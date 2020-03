MONTRÉAL et TORONTO, 12 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2019, la clôture d’une acquisition, ainsi que la déclaration de la distribution pour le mois de mars 2020.



Faits saillants

Nommé au palmarès TSX Croissance 50 de la bourse de croissance TSX.

Clôture d’une acquisition relutive de propriétés industrielles pour un montant de 31 000 000 $ au cours de l’année, à un taux de capitalisation pondéré de 9,33% et d’une acquisition relutive de propriétés industrielles pour un montant de 17 400 000 $ à un taux de capitalisation pondéré de 7,62% le 3 février 2020.

Bénéfice net de l’exercice de 42 387 970 $ en hausse de 9,2% par rapport au bénéfice net de l’exercice 2018 de 38 834 266 $.

Flux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés (mieux connu sous l’acronyme anglais « AFFO ») normalisés par part pour le quatrième trimestre de 2019 de 0,052 $, en hausse de 5,0% par rapport à l’AFFO normalisé par part de 0,049 $ au quatrième trimestre de 2018. AFFO normalisé par part pour le quatrième trimestre de 2019 de 0,052 $, en hausse de 2,4% par rapport à l’AFFO normalisé par part de 0,051 $ au troisième trimestre de 2019.

Taux de distribution de l’AFFO normalisé de 79,4% pour l’exercice 2019, en baisse par rapport à 82,9% pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. Taux de distribution de l’AFFO normalisé de 77,0% pour le quatrième trimestre de 2019, en baisse par rapport à 78,9% pour le troisième trimestre de 2019.

Ratio de la dette sur l’actif total conservateur de 49,1%.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi

13 mars 2020 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation.

« 2019 a été une autre année exceptionnelle pour le FPI. Nous avons été nommés au palmarès TSX Croissance 50, nous avons réalisé 31 millions de dollars d'acquisitions et nous avons constaté un renforcement continu de nos paramètres d'exploitation, faisant baisser notre taux de distribution à 77,0% pour le trimestre et à 79,4% pour l'année. » a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « 2020 devrait être une année marquante pour le FPI. Nous prévoyons graduer au TSX en avril, nous avons réalisé 17,4 millions de dollars d'acquisitions à ce jour et serons bientôt en mesure de faire une annonce concernant notre projet de création de valeur à Richmond (Colombie-Britannique). Les acquisitions potentielles demeurent extrêmement solides et nous continuons de regarder dans notre portefeuille de propriétés existant des opportunités de création de valeur ajoutée. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.



Trimestre terminé le

31 décembre Exercice terminé le

31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Résultats financiers Produits locatifs tirés des immeubles 15 583 030 14 221 166 60 010 310 54 097 493 Bénéfice d’exploitation net 9 657 274 9 004 890 37 928 100 33 765 529 Bénéfice net 27 332 940 23 753 407 42 387 970 38 834 266 Trimestre terminé le

31 décembre Exercice terminé le

31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Faits saillants financiers Flux de trésorerie liés aux opérations (“FFO”) (1) (7) 7 892 732 5 609 093 28 230 409 20 994 342 FFO normalisé (1) (6) (7) 6 993 921 6 279 593 26 568 084 22 788 447



Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

(“AFFO”) (1) (7)



7 141 757



4 875 406



25 451 219



18 403 914 AFFO normalisé (1) (6) (7) 6 242 946 5 545 906 23 788 894 20 198 019 Distributions déclarées (2) 4 808 507 4 494 971 18 897 262 16 879 656 Distributions déclarées sur les parts émises le 30 avril 2018 à la clôture d’une acquisition (2) (4) - - - 128 857 Distributions déclarées normalisées (2) (4) 4 808 507 4 494 971 18 897 262 16 750 799 Nombre moyen pondéré de parts en circulation,

de base (3) 120 205 902 112 169 870 118 131 076 104 620 008 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (3) 120 317 048 112 216 160 118 202 305 104 677 571 Distribution par part, de base et diluée (2) (3) 0,040 0,040 0,160 0,161 Distribution ajustée par part, de base et diluée (1) (2) (3) (4) 0,040 0,040 0,160 0,160 FFO par part, de base (1) (3) (7) 0,066 0,050 0,239 0,201 FFO normalisé par part, de base (1) (3) (6) (7) 0,058 0,056 0,225 0,218 AFFO par part, de base (1) (3) (7) 0,059 0,043 0,215 0,176 AFFO normalisé par part, de base (1) (3) (6) (7) 0,052 0,049 0,201 0,193 Taux de distribution de l’AFFO normalisé ajusté,

de base (1) (2) (4) (5) (6) (7) 77,0 % 81,1 % 79,4 % 82,9 % Ratio de la dette sur l’actif total 49,1 % 51,7 % 49,1 % 51,7 %

Mesure financière non définie par les IFRS Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d’intérêts aux états financiers consolidés. Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC. 9 666 667 parts du FPI ont été émises le 30 avril 2018 à la clôture d’une acquisition. Ces parts étaient éligibles à recevoir les distributions du mois d’avril. Les distributions normalisées déclarées et le taux de distribution de l’AFFO normalisé de base, calculés selon les distributions normalisées déclarées, excluent chacun les distributions déclarées sur ces parts qui étaient en circulation pour le mois d’avril 2018. Calculé sur la base des distributions normalisées déclarées, tel que présenté dans le tableau ci-dessus. Les FFO normalisés et AFFO normalisés incluent les ajustements pour un montant d’obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu’à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le bénéfice d’exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FFO, AFFO, FFO normalisés et AFFO normalisés pour les périodes comparatives de 2018 ont été retraités pour inclure un ajustement de l’amortissement des incitations locatives et des coûts de location, non ajusté en 2018.

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d’exploitation net de 9 657 274 $ pour le quatrième trimestre de 2019 était en hausse de 652 384 $ par rapport au bénéfice d’exploitation net de 9 004 890 $ pour le quatrième trimestre de 2018, et était en hausse de 68 728 $ par rapport au bénéfice d’exploitation net de 9 588 546 $ pour le troisième trimestre de 2019. Le bénéfice d’exploitation net était en hausse en 2019 en raison de l’acquisition relutive d’un portefeuille de propriétés au deuxième trimestre, combinée à des augmentations de loyer contractuelles basées sur l’IPC, ainsi qu’à une solide exécution opérationnelle avec un niveau d’occupation de 95% au 31 décembre 2019, par rapport à 94,3% au 30 septembre 2019.

Le bénéfice net du quatrième trimestre incluait un ajustement de juste valeur positif totalisant 18 263 089 $, comprenant des ajustements de juste valeur d'immeubles de placement d'un montant de 19 779 867 $, des ajustements négatifs de juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B, des options et des unités de parts avec restrictions d'un montant total de 3 260 231 $, et des ajustements positifs de juste valeur des swaps de taux d'intérêt de 1 743 383 $. D'autres revenus de 1 416 625 $ ont également été comptabilisés au cours du trimestre, liés à un couru de l’obligation de location estimée qui devrait être reçue en 2020 du vendeur de la propriété du FPI à Richmond (Colombie-Britannique).

Les charges d'intérêts nettes ont été relativement stables du troisième au quatrième trimestre et du quatrième trimestre 2018 au quatrième trimestre 2019. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, la charge d’intérêts nette a été supérieure de 1,7 million de dollars à celle de l'exercice précédent, principalement en raison des frais d'intérêt engagés sur la dette utilisée pour financer les acquisitions de l'exercice en cours et de l'exercice précédent.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, les ajustements de juste valeur ont totalisé 15 525 561 $ et le bénéfice net comprend d’autres revenus de 4 624 419 $ liés aux ajustements de l’obligation de location à recevoir au cours de l'exercice et à la fin de l'exercice.

Clôture d’une acquisition

Le 3 février 2020, le FPI a acquis trois propriétés industrielles à locataire unique situées à Regina et à Saskatoon (Saskatchewan) pour un prix d’achat de 17 400 000 $ et un taux de capitalisation initial attrayant de 7,6% par voie d’émission de parts. Les propriétés totalisent 231 700 pieds carrés de superficie locative brute, sont louées par un locataire ayant un crédit solide et ont une durée de location résiduelle moyenne pondérée de 3,23 années, à des taux que nous estimons être inférieurs aux loyers du marché. Le prix d’achat a été réglé suite à l’émission de 4 809 524 parts de société en commandite de catégorie B d’une société en commandite filiale du FPI, qui sont convertibles en parts du FPI sur une base d’un pour un, et 3 476 190 parts du FPI, qui ont toutes été émises à une valeur de 2,10$ par part.

Distribution de mars

Le FPI a annoncé aujourd’hui qu’il versera une distribution en espèces de 0,01333 $ par part, représentant 0,16 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 avril 2020 aux détenteurs de parts inscrits au 31 mars 2020.

La distribution courante du FPI demeure à 0,01333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 72 immeubles comportant une superficie locative d’environ 4,0 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 105 757 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 23 025 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l’exactitude du présent communiqué.

