March 13, 2020 04:18 ET

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 13. marts 2020

Selskabsmeddelelse nr. 2/2020

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med SKAKO A/S´ aktier.

a) Navn Christian Herskind Jørgensen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Næstformand i bestyrelsen b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn SKAKO A/S b) LEI-kode 529900WNR3U8C847AW24 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen







Fondskode: DK0010231877 b) Transaktionens art Køb c) Pris(er) og mængde(r)



Pris: 36,31 DKK pr aktie Mængde: 7.000 stk. d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

7.000 stk.

DKK 254.170 e) Dato for transaktionen 2020-03-12 f) Sted for transaktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S







Handlerne er gennemført inden for det normale ”handelsvindue for insidere” som SKAKO A/S´ bestyrelse besluttede at åbne på bestyrelsesmødet den 12. marts 2020 i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport 2019 til NASDAQ OMX Copenhagen i selskabsmeddelelse nr. 1/2020.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand Tlf: 23 47 56 40