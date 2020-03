RALEIGH, N.C., March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) hat heute die Partnerschaft von Symphony Health und Datavant bekanntgegeben, durch die sich die Bandbreite der zur Verfügung stehenden integrierbaren Daten erweitert. Life-Sciences-Unternehmen erhalten damit den umfassendsten Überblick über Patientenverlaufsdaten auf dem kommerziellen Markt.



Die proprietäre Anonymisierungs-Engine Synoma® von Symphony Health ermöglicht die Integration zusätzlicher Datensätze aus dem gesamten Gesundheitsökosystem mithilfe eines eindeutigen Tokens. Durch die enge Zusammenarbeit mit Datavant bietet Symphony Health seinen Kunden die Möglichkeit, die über Synoma integrierten Daten mit Hunderten eindeutigen Datensätzen zu verknüpfen, die über Datavant verfügbar sind.

Dank der erstklassigen Anonymisierung und der Integration in die proprietäre Synoma-Engine von Symphony Health, können Kunden alle relevanten Datentypen – elektronische Patientenakten, medizinische und pharmazeutische Abrechnungen, diagnostische Labordatensätze, demografische Daten und in klinischen Studien erfasste Daten von Patienten-Wearables und Sensoren – zusammenführen, erweitern und analysieren. Mithilfe dieser integrierten Datensätze können Kunden gezielt maßgeschneiderte Datenbestände und kundenspezifische Datenstrategien erstellen und daraus mit Unterstützung von Datenexperten von PRA und Symphony einzigartige Erkenntnisse für ihr Unternehmen gewinnen.

„Nützliche Daten werden an den unterschiedlichsten Stellen erfasst, und diese Partnerschaft wird unseren Kunden helfen, eine noch größere Menge an Datensätzen zusammenzubringen – zum Wohl ihres Unternehmens und ihrer Patienten“, so Doug Fulling, President von Symphony Health. „Wir möchten auf der Basis der größtmöglichen Menge an verfügbaren anonymisierten Daten einen umfassenden Überblick über die Patientenverlaufsdaten erstellen, um damit die Entwicklung und Bereitstellung von lebensverändernden Therapien zu verbessern.“

„Die Daten-, Analyse- und Technologielösungen von Symphony stehen im Zentrum der kommerziellen Analytik“, so Travis May, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei Datavant. „PRA und Symphony helfen ihren Kunden schon seit vielen Jahren dabei, in einem sich verändernden Gesundheitssystem erfolgreich zu sein. Durch die Nutzung des offenen Datenökosystems haben die Kunden von Symphony jetzt Zugriff auf wesentlich mehr Daten und können damit maßgeschneiderte Datenstrategien entwickeln, um künftige Herausforderungen des Gesundheitswesens mit völlig neuen Lösungen zu bewältigen.“

ÜBER PRA HEALTH SCIENCES

PRA (NASDAQ: PRAH) ist eines der umsatzstärksten Auftragsforschungsinstitute weltweit und bietet externe Services für die klinische Entwicklung und Datenlösungen für die Biotechnologie- und Pharmaindustrie. Die globale klinische Entwicklungsplattform von PRA umfasst mehr als 75 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Südafrika, Australien und dem Nahen Osten sowie mehr als 17.500 Mitarbeiter weltweit. Seit dem Jahr 2000 hat PRA an ca. 4.000 klinischen Studien mitgewirkt. Darüber hinaus war PRA an entscheidenden oder unterstützenden Studien beteiligt, die zur Zulassung von mehr als 95 Arzneimitteln durch die U. S. Food and Drug Administration (Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten) bzw. zu einer internationalen Zulassung geführt haben.

INVESTORENANFRAGEN: InvestorRelations@prahs.com

MEDIENANFRAGEN:

Laurie Hurst, Director, Communications and Public Relations

HurstLaurie@prahs.com , +1.919.786.8435

ÜBER SYMPHONY HEALTH

Symphony Health ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PRA Health Sciences und ein führender Anbieter von hochwertigen Daten-, Analyse- und Technologielösungen für biopharmazeutische Hersteller, Gesundheitsdienstleister und Kostenträger. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, die Krankheitsinzidenz, Prävalenz, Progression, Behandlung sowie Einflüsse entlang der Patienten- und Verschreibungswege besser zu verstehen. Dazu vernetzt und integriert es eine breite Palette von Primär- und Sekundärdaten und bietet Gesundheitsforschung, Analytik und Beratungskompetenz. Die von Symphony Health bereitgestellten Daten verbessern die Entscheidungen im Gesundheitsmanagement, helfen Kunden, ihr Umsatzwachstum zu steigern und liefern ihnen gleichzeitig wichtige Erkenntnisse darüber, wie sie sich effektiv an das sich verändernde Ökosystem des Gesundheitswesens anpassen können. Weitere Informationen zu Symphony Health finden Sie unter www.symphonyhealth.prahs.com .

ÜBER DATAVANT

Die Mission von Datavant besteht darin, Gesundheitsdaten weltweit zu vernetzen, um bessere Therapieerfolge zu ermöglichen. Datavant arbeitet mit Dateneigentümern und Benutzern zusammen, um sicherzustellen, dass Daten für Analysen und Anwendungen der nächsten Generation genutzt werden können, ohne dass die Datenschutzrechte der Patienten verletzt werden. Der Hauptsitz von Datavant befindet sich in San Francisco. Weitere Informationen zu Datavant finden Sie unter www.datavant.com .