13.3.2020

Muutoksia Heeroksen johtoryhmään

Heeros tulee uudistamaan johtamisjärjestelmäänsä tarkoituksenaan muuttaa yhtiön organisaatiota paremmin asiakasta palvelevaksi. Osana uudistusta Heeroksen hallitus on tänään päättänyt johtoryhmän kokoonpanosta. Johtoryhmänimitykset tulevat voimaan 16.3.2020.

Uutena jäsenenä johtoryhmään on nimitetty Anna Floman. Samassa yhteydessä nykyinen myynti- ja markkinointijohtaja Pia Strömdahl-Koskinen, palvelujohtaja Sari Eronen, Hollannin maajohtaja Garik Bagdasarov sekä tuotepäällikkö Rainer Wallenius jäävät pois Heeroksen johtoryhmästä.

Heeroksen johtoryhmän kokoonpano 16.3.2020 alkaen on seuraava:

Mikko Pilkama, toimitusjohtaja (CEO). Pilkama jatkaa Heeroksen toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Pilkama on ollut yhtiön palveluksessa joulukuusta 2019 ja toimitusjohtajana tammikuusta 2020 alkaen.

Anna Floman, Director, R&D. Flomanin päävastuulla on tuotannon ylläpito- ja kehitystoiminta. Floman on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2018 alkaen ja hän on aiemmin vastannut yhtiön tuotehallinnasta ja toiminut Content & Release Managerina. Floman on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja ennen siirtymistään Heerokselle hän on toiminut finanssialan IT-projektien konsulttina Accenturella.

Juha Takala, Director, Customer Growth. Takala jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä, uudessa roolissa hänen päävastuullaan on nykyasiakkaiden palveleminen. Takala on aiemmin toiminut yhtiön tuotekehitysjohtajana ja hän on ollut yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015 alkaen.

Juho Pakkanen, talousjohtaja (CFO). Pakkanen jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja talousjohtajana vastuullaan taloushallinto, henkilöstöhallinto ja muut tukitoiminnot. Hän on ollut yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen.

Myöhemmin Heeroksen johtoryhmä tulee täydentymään vielä seuraavilla positioilla Director, Sales & Marketing ja Director, Products.

