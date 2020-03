Belgische Kinepolis-bioscopen sluiten deuren tot tenminste 31 maart

12 maart 2020, 20u00

Gereglementeerd bericht, Voorwetenschap

Kinepolis volgt de situatie rond de verspreiding van het Coronavirus nauwgezet op en is alle landen waar ze actief is in nauw overleg met de betrokken autoriteiten wat betreft maatregelen ter bescherming van klanten en medewerkers.

Gelet op de recente ontwikkelingen heeft Kinepolis, in overleg met de betrokken lokale autoriteiten, beslist alle Belgische Kinepolis-bioscopen te sluiten, en dit vanaf morgen tot tenminste 31 maart. In de overige landen is het overleg met de betrokken autoriteiten lopende en werden voor een aantal bioscopen maatregelen genomen tot beperking van de bezetting per zaal, evenals een aantal extra maatregelen, zoals een sterkere spreiding van het aanvangstijdstip van de filmvoorstellingen. Wij bereiden ons ook in andere landen voor op bijkomende maatregelen, maar deze beslissingen zullen steeds worden genomen in nauw overleg met de lokale autoriteiten.

Afhankelijk van de duur van de sluiting en het aantal betrokken bioscopen, verwacht Kinepolis mogelijk een ernstige impact op de financiële resultaten van de groep voor het eerste halfjaar.

Wij adviseren onze klanten om onze online communicatiekanalen ( www.kinepolis.com , sociale media) te consulteren voor meer informatie per bioscoop en over compensatie van tickets.

De gezondheid van onze filmliefhebbers en medewerkers blijft onze absolute prioriteit. Wij blijven in nauw overleg met de lokale bevoegde autoriteiten.

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.