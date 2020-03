Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 13. marts 2020 behandlet og godkendt årsrapporten for 2019.



År 2019 i hovedtræk:

• En omsætning på 1.051,3 mio. kr. mod 1.058,8 mio. kr. sidste år (1%)

• Et resultat før af og nedskrivninger (EBITDA) på 205,3 mio. kr. mod 222,1 mio. kr. sidste år (8%)

• Et resultat før skat på 209,1 mio. kr. mod 120,6 mio. kr. sidste år (+73%)

• Resultat før skat er væsentligt påvirket af særlige forhold, herunder overdragelsen af driften af TivoliCasino.dk til Danske Spil. Renset for disse særlige forhold er resultatet på niveau med 2018

• Et resultat efter skat på 167,4 mio. kr. mod 94,2 mio. kr. sidste år (+78%)

• Et besøgstal på 4.581.000 gæster mod 4.854.000 sidste år (6%)



”Omsætningen er på niveau med sidste år på trods af færre åbningsdage, implementeringen af Tivolikort, overdragelsen af drift en af TivoliCasino.dk samt færre gæster i Salene. Den gode udvikling skyldes et højere forbrug pr. gæst samt høj aktivitet i High End forretningen. Årets rapporterede resultat før skat for 2019 udgør 209,1 mio. kr. mod 120,6 mio. kr. i 2018 og er det højeste nogensinde i Tivolis historie. Korrigeret for særlige forhold er resultatet på niveau med rekordåret 2018, hvilket er tilfredsstillende”, siger adm. direktør Lars Liebst.





Forventninger til 2020

Coronavirus (COVID 19) kommer til at have en væsentlig påvirkning på mængden af turister, hotelovernatninger, events og lysten til at samle sig. På baggrund af den store usikkerhed COVID 19 har skabt og usikkerhed om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af COVID 19. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning til omsætning og resultat før skat. Tivoli opdaterer sine forventninger, når de økonomiske konsekvenser af COVID 19 er mulige at estimere.



Tivolis ledelse mødes dagligt med henblik på løbende at vurdere effekten af COVID 19 på Tivolis forretning.









