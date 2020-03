ATLANTA, Estados Unidos, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Conselho de Diretores da UPS (NYSE:UPS) anunciou hoje a nomeação de Carol Tomé como CEO (Chief Executive Officer), que assumirá o cargo em 1° de junho deste ano. David Abney, atual Presidente e CEO da empresa, passará a ser o Presidente Executivo do Conselho de executivos da companhia. Abney se aposentará do Conselho em 30 de setembro. Para garantir que a transição seja tranquila e bem sucedida, o executivo se tornará um consultor especial até o fim deste ano, retirando-se para aposentadoria após 46 anos dedicados à UPS. Em 30 de setembro, William Johnson, Diretor Independente Principal da UPS, assumirá o cargo de Presidente Não Executivo.



“Após um rigoroso processo seletivo envolvendo candidatos internos e externos, Carol foi considerada a mais preparada”, disse Johnson, que também é conselheiro do Comitê de Nomeações e Governança Corporativa da UPS e é membro do Comitê Executivo.

“Carol é uma das líderes mais respeitadas e talentosas na área corporativa da América, com um histórico comprovado de impulsionar o crescimento em uma organização global, maximizando o valor da companhia para os acionistas, desenvolvendo talentos e executando com sucesso as prioridades estratégicas.”, disse Johnson. "Como membro do Conselho e Presidente do Comitê de Auditoria, Carol possui um conhecimento profundo dos negócios, da estratégia e das pessoas da UPS. É a executiva certa para liderar a empresa neste momento importante de transformação.”

Johnson continua: “Nós parabenizamos David Abney por sua carreira verdadeiramente excepcional na UPS. Ele empreendeu ações ousadas para colocar a UPS na vanguarda da indústria de transporte, posicionar a rede global e os colaboradores da UPS e capitalizar o movimento da companhia em relação às tendências emergentes do futuro”.

“A UPS foi uma das paixões da minha vida, que me possibilitou viver o sonho americano”, diz David Abney. “Tenho orgulho de ter trabalhado com todos os UPSers (funcionáros das UPS) para preparar esta grande companhia para os próximos 100 anos. Tenho toda confiança no time gerencial da UPS e em sua capacidade de executar as estratégias no futuro. É hora de passar o bastão. Estou extremamente feliz pela Carol, e sei que ela é a melhor escolha para liderar a companhia. Carol entende a cultura e os valores da UPS, é uma líder estratégica, com a clara mentalidade de que o cliente está sempre em primeiro lugar.”.

"Estou ansiosa para trabalhar e desenvolver ainda mais o talentoso time gerencial e os 495.000 funcionários da empresa, oferecendo o melhor serviço aos nossos clientes e acionistas", afirma Carol Tomé. “David liderou uma notável transformação na UPS - um sucesso no qual vou me basear. A rica cultura da empresa e o compromisso com seus valores serão um guia para continuarmos a liderar a indústria e desenvolvermos a base já sólida da empresa.".

Carol Tomé será a 12a CEO em 113 anos de história da UPS. A executiva compõe o Conselho de Diretores da UPS desde 2003 e atua também como Presidente do Comitê de Auditoria. Tomé foi Vice-Presidente e CFO (Chief Financial Officer) da Home Depot, a maior rede varejista de produtos para construção e reformas de casas nos Estados Unidos, com 2.300 lojas e 400.000 funcionários. Suas responsabilidades incluíam estratégia corporativa, finanças e desenvolvimento de negócios. Durante 18 anos como CFO, foi reconhecida por ter ajudado a promover um aumento de 450% no valor da The Home Depot para os acionistas.

David Abney foi promovido a CEO em 2014 e a Presidente em 2016. Sob sua liderança, a UPS conquistou os seguintes feitos:

Aumento da receita em 27%; aumento do lucro líquido ajustado em aproximadamente 50%, e aumento do lucro por ação ajustado em quase 60%;

Devolveu mais de US$ 29 bilhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações;

Implementou um programa de transformação plurianual que estabeleceu prioridades estratégicas de crescimento e melhorou significativamente a guinada operacional dos EUA em 2019;

Capacidade de rede global expandida significativamente, permitindo mais de 32 milhões de entregas de pacotes por dia durante a alta temporada de 2019;

Criou o UPS Flight Forward e obteve a primeira aprovação completa da FAA para operar drones;

Mudou a composição do conselho e da equipe de gerenciamento para aumentar a diversidade da empresa.

Antes de se tornar CEO, Abney foi COO (Chief Operating Officer) desde 2007, tendo como responsabilidades supervisionar as áreas de logística, sustentabilidade, engenharia e todos as demais peculiaridades da rede de transporte da UPS. Também foi Presidente da UPS International, liderando as iniciativas estratégicas para o crescimento das funcionalidades relativas à logística global. Sua carreira também inclui o envolvimento em diversas aquisições globais, como as das empresas Coyote, Marken, The Fritz Companies, Sonic Air, Stolica, Lynx Express and Sino-Trans, na China. Abney começou sua carreira na UPS em 1974, manuseando pacotes em uma pequena instalação em Greenwood, Mississippi, enquanto estudava na Delta State University.

Nota do editor: As biografias completas dos executivos estão no link UPS Leadership .

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/213d4a53-41f1-4242-81d1-08d52b66bb5e