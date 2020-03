(Fornebu, 13. mars 2020) Jon Omund Revhaug utnevnes til ny administrerende direktør for Telenor Myanmar, mens Thomas Skjelbred utnevnes til ny administrerende direktør for Telenor Procurement Company.



Telenor Group kunngjør i dag at Jon Omund Revhaug, administrerende direktør i Telenor Procurement Company (TPC), overtar stillingen som administrerende direktør i Telenor Myanmar. Thomas Skjelbred, Chief Operating Officer og viseadministrerende direktør i TPC, tiltrer stillingen som administrerende direktør i TPC.



- Jeg er særdeles fornøyd med at Jon Omund Revhaug har sagt ja til å lede vårt selskap i Myanmar. Hans omfattende industrierfaring, tilegnet blant annet gjennom flere lederstillinger i Telenor, gjør ham særdeles skikket til å lede Telenor Myanmar fremover. Jon Omund har de siste tre årene ledet TPC på en forbilledlig måte, og vi ser frem til å ønske ham velkommen til Telenor Myanmar, sier Irfan Wahab Khan, konserndirektør i Emerging Asia Cluster i Telenor Group og styreleder i Telenor Myanmar.



- Jon Omund har siden 2008 spilt en avgjørende rolle for utviklingen, veksten og suksessen til Telenors organisering av innkjøp og anskaffelser, som videre ledet til etableringen av Telenor Procurement Company i 2017. Vi er svært takknemlige for all den tid og energi Jon Omund har lagt ned i sitt arbeid og for den dedikasjon og lojalitet han har vist. Vi ser frem til å følge hans videre arbeid i Telenor Myanmar og vi ønsker ham alt godt. Samtidig er vi glade for at Thomas Skjelbred overtar stillingen som administrerende direktør i Telenor Procurement Company. Med hans solide erfaring fra industrien og ledelse, samt inngående kjennskap til Telenors virksomhet i både Norden og Asia, styrkes TPC ytterligere, sier Ruza Sabanovic, konserndirektør og teknologidirektør i Telenor Group og styreleder i TPC.

Jon Omund Revhaug ser frem til å tiltre sin nye rolle i Telenor Myanmar:

- Jeg er både glad og takknemlig for at jeg får muligheten til å gå inn i stillingen som administrerende direktør i Telenor Myanmar. Jeg var del av M&A prosjektet, jeg har fulgt utviklingen gjennom årenes løp, og jeg må si jeg er imponert over resultatene Telenor Myanmar oppnår. Jeg ser virkelig frem til å bli en del av teamet, til å bli kjent med folkene, kulturen, samt å ta del i den videre reisen, sier Jon Omund Revhaug.

Endringene trer i kraft 1. april 2020.



Bio

Jon Omund Revhaug har gjennom 20 år i Telenor innehatt en rekke ulike stillinger. De siste tre årene har han vært administrerende direktør i Telenor Procurement Company i Singapore. Revhaug er utdannet cand. mag. i økonomi fra Universitetet i Tromsø og har en Master of Management i business fra Handelshøyskolen BI.

Thomas Skjelbred har mer enn 20 års internasjonal erfaring innen IT, telekommunikasjon og media. Han har innehatt en rekke ulike stillinger i Telenor mellom 1999 og 2014, både i Norge og i Asia. I løpet av de siste seks årene har han både hatt rollen som teknologidirektør og administrerende direktør i Altibox. Skjelbred har en mastergrad innen elektronikk og telekommunikasjon fra NTNU samt tilleggsutdanning innen finans fra Handelshøyskolen BI.





