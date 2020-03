Generalforsamlingen behandlede og godkendte:



- Ledelsesberetning og årsrapport for 2019 med ledelses- og revisionspåtegning.

- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 14,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.

- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.

- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen.

- Ændring af selskabets vedtægter:

a) Ny § 11.1, nr. 3 indsættes med ordlyden ”Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.”

b) Ny § 11.1, nr. 4 indsættes med ordlyden: ”Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.”

c) De tidligere § 11.1, nr. 3, 4 og 5 konsekvensændres til § 11.1, nr. 5, 6 og 7.

d) Den tidligere § 16.4 vedrørende retningslinjer for incitamentsprogrammer slettes.

e) Den tidligere § 16.5 (nu § 16.4) ændres fra ”Selskabets bestyrelse har udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Solar A/S. Vederlagspolitikken er godkendt på selskabets generalforsamling den 1. april 2016 og kan ses på selskabets hjemmeside www.solar.eu.” til ”Selskabets bestyrelse har, jf. selskabslovens § 139, udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Solar A/S. Vederlagspolitikken skal godkendes af generalforsamlingen ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Vederlagspolitikken kan ses på selskabets hjemmeside www.solar.eu.”

f) Ny § 16.5 indsættes med ordlyden ”Selskabets bestyrelse skal, jf. selskabslovens § 139 b, udarbejde en vederlagsrapport omhandlende aflønningen af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i det seneste regnskabsår. Generalforsamlingen afholder på selskabets ordinære generalforsamling en vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.”

g) § 4.3 - Opdatering af navn og cvr.nr. på ejerbogsføreren.

- Ændring af selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i overensstemmelse med vedlagte bilag 1. Som afledt konsekvens heraf udgår Solars Overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer.

- Bestyrelseshonorar for 2020: Fast årligt vederlag på DKK 200.000.

- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Genvalgt blev Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer, Jesper Dalsgaard, Jens Peter Toft og Jens Borum.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:

Lars Lange Andersen, Ulrik Damgaard og Bent H. Frisk.

- Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Jens Borum som formand og Jesper Dalsgaard som næstformand. Genvalgt til revisionsudvalget blev Jens Peter Toft, Peter Bang og Louise Knauer. Genvalgt til vederlagsudvalget blev Jens Borum, Jens Peter Toft og Louise Knauer.





Med venlig hilsen

Solar A/S

Jens Borum

Bestyrelsesformand





Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum – tlf. 79 30 00 00

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting – tlf. 40 34 29 08





Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2019 en omsætning på ca. 11,7 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.





