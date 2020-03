COMMUNIQUE DE PRESSE Lausanne, le 13 mars 2020

Croissance du chiffre d’affaires ajusté de 4,7% à taux de change constants à CHF 1'012,4 millions

Résultat d’exploitation ajusté hors éléments exceptionnels

à CHF 107,9 millions

Hausse du résultat net – Part du Groupe de 18,8%

à CHF 60,4 millions

Dividende en espèces de CHF 5,00 par action ainsi qu’une distribution exceptionnelle d’actions propres (1:50)









En millions de CHF



2019



2018 Variation à cours courants Variation à cours constants Publié (IFRS) Chiffre d’affaires 924,0 884,7 +4,4% +5,1% Résultat d’exploitation 65,5 57,9 +13,1% +12,7% Marge d’exploitation 7,1% 6,5% Résultat avant impôts 72,4 70,4 +2,9% +3,0% Résultat net - Part du Groupe 60,4 50,8 +19,0% +18,8% Ajusté* Chiffre d’affaires 1'012,4 971,7 +4,2% +4,7% Résultat d’exploitation hors éléments exceptionnels 107,9 101,1 +6,7% +6,6% Marge d’exploitation hors éléments exceptionnels 10,7% 10,4%



* avec les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle («Ajusté»)

Aperçu de l’activité

L’activité du Groupe en 2019, en croissance sur l’année dernière, s’est déroulée dans un environnement de marché relativement changeant. Suivant un premier semestre en légère croissance, l’activité a fortement progressé sur la période d’été pour revenir à l’équilibre sur les derniers mois de l’exercice. En outre, l’activité d’intermédiation professionnelle continue à bénéficier des efforts de recrutement afin de renforcer la présence du Groupe dans certaines régions et classes d’actifs.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé ajusté du Groupe atteint CHF 1'012,4 millions contre CHF 971,7 millions en 2018, soit une hausse de 4,2% à taux de change courants et 4,7% à cours de change constants. Le chiffre d’affaires ajusté de l’activité d’intermédiation professionnelle ressort en hausse de 5,0% à cours de change constants pour atteindre CHF 975,7 millions alors que l’activité dédiée à une clientèle de particuliers au Japon, Gaitame.com, est en légère baisse de 2,7% à CHF 36,7 millions.

Ainsi, le résultat d’exploitation ajusté hors éléments exceptionnels s’établit à CHF 107,9 millions contre CHF 101,1 millions en 2018, soit une progression de 6,7% à taux de change courants et 6,6% à cours de change constants pour une marge d’exploitation de respectivement 10,7% et 10,4%. Les charges exceptionnelles représentent CHF 24,1 millions contre CHF 23,5 millions lors de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires et r ésultat d’exploitation publié

Le chiffre d’affaires consolidé publié (IFRS) s’élève à CHF 924,0 millions contre CHF 884,7 millions au en 2018, soit une hausse de 5,1% à cours de change constants.

Le résultat d’exploitation publié s’établit à CHF 65,5 millions contre CHF 57,9 millions en 2018, soit une hausse de 12,7% à cours de change constants pour une marge d’exploitation de 7,1% contre 6,5% pour l’exercice précédent.

Résultat net

En 2019, le Groupe enregistre une charge financière nette de CHF 11,0 millions contre CHF 5,1 millions en 2018. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact négatif sur le résultat financier du Groupe et représentent une perte de CHF 1,7 millions pour l’exercice contre un gain de CHF 0,6 million en 2018. Les charges d’intérêt sur les emprunts bancaires et obligataires, nettes des produits d’intérêt liés aux placements de trésorerie, s’élèvent à CHF 6,4 millions contre CHF 5,1 millions pour la période précédente suite à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire au mois de juillet. En outre, suite à l’adoption de la norme IFRS 16 Contrats de location au 1er janvier 2019, une nouvelle charge d’intérêt complémentaire de CHF 2,9 millions a été constatée sur les obligations locatives en 2019.

La quote-part dans le résultat des sociétés associées et des coentreprises s’élève à CHF 17,9 millions contre CHF 17,5 millions en 2018, en hausse de 2,2% à cours de change courants et 1,9% à cours de change constants, grâce notamment à la bonne performance de l’activité du Groupe en Chine Continentale.

Le résultat avant impôt s’élève à CHF 72,4 millions contre CHF 70,3 millions en 2018. La charge fiscale du Groupe atteint un montant CHF 8,1 millions contre CHF 15,3 millions en 2018 pour un taux d’imposition effectif de 15% contre 29% en 2018, suite à la reconnaissance de pertes fiscales aux Etats-Unis.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 64,3 millions contre CHF 55,0 millions en 2018. Le résultat net part du Groupe s’établit à CHF 60,4 millions contre CHF 50,8 millions en 2018, en hausse de 18,8% à cours de change constants.

Bilan

Le Groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d’actifs intangibles ainsi qu’une forte position de trésorerie nette. En effet, avant déduction des actions propres pour un montant de CHF 24,0 millions, les capitaux propres consolidés sont de CHF 440,4 millions pour une trésorerie ajustée incluant la quote-part du Groupe dans la trésorerie nette des coentreprises d’un montant de CHF 174,8 millions au 31 décembre 2019.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent au 31 décembre 2019 à CHF 416,5 millions (31 décembre 2018: CHF 401,3 millions) dont CHF 396,9 millions sont attribuables aux actionnaires de la société mère (31 décembre 2018: CHF 383,3 millions). Le montant total de la trésorerie ajustée, incluant les actifs financiers à la juste valeur, net de la dette financière, ressort à CHF 77,4 millions au 31 décembre 2019 contre CHF 96,7 millions au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, profitant de conditions de marché favorables, le Groupe a refinancé par anticipation d’une prochaine échéance, par l’émission en juillet d’un nouvel emprunt obligataire d’une valeur de CHF 130 millions avec un coupon à 1,75% pour une durée de six ans.

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 19 mai 2020, la distribution d’un dividende en espèce de CHF 5,00 par action, soit un rendement de 5,0%1. D’autre part, une distribution exceptionnelle d’actions propres sera également proposée à hauteur d’une action distribuée pour 50 actions détenues, soit un rendement complémentaire de 2,0%1.

Perspectives

La volatilité observée sur les marchés depuis le début l’année et notamment l’augmentation notable sur le mois de mars entrainant ainsi une hausse des volumes d’activité démontre le caractère essentiel du cœur de métier de Tradition qui permet d’assurer la liquidité mondiale et ce, sur les différentes classes d’actifs. Par ailleurs, le Groupe poursuivra sa stratégie de développement par la recherche de nouveaux talents afin de compléter son portefeuille de produits dans les différentes régions géographiques. Le Groupe demeurera également attentif aux opportunités de croissance externe dans une industrie en phase avancée de consolidation autour des trois acteurs globaux dont Compagnie Financière Tradition.

Rapport annuel

Le rapport annuel 2019 de Compagnie Financière Tradition SA sera disponible le 24 avril 2020 sur le site internet de la société: http://tradition.com/financials/reports.aspx

1A titre indicatif sur la base du cours à la clôture du 12 mars 2020, soit CHF 99,20 par action

Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans 29 pays, le Groupe emploie plus de 2 300 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.



