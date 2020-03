- I 2019 staket vi ut vår nye strategiske agenda: “Løfte lønnsomhet, fremme bærekraft”. Mitt mål er å posisjonere Hydro som en robust og lønnsom industrileder, basert på innovasjon og bærekraft, skriver Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i sitt brev til aksjonærene.

- Handelskrig, usikkerhet om Brexit, svake markeder og embargoen ved Alunorte tynget de finansielle resultatene i 2019. I tillegg ble vi rammet av et ondsinnet og avansert dataangrep sist vår. Jeg er mektig imponert over hvordan vår organisasjon og våre ansatte håndterte situasjonen og jobbet dag og natt for å opprettholde sikker drift og leveranser, sier Aasheim.

- På vår investordag i 2019 annonserte vi ambisiøse mål for å løfte lønnsomheten og langsiktige aksjonærverdier. Vi lanserte et NOK 7,3 milliarder forbedringsprogram frem mot 2023, inkludert en strategisk gjennomgang av forretningsområdet Valsede Produkter, og et avkastningsmål på 10 prosent over sykelen (RoaCE). Jeg er glad for å se at alle forretningsområder viser fremgang i arbeidet mot 2023-målene, tross krevende markedsforhold, fortsetter Aasheim.

- Vår nye strategiske agenda er basert på kostnadseffektive verk, solid drift, sterke markedsposisjoner, innovasjon og differensiering knyttet til mer bærekraftige prosesser og produkter, sier Aasheim.

- Etter mitt syn kan vi ikke oppnå lønnsomhet over tid uten at vi opptrer og produserer på en bærekraftig måte. Jeg ser det som et etisk ansvar, men også som en forretningsmulighet, å gjøre våre produkters karbonfotavtrykk til et konkurransefortrinn, sier Aasheim.

- I august 2019 lanserte vi to nye, grønnere varemerker: Hydro REDUXA med et av verdens laveste karbonfotavtrykk og Hydro CIRCAL produsert med minimum 75 prosent sluttbrukerskrap. Jeg er glad for å se at Hydro CIRCAL allerede er solgt til flere enn 60 byggeprosjekter i 16 land i Europa, Midt-Østen og USA. Dette er en liten, men lovende illustrasjon på at det finnes vilje til å gjøre grønne valg i markedet når slike alternativer tilbys. Og dette er bare begynnelsen, sier Aasheim.

- Hydros bærekraftsagenda bygger på tre pilarer: Klima, miljø og sosialt ansvar. Vi har et godt utgangspunkt: Mer enn hundre års historie med bærekraftig industriutvikling, basert på vannkraft for å produsere produkter som verden trenger på en ansvarlig måte. Omlag 70 prosent av elektrisiteten i vår primæraluminium kommer fra fornybare kilder. Vår nye klimastrategi – “30 innen 2030” – forutsetter en reduksjon av våre totale CO 2 -utslipp med 30 prosent gjennom hele verdikjeden. Vi vil oppnå dette gjennom grønnere anskaffelser av energi og råstoff og grønnere produksjon. Vi vil også hjelpe våre kunder å redusere sitt fotavtrykk gjennom grønnere produkter, sier Aasheim.

- Jeg føler meg trygg på at vi har satt den rette agendaen for selskapet, og jeg føler meg trygg på at våre kollegaer har det som kreves for å løse de utfordringer som ligger foran oss. Vi har kompetansen, engasjementet og dedikasjonen som trengs for å levere og videreutvikle Hydro til et lønnsomt og bærekraftig selskap med en lovende fremtid, avslutter Aasheim.

Rapporten som innfrir norske lovkrav om årlig rapportering, er dokumentet «Årsregnskap og årsberetning 2019». Denne rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

I tillegg er en mer utfyllende rapport tilgengelig, «Annual Report - 2019», med detaljert informasjon om Hydros virksomheter, driftsmessige og finansielle resultater, ekstrafinansiell informasjon, eierstyring og selskapsledelse samt regnskaper. Denne rapporten er tilgjengelig på engelsk.

Innhold fra de to rapportene er lagt ut på www.hydro.com/reporting2019. Alle deler av rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden og skrives ut i pdf-format om ønskelig.

Hydros bærekraftsrapportering inngår i «Annual report - 2019», med ytterligere informasjon på www.hydro.com/reporting2019.

Investorkontakt

Kontakt Stian Hasle

Mobil +47 97736022

E-post Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland

Mobil +47 92979797

E-post Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg