Nørresundby, den 13. marts 2020

Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 61 fra den 26. november 2019 og som modificeret i selskabsmeddelelse nr. 08 fra den 23. januar 2020, besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, kaldet ”Safe Harbor”-reglerne.

Følgende transaktioner er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fra 6. marts 2020 til 12. marts 2020:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris Værdi af

programmet i DKK I alt seneste meddelelse 103.100 214,41 22.105.836 6. marts 2020 6.000 194,20 1.165.200 9. marts 2020 6.000 184,14 1.104.840 10. marts 2020 5.000 189,72 948.600 11. marts 2020 6.000 182,87 1.097.220 12. marts 2020 6.500 161,88 1.052.220 Total under aktietilbagekøbsprogrammet 132.600 207,19 27.473.916

Efter ovennævnte transaktioner ejer RTX 601.522 egne aktier, svarende til 6,73% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 8.942.838 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i bilaget vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Bestyrelsen i RTX A/S har på grund af den nuværende globale usikkerhed relateret til spredningen af og forholdsregler over for Coronavirus/COVID-19 besluttet at suspendere aktietilbagekøbs­programmet indtil videre. Bestyrelsen anser det for rettidig omhu at suspendere tilbagekøbs­programmet set i lyset af den øgede globale usikkerhed uagtet at RTX ikke ændrer de offentliggjorte forventninger til regnskabsåret 2019/20.

Under det nu suspenderede aktietilbagekøbsprogram er RTX autoriseret til at tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 60 mio. og ikke mere end 600,000 aktier i perioden fra den 1. januar 2020 til 30. september 2020. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. nr. 61 fra den 26. november 2019 og i selskabsmeddelelse nr. 08 fra den 23. januar 2020 er RTX berettiget til midlertidigt at stoppe tilbagekøbet på ethvert tidspunkt betinget af at dette meddeles til Nasdaq Copenhagen. Bestyrelsen i RTX følger fortsat udviklingen og kan på ethvert tidspunkt beslutte at genoptage aktietilbagekøbs­programmet betinget af at dette meddeles til Nasdaq Copenhagen.





