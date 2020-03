Selskabsmeddelelse nr. 6



DFDS’ årlige generalforsamling planlagt til 18. marts 2020 aflyses som følge af Covid-19-virusen og den danske regerings nye anbefalinger samt restriktioner vedrørende forsamlinger på mere end 100 personer.

“Den årlige generalforsamling er en grundsten i dialogen med vores aktionærer. Under de nuværende omstændigheder vil fremmødet fra både institutionelle og private aktionærer i næste uge sandsynligvis være meget begrænset. Derfor udskydes generalforsamlingen i håbet om, at en mere normal afvikling kan finde sted inden udgangen af april,” siger Claus V. Hemmingsen, formand for DFDS’ bestyrelse.

En indkaldelse til afholdelse af generalforsamlingen senest inden udgangen af april vil blive meddelt snarest.





Kontact

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





