Co et la société américaine DUBUIT of America.

Le Groupe Encres DUBUIT réalise pour l’année 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 23,6 M€. A taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2019 s’élève à 23,5 M€ en baisse de 4,4 % par rapport à l’exercice précédent.

Activité en Europe

Le chiffre d’affaires réalisé en Europe (hors de France) s’élève à 6,9 millions d’euros pour l’année 2019 contre 6,1 millions d’euros pour 2018 soit une progression de plus 13 %. L’évolution de l’activité repose principalement sur la vente d’équipements de sérigraphie au sein des filiales Espagnole et Belge.

L’activité en France s’affiche en repli de 9 % par rapport à 2018. Le fléchissement de l’activité est lié d’une part à une accélération du changement des technologies d’impression utilisées dans le secteur du Graphique impactant directement nos ventes de produits pré presse et d’encres de sérigraphie et, d’autre part à un effet de base défavorable ; en effet l’année 2018 avait bénéficié de ventes d’équipements textile.

Activité en Asie :

Le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 8,9 millions d’euros pour l’année 2019 contre 9,8 millions d’euros pour l’année 2018 soit une baisse de 9 %.

Le ralentissement naturel de l’économie chinoise et les conflits commerciaux Etats-Unis – Chine ont pesé sur l’activité de la filiale Chinoise. A taux de change constant l’activité affiche un repli de 10,2%.

Activité en Amérique du Nord

Le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 601 K€ contre 585 K€ sur la période précédente soit une progression de 2,7 % par rapport à 2018.

Activité en Afrique / Moyen-Orient

Le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour l’année 2019 à 293 K€ en baisse de plus de 40 % par rapport à 2018. L’Afrique qui représente plus de 60 % de la zone sur 2019 (178 K€), affiche une progression de plus de 74 % du chiffre d’affaires par rapport à la période précédente. L’activité sur le Moyen-Orient affiche un repli de plus de 70 % par rapport à 2018. Les tensions géopolitiques et le durcissement des conditions financières sur les pays émergents de la zone ont conduit le Groupe à revoir sa stratégie commerciale.

Coronavirus

Alors que la filiale chinoise a repris son activité depuis le 19 février 2020, l’épidémie du coronavirus prend une dimension internationale et vient impacter les différentes zones où le Groupe opère.

L’activité du Groupe sur l’année 2020 devrait être impactée par cette situation de crise sanitaire internationale. Cependant, il est difficile à ce jour d’en mesurer précisément les impacts financiers futurs.

Prochain rendez-vous,

Publication des résultats annuels 2019, le 24 avril 2020 après clôture.

À propos d’Encres DUBUIT

Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de haute-technologie. S’appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile, les applications industrielles ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente 70 % de son activité.

