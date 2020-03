Les cinémas belges Kinepolis ferment jusqu’au 31 mars

12 mars 2020, 20h00

Information réglementée et privilégiée

Kinepolis suit de près la situation concernant la propagation du coronavirus et est en étroite collaboration avec les autorités compétentes dans tous les pays où il opère en ce qui concerne les mesures de protection des clients et des employés.

Au regard des récents développements, Kinepolis a décidé, après consultation des autorités compétentes, de fermer tous les cinémas Kinepolis belges à partir de demain jusqu’au 31 mars au moins. Dans les autres pays, la consultation des autorités compétentes est en cours et pour un certain nombre de cinémas, des mesures ont été prises pour limiter l’occupation des salles. À cela s’ajoute un certain nombre de mesures supplémentaires, telles qu’un étalement plus important de l’heure de début de projection des films. Nous nous préparons à prendre des mesures complémentaires dans d’autres pays, mais ces décisions seront toujours prises en étroite collaboration avec les autorités locales.

Selon la durée de la fermeture et du nombre de cinémas impliqués, Kinepolis pourrait s’attendre à un impact important sur les résultats financiers du groupes pour la première moitié de l’année.

Nous conseillons à nos clients de consulter nos canaux de communication en ligne ( www.kinepolis.com , social media) pour plus d’information par cinéma ainsi que sur la compensation des tickets.

La santé de nos passionnés de cinéma et de nos employés reste notre priorité absolue. Nous restons en étroite collaboration avec les autorités locales compétentes.

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 55 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR, Kinepolis compte également 46 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 111 cinémas, soit 1 079 écrans pour presque 200 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 4 600 collaborateurs pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate .