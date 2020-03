March 13, 2020 04:30 ET

March 13, 2020 04:30 ET

Det det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af afdelingerne:

Følgende fonde er omhandlet:

ISIN Cur Afdeling Shortname DK0060518983 Optimal Livscyklus 2030-40 INIOLC DK0060946192 Optimal Livscyklus 2040-50 INIOL2040-50 DK0060518710 Optimal Stabil INIOPS DK0060254712 Optimal VerdensIndex Moderat INIOVM DK0061112034 Aktiv Balance INIOEFKLL

Suspensionen vil blive ophævet, når det er muligt at stille priser.

I forbindelse med ophævelsen har det desværre på grund af stor usikkerhed om priser og stor volalitet i markedet vist sig nødvendigt at udvide spreads for afdelingerne således:

ISIN Navn Shortname Emissionstillæg i h.t. prospekt Midlertidigt emis­

sionstillæg Indlæsningsfradrag i h.t. prospekt Midlertidigt emis­

sionstillæg DK0060518983 Optimal Livscyklus 2030-40 INIOLC 0,25% 0,375% 0,25% 0,375% DK0060946192 Optimal Livscyklus 2040-50 INIOL2040-50 0,25% 0,375% 0,25% 0,375% DK0060518710 Optimal Stabil INIOPS 0,25% 0,375% 0,25% 0,375% DK0060254712 Optimal Verdensindex Moderat INIOVM 0,25% 0,375% 0,25% 0,375% DK0060575942 Aktiv Balance INIOEFKLL 1,000% 1,000% 0,25% 0,375%

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil