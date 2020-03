RALEIGH, Caroline du Nord, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui un partenariat entre Symphony Health et Datavant qui élargit l'étendue des données disponibles pour l'intégration et permet aux entreprises des sciences de la vie d'obtenir la vision la plus approfondie et la plus holistique du parcours du patient sur le marché commercial.



Le moteur de désidentification exclusif Synoma® de Symphony Health permet l'intégration d'ensembles de données complémentaires de tout l'écosystème de la santé à l'aide d'un jeton unique. En collaborant étroitement avec Datavant, Symphony Health offre à ses clients la flexibilité de connecter des données intégrées via Synoma aux centaines d'ensembles de données uniques disponibles via Datavant.

En tirant parti de la désidentification et de l'intégration de pointe dans le moteur exclusif Synoma de Symphony Health, les clients seront en mesure de se connecter, d'étendre et d'analyser tous les types de données pertinents - dossiers de santé électroniques, demandes de remboursement des soins et médicaments, ensembles de données de laboratoire de diagnostic, données démographiques et informations provenant des dispositifs portables des patients et des capteurs, collectées lors des essais cliniques. En tirant parti de ces ensembles de données intégrés, les clients peuvent ensuite créer des actifs de données sur mesure et adaptés aux besoins, des stratégies de données personnalisées et développer des perspectives uniques pour leur entreprise avec le soutien d'experts en données PRA et Symphony.

« Les données utiles existent dans de nombreux endroits, et ce partenariat aidera nos clients à rassembler une quantité encore plus grande d'ensembles de données au profit de leur entreprise et des patients qu'ils servent », a déclaré Doug Fulling, président de Symphony Health. « Nous nous engageons à créer une vision complète du parcours du patient en utilisant la plus grande quantité de données anonymisées disponibles, tout cela afin d'améliorer le développement et la prescription de thérapies qui changent la vie. »

« Les solutions de données, d’analyse et de technologie de Symphony sont au cœur de l’analyse commerciale », a déclaré Travis May, cofondateur et PDG de Datavant. « Pendant de nombreuses années, PRA et Symphony ont aidé avec succès leurs clients à naviguer dans un système de santé en évolution. Désormais, en libérant la puissance de l'écosystème de données ouvertes, les clients de Symphony auront accès à beaucoup plus de données et pourront créer des stratégies de données personnalisées pour résoudre la prochaine génération de problèmes de santé. »

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA (NASDAQ : PRAH) est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS : InvestorRelations@prahs.com

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Laurie Hurst, directrice, communications et relations publiques

HurstLaurie@prahs.com , +1.919.786.8435

À PROPOS DE SYMPHONY HEALTH

Filiale à part entière de PRA Health Sciences, Symphony Health est l'un des principaux fournisseurs de solutions de données, d'analyse et de technologies haut de gamme pour les fabricants de produits biopharmaceutiques, les prestataires de soins de santé et les payeurs. La société aide ses clients à comprendre l'incidence, la prévalence, la progression, le traitement et les influences de la maladie tout au long du parcours du patient et du prescripteur en connectant et en intégrant un large éventail de données primaires et secondaires et en fournissant son expertise en matière de recherche, d'analyse et de conseil dans le domaine de la santé. Les données dérivées produites par Symphony Health améliorent les décisions de gestion de la santé et aident ses clients à générer une croissance de leurs revenus tout en fournissant des informations essentielles sur la manière de s'adapter efficacement à un écosystème de soins de santé en évolution permanente. Pour de plus amples informations sur Symphony Health, rendez-vous sur le site www.symphonyhealth.prahs.com .

À PROPOS DE DATAVANT

La mission de Datavant est de connecter les données de santé mondiales afin d'améliorer les résultats pour les patients. Datavant collabore avec les propriétaires et les utilisateurs de données pour s'assurer que les données puissent être connectées pour alimenter les analyses et applications de nouvelle génération tout en protégeant la vie privée des patients. Le siège de Datavant se trouve à San Francisco. Pour en savoir plus sur Datavant, rendez-vous sur le site www.datavant.com .