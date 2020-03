NoHo Partners Oyj



SISÄPIIRITIETO 13.3.2020 klo 9.30

NoHo Partners Oyj antaa tulosvaroituksen, muuttaa voitonjakoesitystään ja aloittaa henkilöstön sopeuttamistoimet muuttuneessa markkinatilanteessa

NoHo Partners Oyj peruu 5.3.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 eikä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö ei muuta tässä vaiheessa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan.

Samalla yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa tilinpäätöstiedotteen 2019 yhteydessä antamaansa voitonjakoesitystä lisäosingon osalta siten, että 0,15 euron lisäosinkoa ei ehdoteta maksettavaksi toukokuussa, vaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,15 euron lisäosingon maksamisesta myöhemmin. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Lisäksi NoHo Partners aloittaa henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet minimoidakseen koronaviruksen (COVID-19) negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa. Yhtiö varautuu toimintaympäristön ja lainsäädännön tuomiin tilapäisiin muutoksiin sekä asiakaskysynnän heikkenemiseen aloittamalla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien henkilöstönsä määräaikaisia lomautuksia.

Neuvotteluiden tarkoituksena on ennakoida koronaviruksesta aiheutuvia taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia, kuten työn tarjoamisedellytysten tilapäistä vähenemistä. Toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti. Neuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö Suomessa. Neuvottelut alkavat 18.3.2020 ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa.

Vastaavia henkilöstön sopeuttamistoimia tehdään myös Norjassa ja Tanskassa, missä viranomaiset ovat rajoittaneet ravintoloiden aukioloaikoja ja toimintaedellytyksiä.

- Olimme liiketoiminnassamme vielä viime viikon loppuun mennessä selvästi tavoitettamme edellä, mutta tämän viikon aikana vahvistuneet yritystilaisuuksien peruuntumiset ja viranomaisrajoitukset ovat muuttaneet toimintaympäristöämme oleellisesti. Vaikka tässä kohtaa on mahdotonta arvioida koronakriisin lopullisia vaikutuksia, on jo selvää, etteivät aiemmat tulosnäkymämme ole enää voimassa. Tässä tilanteessa ensisijainen tehtävämme on huolehtia henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja sopeuttaa toimintomme ja kustannusrakenteemme muuttuneeseen toimintaympäristöön. Viime vuoden hyvän tuloksen, vahvistuneen taseemme ja sitoutuneen henkilökuntamme ansiosta tulemme kulkemaan tämänkin poikkeuksellisen tilanteen läpi ja palaamme tuloksentekemisen tielle, kunhan markkinatilanne normalisoituu, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2019 julkistetut tulosnäkymät olivat:

”Tulosohjeistus (5.3.2020 alkaen)



NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2020 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,5 prosenttia.



Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.”

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655