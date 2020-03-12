北卡羅萊納州拉里市, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈，Symphony Health 與 Datavant 之間的合作夥伴關係將擴大可供整合的數據範圍，並讓生命科學公司得以從最深入及最全面的方式了解患者在商業市場上的旅程。



Symphony Health 的專有 Synoma® 去識別引擎使用唯一編碼代幣，可將來自整個衛生生態系統的補充數據集進行整合。透過與 Datavant 緊密合作，Symphony Health 將為客戶提供靈活性，透過由 Synoma 整合的數據連接到 Datavant 可用的數百個獨特數據集中。

透過利用一流的去識別功能及與 Symphony Health 專有 Synoma 引擎的整合，客戶將能夠連接、擴展和分析所有相關數據類型 - 電子健康記錄、醫療和藥物索賠、診斷實驗室數據集、人口統計資料以及在臨床試驗期間收集的患者可穿戴裝置和傳感器資訊。透過這些整合的數據集，客戶將可在 PRA 和 Symphony 數據專家的支持下構建自訂、適合用途的數據資產、自訂數據策略，並為其業務編製獨特的分析結果。

Symphony Health 主席 Doug Fulling 表示：「實用的數據存在於許多地方，這種合作夥伴關係將有助我們的客戶收集更多數據集，藉此為其業務和他們所服務的患者帶來效益。我們致力於使用盡量多可提供的去識別數據，用於構建患者旅程的全面構圖，而所有這些資料都有助改善可改變生命的療法開發和供應。」

Datavant 聯合創始人兼行政總裁 Travis May 說：「Symphony 的數據、分析和技術解決方案是商業分析的核心。多年以來，PRA 與 Symphony 已成功幫助其客戶應對不斷變化的衛生護理系統。現在，透過釋放開放數據生態系統的功能，Symphony 的客戶將可存取更多數據，並能夠編製自訂數據策略以解決下一代的醫療衛生問題。」

關於 PRA 健康科學公司

PRA (NASDAQ: PRAH) 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與大約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促使美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。

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關於 SYMPHONY HEALTH

Symphony Health 是 PRA Health Sciences的全資子公司，是一間為生物製藥製造商、醫療保健供應商和付款者提供高價值數據、分析和技術解決方案的領先供應商。公司透過連接和整合廣泛的主要和次要數據，同時提供健康研究、分析和諮詢專業知識，以幫助客戶了解疾病發生率、患病率、進展、治療以及患者和處方醫生的影響。Symphony Health的衍生數據可改善健康管理決策，幫助客戶推動收入增長，同時提供有關如何有效適應不斷變化的醫療保健生態系統的重要洞見。有關 Symphony Health 的更多資訊，請瀏覽 www.symphonyhealth.prahs.com 。

關於 DATAVANT

Datavant 的宗旨是聯繫世界衛生數據，以改善患者結果。Datavant 與數據擁有者和使用者合作，以確保數據可互相連結，以加強下一代分析結果及應用，同時保障患者私隱。Datavant 的總部設於三藩市。有開 Datavant 的更多資訊，請瀏覽 www.datavant.com 。