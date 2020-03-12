北卡罗来纳州罗利, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences（NASDAQ股票代码: PRAH）今天宣布，Symphony Health与Datavant已建立合作伙伴关系，以拓宽可用于集成的数据范围，让生命科学企业能够最深刻、最全面地了解商业市场的患者旅程。



Symphony Health的专有Synoma®去身份识别引擎，可使用独特的令牌集成整个健康生态系统的互补数据集。通过与Datavant的密切合作，Symphony Health能够让客户灵活地将通过Synoma集成的数据连接到可通过Datavant获取的数以百计的独特数据集。

通过利用一流的去身份识别功能，并与Symphony Health专有的Synoma引擎集成，客户能够连接、扩展和分析所有相关数据类型，包括电子病例、医药理赔、诊断实验室数据集、人口统计资料以及临床试验时通过患者可穿戴设备和传感器采集的信息。利用这些集成数据集，客户即可在PRA和Symphony数据专家的支持下，定制适用的数据资产、定制数据策略，并针对其业务获得独到洞察。

Symphony Health总裁Doug Fulling说：“有用的数据可运用于诸多方面，这一伙伴关系将帮助我们的客户收集更多的数据集，惠益客户企业及其所服务的患者。” “我们致力于利用大量可用的去身份识别数据来全面了解患者旅程——所有这些都可改进对改变生命的治疗方法进行的研发和交付。”

Datavant联合创始人兼首席执行官Travis May说：“Symphony的数据、分析法和技术解决方案是商业分析的核心。” “多年来，PRA和Symphony成功地帮助其客户在不断变化的医疗保健系统中实现把控。如今，通过释放开放数据生态系统的力量，Symphony的客户可访问数量显著增多的数据，并且能够创建定制的数据策略，以解决新一代医疗保健问题。”

关于PRA HEALTH SCIENCES

按营业收入计，PRA（NASDAQ股票代码：PRAH）是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、南非、澳大利亚和中东，共75个办事处，全球员工共17,500多人。2000年以来，PRA在已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA 还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。

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关于SYMPHONY HEALTH

Symphony Health是PRA Health Sciences的全资子公司，是为生物制药制造商、医疗保健提供商和付款人提供高价值数据、分析和技术解决方案的领先供应商。该公司通过连接和整合广泛的主要和次要数据，以及提供健康研究、分析和咨询专业知识，帮助客户了解疾病的发生率、患病率、进展、治疗，以及患者和处方医生历程中的各种影响。Symphony Health衍生数据可改善健康管理决策，帮助客户推动收入增长，同时提供有关有效适应不断变化的医疗保健生态系统的重要见解。关于Symphony Health的更多信息，请访问 www.symphonyhealth.prahs.com .

关于DATAVANT

Datavant的使命是连接世界各地的健康数据，以改善患者的治疗效果。Datavant与数据所有者和用户合作，以确保通过数据连接驱动新一代分析和应用程序，同时保护患者的隐私。Datavant的总部位于旧金山。关于Datavant的更多信息，请访问 www.datavant.com 。