13. marts 2020

Selskabsmeddelelse nr. 19/2020

Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Alm. Brand A/S har i perioden 9. marts 2020 til den 12. marts 2020 købt egne aktier for samlet 7,9 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.

Samlet er der tilbagekøbt aktier for 235,0 mio.kr. svarende til 100,0 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 200 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 100 % af dette program.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 11 foretaget følgende transaktioner:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (kr.) Transaktionsværdi

(kr.) 9. marts 2020 48.349 51,51 2.490.457 10. marts 2020 34.535 52,18 1.802.036 11. marts 2020 34.535 50,21 1.734.002 12. marts 2020 42.409 45,27 1.919.855 13. marts 2020 0 0,00 0 Akkumuleret i perioden 159.828 49,72 7.946.351 Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 4.161.518 56,47 234.989.714

Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.

Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.889.404 stk. svarende til 2,5 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.





Detaljerede transaktionsdata

09 March 2020 10 March 2020 11 March 2020 12 March 2020 13 March 2020 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 48.349 20,93 34.535 26,43 34.535 28,34 42.409 18,41 TRQX 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 Total 48.349 51,51 34.535 52,18 34.535 50,21 42.409 45,27





09 March 2020 Volume Price Venue Time CET 48.349 51,51 418 51,65 XCSE 20200309 9:01:28.897000 139 50,55 XCSE 20200309 9:04:38.983000 80 50,55 XCSE 20200309 9:04:39.018000 357 50,85 XCSE 20200309 9:09:55.881000 32 50,80 XCSE 20200309 9:09:56.937000 389 50,85 XCSE 20200309 9:10:12.646000 213 51,40 XCSE 20200309 9:15:17.511000 381 51,55 XCSE 20200309 9:16:57.402000 430 51,50 XCSE 20200309 9:17:55.924000 238 51,50 XCSE 20200309 9:17:55.924000 296 51,45 XCSE 20200309 9:20:27.921000 173 51,45 XCSE 20200309 9:20:27.921000 392 51,50 XCSE 20200309 9:23:51.559000 391 51,50 XCSE 20200309 9:26:12.363000 200 51,60 XCSE 20200309 9:29:08.222000 189 51,60 XCSE 20200309 9:29:08.222000 429 51,60 XCSE 20200309 9:35:14.878000 335 51,80 XCSE 20200309 9:43:33.914000 211 51,75 XCSE 20200309 9:46:57.877000 94 51,75 XCSE 20200309 9:46:57.877000 141 51,75 XCSE 20200309 9:46:57.877000 508 52,35 XCSE 20200309 9:56:18.531000 5 52,35 XCSE 20200309 9:56:18.553000 513 52,20 XCSE 20200309 9:56:36.968000 495 52,00 XCSE 20200309 10:01:13.116000 249 52,35 XCSE 20200309 10:06:35.778000 110 52,35 XCSE 20200309 10:06:35.778000 330 52,20 XCSE 20200309 10:09:42.978000 342 52,35 XCSE 20200309 10:14:05.172000 289 52,60 XCSE 20200309 10:23:38.980000 63 52,60 XCSE 20200309 10:23:38.980000 129 52,55 XCSE 20200309 10:24:38.993000 218 52,55 XCSE 20200309 10:24:38.993000 129 52,55 XCSE 20200309 10:24:38.993000 133 52,60 XCSE 20200309 10:27:47.413000 209 52,60 XCSE 20200309 10:28:58.123000 521 52,00 XCSE 20200309 10:34:22.954000 342 52,00 XCSE 20200309 10:39:08.388000 279 52,15 XCSE 20200309 10:47:20.450000 63 52,15 XCSE 20200309 10:47:20.450000 357 52,00 XCSE 20200309 10:53:06.413000 367 51,90 XCSE 20200309 11:02:32.783000 348 51,65 XCSE 20200309 11:08:26.312000 31 52,05 XCSE 20200309 11:30:21.021000 419 52,05 XCSE 20200309 11:30:21.021000 449 52,05 XCSE 20200309 11:38:40.115000 11 51,95 XCSE 20200309 11:39:28.092000 475 51,95 XCSE 20200309 11:39:28.092000 79 51,75 XCSE 20200309 11:52:13.672000 248 51,75 XCSE 20200309 11:52:13.694000 498 51,95 XCSE 20200309 12:01:45.112000 335 51,75 XCSE 20200309 12:11:45.567000 521 51,85 XCSE 20200309 12:19:07.157000 335 51,65 XCSE 20200309 12:30:36.688000 340 51,55 XCSE 20200309 12:45:11.901000 338 51,55 XCSE 20200309 12:54:51.155000 500 51,50 XCSE 20200309 12:57:20.031574 2.000 51,50 XCSE 20200309 12:57:20.031574 445 51,65 XCSE 20200309 13:05:17.246000 650 51,70 XCSE 20200309 13:19:22.846000 345 51,65 XCSE 20200309 13:25:22.866000 4 51,65 XCSE 20200309 13:25:22.866000 413 51,55 XCSE 20200309 13:30:28.388000 611 51,50 XCSE 20200309 13:49:16.878000 209 51,55 XCSE 20200309 13:53:34.422000 273 51,55 XCSE 20200309 13:53:34.422000 352 51,40 XCSE 20200309 13:59:50.932000 110 51,20 XCSE 20200309 14:02:14.389341 390 51,20 XCSE 20200309 14:03:18.068747 27 51,20 XCSE 20200309 14:03:18.220012 211 51,20 XCSE 20200309 14:03:20.545682 42 51,25 XCSE 20200309 14:05:16.090000 310 51,25 XCSE 20200309 14:05:16.090000 406 51,25 XCSE 20200309 14:15:17.113000 262 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.113615 500 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.134819 112 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.134859 339 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.135877 25 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.135909 136 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.135936 388 51,20 XCSE 20200309 14:15:17.137678 342 51,15 XCSE 20200309 14:18:47.607000 478 51,10 XCSE 20200309 14:29:01.329000 354 51,05 XCSE 20200309 14:35:33.424000 171 51,05 XCSE 20200309 14:35:33.424000 173 50,95 XCSE 20200309 14:38:20.464000 199 50,95 XCSE 20200309 14:38:20.464000 404 51,05 XCSE 20200309 14:47:19.475000 353 50,90 XCSE 20200309 14:48:00.604000 465 51,35 XCSE 20200309 15:03:34.211000 499 51,55 XCSE 20200309 15:08:35.709000 336 51,55 XCSE 20200309 15:20:16.177000 530 51,50 XCSE 20200309 15:21:06.214000 1 51,50 XCSE 20200309 15:21:06.214000 391 51,30 XCSE 20200309 15:25:10.205000 366 51,20 XCSE 20200309 15:32:05.768000 387 51,15 XCSE 20200309 15:33:59.495000 371 51,30 XCSE 20200309 15:42:01.671000 180 51,00 XCSE 20200309 15:50:24.072000 245 51,00 XCSE 20200309 15:50:24.072000 411 50,85 XCSE 20200309 15:52:09.724000 469 51,05 XCSE 20200309 16:05:49.117000 524 50,95 XCSE 20200309 16:06:26.184000 259 51,00 XCSE 20200309 16:16:02.031000 230 51,00 XCSE 20200309 16:16:02.031000 543 50,95 XCSE 20200309 16:21:29.448000 23 50,95 XCSE 20200309 16:21:29.448000 1.504 50,95 XCSE 20200309 16:21:57.265449 126 50,95 XCSE 20200309 16:21:57.265475 13.349 51,51 XCSE 20200309 16:23:16.989081





10 March 2020 Volume Price Venue Time CET 34.535 52,18 523 51,55 XCSE 20200310 9:05:07.354000 357 51,60 XCSE 20200310 9:05:59.531000 277 51,65 XCSE 20200310 9:09:34.253000 79 51,65 XCSE 20200310 9:09:34.253000 377 51,40 XCSE 20200310 9:12:53.101000 471 51,75 XCSE 20200310 9:19:04.859000 348 51,80 XCSE 20200310 9:21:29.160000 175 52,00 XCSE 20200310 9:30:26.179000 237 52,00 XCSE 20200310 9:30:26.179000 448 52,05 XCSE 20200310 9:34:46.764000 363 52,55 XCSE 20200310 9:45:35.639000 38 52,55 XCSE 20200310 9:45:35.639000 498 52,55 XCSE 20200310 9:45:35.639000 57 52,55 XCSE 20200310 9:45:35.639000 531 52,55 XCSE 20200310 9:50:16.304000 557 52,80 XCSE 20200310 10:00:35.763000 322 52,85 XCSE 20200310 10:03:48.525000 20 52,80 XCSE 20200310 10:06:34.692000 305 52,80 XCSE 20200310 10:06:34.887000 573 52,75 XCSE 20200310 10:10:46.305000 616 52,60 XCSE 20200310 10:18:53.106000 233 52,60 XCSE 20200310 10:24:42.374000 116 52,60 XCSE 20200310 10:24:42.374000 172 52,90 XCSE 20200310 10:37:03.236000 440 52,90 XCSE 20200310 10:37:03.236000 432 53,10 XCSE 20200310 10:44:15.657000 347 53,05 XCSE 20200310 10:50:03.581000 349 53,25 XCSE 20200310 11:00:26.825000 275 53,45 XCSE 20200310 11:13:06.938000 443 53,45 XCSE 20200310 11:13:06.938000 164 53,15 XCSE 20200310 11:25:02.851000 183 53,15 XCSE 20200310 11:25:02.851000 52 53,15 XCSE 20200310 11:25:02.851000 491 53,25 XCSE 20200310 11:52:05.312000 39 53,25 XCSE 20200310 11:52:05.312000 30 53,25 XCSE 20200310 12:00:11.553000 97 53,25 XCSE 20200310 12:00:11.553000 227 53,25 XCSE 20200310 12:00:11.553000 2 53,25 XCSE 20200310 12:00:11.556000 343 53,15 XCSE 20200310 12:02:49.080000 52 52,85 XCSE 20200310 12:14:32.772000 294 52,85 XCSE 20200310 12:14:32.772000 350 52,65 XCSE 20200310 12:27:31.410000 178 52,55 XCSE 20200310 12:48:24.489000 151 52,55 XCSE 20200310 12:48:24.489000 402 52,45 XCSE 20200310 12:54:20.541000 43 52,45 XCSE 20200310 12:54:20.541000 418 52,50 XCSE 20200310 13:07:32.413000 489 52,05 XCSE 20200310 13:18:12.969000 343 51,85 XCSE 20200310 13:30:30.152000 418 51,80 XCSE 20200310 13:38:32.902000 355 51,80 XCSE 20200310 13:42:31.058000 47 52,20 XCSE 20200310 13:53:13.197000 414 52,20 XCSE 20200310 13:53:13.197000 304 52,05 XCSE 20200310 14:04:15.015000 26 52,05 XCSE 20200310 14:04:15.015000 491 52,00 XCSE 20200310 14:16:08.373000 1 51,95 XCSE 20200310 14:18:31.625000 360 51,95 XCSE 20200310 14:18:31.630000 331 51,90 XCSE 20200310 14:30:03.770000 330 52,00 XCSE 20200310 14:35:19.222000 128 52,00 XCSE 20200310 14:35:19.222000 150 51,80 XCSE 20200310 14:43:09.839000 185 51,80 XCSE 20200310 14:43:09.839000 313 51,75 XCSE 20200310 14:47:10.000000 144 51,65 XCSE 20200310 14:52:08.160000 185 51,65 XCSE 20200310 14:52:08.160000 58 52,00 XCSE 20200310 15:15:35.680000 777 52,00 XCSE 20200310 15:15:35.680000 413 52,00 XCSE 20200310 15:16:55.106000 140 51,90 XCSE 20200310 15:23:14.738000 220 51,90 XCSE 20200310 15:23:14.738000 468 51,90 XCSE 20200310 15:31:14.211000 422 51,85 XCSE 20200310 15:35:43.944000 338 51,65 XCSE 20200310 15:43:10.439000 210 51,45 XCSE 20200310 15:47:25.812000 127 51,45 XCSE 20200310 15:47:25.812000 342 51,25 XCSE 20200310 15:54:10.881000 22 51,25 XCSE 20200310 15:54:10.881000 27 51,30 XCSE 20200310 15:59:10.054000 399 51,30 XCSE 20200310 15:59:10.054000 75 51,05 XCSE 20200310 16:02:45.477000 427 51,20 XCSE 20200310 16:05:02.075000 387 51,25 XCSE 20200310 16:10:17.762000 147 51,25 XCSE 20200310 16:10:45.944818 464 51,25 XCSE 20200310 16:10:45.944818 1.028 51,25 XCSE 20200310 16:10:45.944847 9.535 52,18 XCSE 20200310 16:29:45.307850





11 March 2020 Volume Price Venue Time CET 34.535 50,21 56 51,10 XCSE 20200311 9:18:01.092000 537 51,10 XCSE 20200311 9:18:01.092000 385 51,00 XCSE 20200311 9:22:02.418000 247 51,00 XCSE 20200311 9:22:02.418000 247 51,00 XCSE 20200311 9:22:02.418000 385 51,00 XCSE 20200311 9:22:02.439000 457 51,15 XCSE 20200311 9:23:21.698000 436 51,15 XCSE 20200311 9:25:05.004000 430 51,00 XCSE 20200311 9:25:33.052000 338 50,90 XCSE 20200311 9:26:26.560000 369 51,00 XCSE 20200311 9:30:09.945000 343 51,20 XCSE 20200311 9:38:04.565000 362 51,15 XCSE 20200311 9:39:12.572000 452 51,50 XCSE 20200311 9:49:36.750000 94 51,40 XCSE 20200311 9:50:21.858000 195 51,40 XCSE 20200311 9:50:21.858000 94 51,40 XCSE 20200311 9:50:21.858000 518 51,50 XCSE 20200311 9:59:04.009000 368 51,25 XCSE 20200311 10:02:57.635000 489 51,10 XCSE 20200311 10:09:57.326000 329 51,00 XCSE 20200311 10:14:21.809000 398 50,85 XCSE 20200311 10:22:42.858000 103 50,65 XCSE 20200311 10:25:37.049000 261 50,65 XCSE 20200311 10:25:37.049000 374 50,65 XCSE 20200311 10:31:22.399000 337 50,45 XCSE 20200311 10:36:58.338000 383 50,45 XCSE 20200311 10:44:28.143000 331 50,25 XCSE 20200311 10:52:53.273000 375 50,40 XCSE 20200311 11:00:39.033000 336 50,35 XCSE 20200311 11:08:50.704000 420 50,40 XCSE 20200311 11:20:15.900000 5 50,40 XCSE 20200311 11:20:15.900000 461 50,40 XCSE 20200311 11:34:42.358000 505 50,45 XCSE 20200311 11:50:21.278000 339 50,40 XCSE 20200311 11:58:12.847000 453 50,50 XCSE 20200311 12:15:08.283000 333 50,45 XCSE 20200311 12:27:23.918000 337 50,25 XCSE 20200311 12:44:00.664000 335 50,25 XCSE 20200311 12:47:35.869000 5 50,35 XCSE 20200311 13:00:13.013000 330 50,35 XCSE 20200311 13:00:13.013000 308 50,15 XCSE 20200311 13:14:17.404000 34 50,15 XCSE 20200311 13:14:17.404000 406 50,15 XCSE 20200311 13:20:31.582000 335 50,05 XCSE 20200311 13:30:01.147000 524 49,76 XCSE 20200311 13:45:36.302000 522 49,72 XCSE 20200311 13:53:06.860000 331 49,78 XCSE 20200311 14:05:00.228000 339 49,62 XCSE 20200311 14:07:42.136000 344 49,50 XCSE 20200311 14:15:55.242000 371 49,70 XCSE 20200311 14:24:33.111000 328 49,84 XCSE 20200311 14:33:08.556000 34 49,88 XCSE 20200311 14:38:46.429000 330 49,88 XCSE 20200311 14:38:46.429000 99 49,78 XCSE 20200311 14:44:11.095000 277 49,78 XCSE 20200311 14:44:11.095000 482 49,84 XCSE 20200311 14:53:05.257000 165 49,60 XCSE 20200311 15:04:02.313000 47 49,60 XCSE 20200311 15:04:02.343000 200 49,60 XCSE 20200311 15:04:02.343000 347 49,56 XCSE 20200311 15:11:12.830000 177 49,52 XCSE 20200311 15:15:10.724000 1 49,52 XCSE 20200311 15:15:10.724000 168 49,52 XCSE 20200311 15:17:50.107000 150 49,44 XCSE 20200311 15:21:45.298000 188 49,44 XCSE 20200311 15:23:11.421000 453 49,36 XCSE 20200311 15:28:23.825000 256 49,28 XCSE 20200311 15:35:29.314000 41 49,28 XCSE 20200311 15:35:29.314000 256 49,28 XCSE 20200311 15:35:29.314000 347 49,18 XCSE 20200311 15:43:20.880000 444 49,14 XCSE 20200311 15:51:31.261000 348 49,04 XCSE 20200311 15:56:15.800000 4 48,88 XCSE 20200311 15:57:21.059000 402 49,18 XCSE 20200311 16:04:26.860000 480 49,18 XCSE 20200311 16:04:26.860000 104 49,20 XCSE 20200311 16:10:15.062000 350 49,20 XCSE 20200311 16:10:15.062000 369 49,24 XCSE 20200311 16:15:45.395000 386 49,00 XCSE 20200311 16:24:07.843000 402 48,94 XCSE 20200311 16:36:30.317000 299 49,12 XCSE 20200311 16:40:55.037565 9.535 50,21 XCSE 20200311 16:43:38.825581





12 March 2020 Volume Price Venue Time CET 42.409 45,27 335 46,14 XCSE 20200312 9:04:16.435000 130 46,00 XCSE 20200312 9:04:24.122000 62 46,02 XCSE 20200312 9:05:37.420000 200 46,76 XCSE 20200312 9:07:42.345000 459 46,84 XCSE 20200312 9:13:01.167000 135 46,74 XCSE 20200312 9:13:11.679000 396 46,74 XCSE 20200312 9:14:41.122000 49 46,22 XCSE 20200312 9:16:41.149000 186 46,36 XCSE 20200312 9:17:57.286000 50 46,46 XCSE 20200312 9:18:53.690000 6 46,46 XCSE 20200312 9:19:07.934000 289 46,46 XCSE 20200312 9:19:07.934000 277 46,56 XCSE 20200312 9:22:38.901000 211 46,66 XCSE 20200312 9:25:24.905000 155 46,66 XCSE 20200312 9:25:24.905000 87 46,42 XCSE 20200312 9:26:14.529000 385 46,42 XCSE 20200312 9:28:11.472000 336 46,10 XCSE 20200312 9:30:21.586000 400 46,06 XCSE 20200312 9:37:02.059000 331 45,96 XCSE 20200312 9:44:18.764000 126 45,82 XCSE 20200312 9:47:27.224000 362 45,82 XCSE 20200312 9:47:27.224000 496 45,72 XCSE 20200312 9:51:03.613000 356 45,66 XCSE 20200312 9:58:14.552000 378 45,64 XCSE 20200312 10:03:54.355000 475 45,76 XCSE 20200312 10:07:34.265000 645 45,72 XCSE 20200312 10:16:06.714000 349 45,92 XCSE 20200312 10:22:15.848000 62 45,88 XCSE 20200312 10:27:08.876000 318 45,88 XCSE 20200312 10:27:08.876000 343 45,82 XCSE 20200312 10:30:55.136000 177 45,94 XCSE 20200312 10:35:27.251000 168 45,94 XCSE 20200312 10:35:27.251000 326 45,92 XCSE 20200312 10:42:46.580000 343 46,20 XCSE 20200312 10:54:41.954000 44 46,22 XCSE 20200312 10:59:26.095000 297 46,22 XCSE 20200312 10:59:26.095000 499 46,08 XCSE 20200312 11:11:41.471000 22 46,08 XCSE 20200312 11:11:41.471000 452 45,92 XCSE 20200312 11:24:30.396000 468 45,90 XCSE 20200312 11:40:03.049000 415 45,90 XCSE 20200312 11:51:22.612000 216 46,30 XCSE 20200312 12:01:18.428000 196 46,30 XCSE 20200312 12:01:18.428000 342 46,30 XCSE 20200312 12:12:46.375000 337 46,12 XCSE 20200312 12:26:15.719000 142 45,92 XCSE 20200312 12:38:36.441000 242 45,92 XCSE 20200312 12:38:36.441000 273 45,84 XCSE 20200312 12:52:37.389000 102 45,84 XCSE 20200312 12:52:39.064000 378 45,68 XCSE 20200312 13:06:49.424000 425 45,82 XCSE 20200312 13:19:53.597000 334 45,90 XCSE 20200312 13:29:12.152000 327 45,62 XCSE 20200312 13:34:36.172000 63 45,62 XCSE 20200312 13:34:36.172000 357 45,76 XCSE 20200312 13:43:39.320000 521 45,56 XCSE 20200312 13:53:04.167000 352 45,24 XCSE 20200312 14:02:40.193000 327 45,10 XCSE 20200312 14:17:19.881000 31 44,92 XCSE 20200312 14:19:07.228000 423 44,92 XCSE 20200312 14:19:07.228000 31 44,92 XCSE 20200312 14:19:07.249000 350 44,94 XCSE 20200312 14:29:33.977000 396 44,86 XCSE 20200312 14:33:07.005000 150 44,42 XCSE 20200312 14:40:41.899000 201 44,42 XCSE 20200312 14:40:41.899000 26 44,10 XCSE 20200312 14:45:26.767000 240 44,10 XCSE 20200312 14:46:17.672000 83 44,10 XCSE 20200312 14:46:17.672000 392 44,78 XCSE 20200312 15:01:19.289000 360 44,44 XCSE 20200312 15:06:44.748000 251 44,46 XCSE 20200312 15:13:23.131000 104 44,46 XCSE 20200312 15:13:23.131000 360 44,34 XCSE 20200312 15:18:57.847000 449 44,36 XCSE 20200312 15:27:54.924000 603 44,38 XCSE 20200312 15:28:01.101436 1.897 44,38 XCSE 20200312 15:28:01.101461 356 44,26 XCSE 20200312 15:30:12.486000 343 44,28 XCSE 20200312 15:33:44.600000 7 44,24 XCSE 20200312 15:35:37.108000 339 44,24 XCSE 20200312 15:35:37.129000 342 44,22 XCSE 20200312 15:35:44.564000 331 44,24 XCSE 20200312 15:44:13.407000 407 44,18 XCSE 20200312 15:45:54.933000 344 44,20 XCSE 20200312 15:48:24.116000 203 44,54 XCSE 20200312 15:57:56.833000 329 44,70 XCSE 20200312 16:00:42.487000 383 44,70 XCSE 20200312 16:01:55.362000 457 44,54 XCSE 20200312 16:07:31.235000 457 44,42 XCSE 20200312 16:09:44.161000 223 44,34 XCSE 20200312 16:16:24.367000 109 44,34 XCSE 20200312 16:16:24.367000 371 44,18 XCSE 20200312 16:19:03.809000 339 44,30 XCSE 20200312 16:26:32.172000 327 44,28 XCSE 20200312 16:26:56.194000 448 44,50 XCSE 20200312 16:28:06.841000 349 44,22 XCSE 20200312 16:31:29.957000 655 44,42 XCSE 20200312 16:34:25.578917 700 44,32 XCSE 20200312 16:36:18.339040 11.709 45,27 XCSE 20200312 16:39:04.154646





