OTTAWA, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le samedi 14 mars, Fairtrade Canada présentera les Prix canadiens Fairtrade 2020 afin de reconnaître le leadership dans le mouvement du commerce équitable des entreprises, des groupes communautaires et des particuliers. Les prix représentent les diverses forces que la communauté canadienne du commerce équitable apporte à notre effort collectif pour accroître l'impact pour les agricultrices et les travailleurs des pays du Sud et positionner le Canada comme chef de file du commerce durable.



Le système Fairtrade est un acteur majeur des efforts mondiaux pour transformer le commerce grâce à des initiatives économiques, sociales et environnementales. Il s'agit des travaux sur le revenu décent, l'équité entre les sexes, le travail des enfants et le travail forcé, et l'adaptation au changement climatique. Fairtrade Canada soutient l'action locale des groupes communautaires qui travaillent à promouvoir ce travail.

Fairtrade continue de connaître une forte croissance des ventes à travers le Canada, grâce au nombre croissant d'entreprises qui s'engagent en faveur de chaînes d'approvisionnement durables et des droits de la personne, tirées par la demande des consommatrices et consommateurs qui veulent faire leurs achats en tenant compte de leurs valeurs et le soutien des groupes communautaires qui plaident pour la justice commerciale. Cette croissance des ventes contraste avec l'ensemble du marché de l'épicerie au Canada, qui a connu un ralentissement de la croissance au cours des dernières années. Parce que le public consommateur recherche de plus en plus des labels et des marques éthiques indépendantes qui ont de fortes politiques de RSE, les entreprises Fairtrade sont bien positionnées pour inverser la tendance.

Les ventes au détail de produits certifiés Fairtrade au Canada dépassent maintenant 500 millions de dollars par année et plus de 5 000 produits portant la marque FAIRTRADE sont en vente dans tout le pays. Le café, les fleurs, le chocolat et les bananes en particulier ont connu une forte croissance.

La cérémonie de remise des Prix canadiens Fairtrade aura lieu au Festival Hall de Calgary conjointement avec la 8e conférence annuelle de Fairtrade Canada. Quatre productrices et producteurs du commerce équitable du Mexique, du Honduras, de la Colombie et de la République Dominicaine seront présents à la conférence pour faire entendre des voix du monde entier sur les questions qui leur importent le plus, notamment le commerce mondial et le changement climatique.

Fairtrade est un mouvement mondial pour le changement avec une présence forte et active au Canada qui est représentée par Fairtrade Canada. Nous travaillons directement avec les entreprises, les consommatrices et consommateurs et les militantes, et militants pour faire des foires commerciales pour les agricultrices et les travailleurs en garantissant des chaînes d'approvisionnement justes, durables et éthiques pour les produits que nous consommons. Le système international Fairtrade représente le système de certification indépendant le plus important et le plus reconnu au monde, représentant plus de 1,66 millions d'agricultrices et de travailleurs dans 73 pays.

