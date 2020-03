LONDRES, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali , un chef de file des solutions de cybersécurité basées sur le renseignement, et One Distribution, distributeur leader de technologies, ont annoncé aujourd'hui que leurs sociétés avaient conclu un partenariat stratégique donnant à One Distribution la possibilité de déployer et de prendre en charge des solutions Anomali de renseignement sur les menaces au Royaume-Uni et en Irlande. En élargissant son portefeuille pour inclure Anomali, One Distribution étend sa suite de solutions intégrées « One » Intelligence.

« Les organisations reconnaissent que sans un haut niveau de visibilité sur les cybermenaces, il n'y a aucun moyen de détecter et de répondre aux attaques constantes qui les frappent », a déclaré Jamie Stone, directeur général d'Anomali et vice-président principal pour la région EMEA. « Nous sommes ravis de nous associer à One Distribution pour ouvrir de nouvelles voies rationalisées qui permettent aux entreprises d'accéder à des solutions intégrées de renseignement sur les cybermenaces. Celles-ci les aideront à améliorer la sécurité et à réduire les risques. »

« Les entreprises européennes recherchent des moyens nouveaux et innovants de répondre aux cyberattaques et sont prêtes à investir dans des solutions de sécurité éprouvées », a déclaré John Dams, directeur général de One Distribution. « Anomali apporte une approche unique pour améliorer les défenses que de nombreuses organisations basées en Europe utilisent pour réduire les risques dans leurs environnements. En élargissant notre offre de produits avec Anomali, nous prévoyons d'accélérer l'adoption de solutions de renseignement sur les cybermenaces dans la région. »

Les clients communs d'Anomali et de One Distribution bénéficient des solutions de renseignement sur les cybermenaces les plus complètes, les plus avancées et les plus faciles à utiliser actuellement disponibles. La plateforme Anomali Altitude offre :

Anomali Lens - Cette technologie, la première du genre, permet à quiconque de savoir automatiquement et en temps réel si son organisation est attaquée, qui sont ses adversaires, et si l'attaque a été concluante. En un seul clic, Anomali Lens analyse les contenu sWeb, détecte et met en évidence toutes les menaces identifiées, fournit des détails faciles à comprendre sur les menaces et indique aux utilisateurs si des menaces sont déjà présentes dans leurs réseaux. Les contenus analysés par Anomali Lens comprennent notamment les actualités, les blogs, les recherches, les rapports, les registres SIEM, d'autres registres de sécurité, les rapports de relations investisseurs, Twitter et les autres réseaux sociaux.

Anomali Match - Anomali Match intègre le renseignement relatif aux cybermenaces, les données MISP, les renseignements issus de sources ouvertes (OSINT), les registres SIEM, des outils d'évaluation de la vulnérabilité, et d'autres sources de big data afin de comparer les milliards de menaces et d'indicateurs de compromission (IOC) à ceux éventuellement présents au sein des réseaux des clients. En fournissant une analyse rétrospective et automatisée sur de longues périodes, les utilisateurs détectent les menaces et risques présents depuis plus ou moins longtemps.

Anomali ThreatStream - Cette plateforme de renseignements sur les menaces (TIP) de premier plan intègre des données provenant de la plus large plage possible de flux pour créer des renseignements exploitables sur les menaces. L'APP Store intégré d'Anomali offre aux utilisateurs une intégration en un clic de la gamme la plus large et la plus variée de flux de menaces exclusives et open source disponibles.

One Distribution est leader dans la distribution de technologies, combinant plus de 20 ans de succès et d'expérience au sein d'un espace technologique compétitif, frénétique et à forte croissance. Fournir une expertise et une agilité inégalées au marché de la cybersécurité, stimuler la croissance et l'expansion des marchés pour nos partenaires technologiques au Royaume-Uni et en Irlande.

Pour en savoir plus sur One Distribution, rendez-vous sur le site www.onedistribution.co.uk .

Anomali® fournit des solutions de cybersécurité axées sur le renseignement. Les solutions de la plateforme Anomali Altitude™ comprennent Anomali ThreatStream®, Anomali Match™ et Anomali Lens™. Les entreprises privées et les organisations publiques utilisent Anomali pour exploiter les données, informations et renseignements sur les menaces afin de prendre des décisions efficaces en matière de cybersécurité, de détecter les menaces et d'y répondre. Le programme de partenariat Anomali permet d'accéder aux flux de menaces de toutes les couches du Web et offre des intégrations transparentes avec les principales technologies d'infrastructure de sécurité. L'équipe de recherche sur les menaces d'Anomali fournit des renseignements exploitables qui aident les clients, les partenaires ainsi que la communauté de la sécurité dans son ensemble à détecter et éradiquer les menaces les plus sérieuses envers leurs organisations. Les clients d'Anomali incluent plus de 350 organisations mondiales, dont bon nombre font partie des Global 2000 et Fortune 500, ainsi que d'importants organismes gouvernementaux et de défense à travers le monde. Fondée en 2013, elle est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners et General Catalyst. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.anomali.com

