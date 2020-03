March 13, 2020 04:39 ET

Der offentliggøres igen indre værdier for udvalgte afdelinger i Investeringsforeningen Jyske



Invest og suspensionen af handel ophæves hermed i følgende afdelinger:



ISIN Cur Navn Short name



DK0060512275 Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL JYIALVKL



DK0010267715 Jyske Invest Danske Aktier KL JYIDKAKL



DK0010243104 Jyske Invest Europæiske Aktier KL JYIEUAKL



DK0010277862 Jyske Invest Favorit Aktier KL JYIFAVKL



DK0010240431 Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL JYIFJEKL



DK0060208791 Jyske Invest Globale Aktier Special KL JYIGASKL



DK0010264027 Jyske Invest Globale Aktier KL JYIGLOKL



DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomh.obl KL JYIHRVKL



DK0010303296 Jyske Invest Indiske Aktier KL JYIINAKL



DK0010293554 Jyske Invest Kinesiske Aktier KL JYIKIKL



DK0010106111 Jyske Invest Korte Obligationer KL JYIKOBKL



DK0015855332 Jyske Invest Lange Obligationer KL JYILOBKL



DK0010149863 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL JYINYAKL



DK0010106384 Jyske Invest Obligationer og Aktier KL JYIOBAKKL



DK0010251396 Jyske Invest USA Aktier KL JYIUSAKL



Dermed kan der igen handles i investeringsforeningens børsnoterede afdelinger, bortset fra nedenstående, der fortsat er suspenderede jf. selskabsmeddelelse nr. 19/2020 af 12.03.2020:



ISIN Cur Navn Short name



DK0016105703 Jyske Invest Favorit Obligationer KL JYIFOBKL



DK0016002652 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL JYINOBKL



DK0060010098 Jyske Invest Nye Obligationsmark. Valuta KL JYINOBVKL



DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL JYIVIRKKL



DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobl. Special KL JYIVOS







