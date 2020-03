Faits marquants du quatrième trimestre 2019



Augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 1,70 milliard de dollars, malgré un repli du chiffre d'affaires et des bénéfices

Restitution de 365 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachat d'actions

Augmentation de 10 % du dividende trimestriel en espèces à 0,40 $ par action

Faits marquants pour l'ensemble de l'exercice 2019

Record des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 3,96 milliards de dollars, malgré un repli du chiffre d'affaires et des bénéfices

Restitution d'environ 1,7 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachat d'actions

AURORA, Ontario (Canada), 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019.

THREE MONTHS ENDED

DECEMBER 31, YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2019 2018 2019 2018 Reported



Sales $ 9,395 $ 10,137 $ 39,431 $ 40,827 Income from operations before

income taxes $ 579 $ 607 $ 2,223 $ 2,951

Net income attributable to

Magna International Inc. $ 440 $ 456 $ 1,765 $ 2,296

Diluted earnings per share $ 1.43 $ 1.37 $ 5.59 $ 6.61 Non-GAAP Financial Measures (1)



Adjusted EBIT $ 590 $ 730 $ 2,545 $ 3,107 Adjusted diluted earnings per share $ 1.41 $ 1.63 $ 6.05 $ 6.71 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars.



(1) Adjusted EBIT and Adjusted diluted earnings per share are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

Une grève de 40 jours a débuté chez General Motors [« GM »] à la fin septembre 2019 et s'est prolongée jusqu'à la fin octobre, entraînant un impact sur la production nord-américaine de véhicules légers et, par extension, une incidence négative sur nos ventes et notre rentabilité aux troisième et quatrième trimestres 2019.

TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

Nos résultats pour le quatrième trimestre ont été supérieurs à nos attentes en termes de ventes et de bénéfices dilués par action.

Sur une base consolidée, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, soit une baisse de 7 % par rapport au quatrième trimestre 2018. Nos ventes au quatrième trimestre 2019 ont été affectées, entre autres facteurs, par une baisse de la production de véhicules légers de 7 % en Amérique du Nord, qui tient compte de l'incidence de la grève du personnel de GM, auxquelles s'ajoutent une baisse de 3 % en Europe et la cession de notre activité Fluid Pressure & Controls [« FP&C »] en 2019, ainsi que l'affaiblissement d'un certain nombre de devises par rapport au dollar américain. Hors impact de la conversion des devises et des cessions nettes d'acquisitions, les ventes ont reculé de 3 % sur une base consolidée et, par segment, les branches Complete Vehicles, Body Exteriors & Structures et Seating Systems ont respectivement baissé de 11 %, 5 % et 3 %, tandis que le segment Power & Vision a progressé de 4 %. Ces chiffres sont à mettre en rapport avec la production mondiale de véhicules légers, qui est demeurée relativement stable au quatrième trimestre 2019.

Le BAII ajusté de 590 millions de dollars au quatrième trimestre 2019 a diminué de 19 % par rapport au trimestre équivalent en 2018, sous l'effet du recul des ventes et de la baisse du BAII ajusté en pourcentage des ventes. Le déclin à 6,3 % du BAII ajusté en pourcentage des ventes par rapport aux 7,2 % du quatrième trimestre 2018 traduit :

des marges plus réduites dans notre branche Power & Vision, principalement affectée par l'augmentation des coûts d'ingénierie et coûts annexes dans notre activité ADAS (système d'aide à la conduite automobile), laquelle est largement associée à trois programmes appelés à utiliser les nouvelles technologies, ainsi que par la grève du personnel de GM et la hausse du coût des garanties nettes, ces phénomènes étant partiellement compensés par l'impact de la cession de notre activité FP&C courant 2019 et par la hausse des éléments commerciaux nets favorables ;

des marges plus faibles sur notre segment Body Exteriors & Structures, en grande partie en raison de la grève du personnel chez GM ;

une baisse des marges sur notre segment Seating, principalement due aux pertes de change au quatrième trimestre 2019 par rapport aux gains du quatrième trimestre 2018, aux inefficacités de lancement et de fonctionnement d'un nouveau site, à la hausse du coût net des garanties et du cours des matières premières, ainsi qu'à la grève des employés de GM, avec une compensation partielle due à une hausse des revenus en actions.

Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des marges plus élevées sur notre segment Complete Vehicles, principalement en raison des bénéfices retirés de la progression des ventes de certains véhicules, d'une baisse des coûts de lancement, d'améliorations opérationnelles, ainsi que de la hausse des bénéfices sur notre secteur Corporate.

Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur les bénéfices, établi à 579 millions de dollars, a décru de 28 millions au quatrième trimestre 2019 par rapport à l'année précédente. Cette diminution reflète une baisse du BAII ajusté, partiellement compensée par les revenus annexes nets au quatrième trimestre 2019 par rapport aux autres dépenses nettes au quatrième trimestre 2018, ainsi que par une baisse des charges d'intérêts.

Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. a diminué de 16 millions de dollars au quatrième trimestre 2019 par rapport au trimestre équivalent en 2018, principalement en raison de la baisse du bénéfice d'exploitation avant imposition, celle-ci étant partiellement contrebalancée par la réduction de l'impôt sur les bénéfices et du revenu attribuable aux intérêts minoritaires.

Le bénéfice dilué par action est en hausse de 4 % et s'établit à 1,43 $ au quatrième trimestre 2019, reflétant l'incidence favorable d'une réduction du nombre d'actions, partiellement contrebalancée par la baisse du bénéfice net attribuable à Magna International Inc.Le bénéfice dilué par action ajusté a diminué de 13 % pour atteindre 1,41 dollar, par rapport à 1,63 dollar pour le quatrième trimestre 2018.

Au cours du quatrième trimestre 2019, nous avons généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant des variations d'actif et de passif d'exploitation de 954 millions de dollars, ainsi que 742 millions de dollars dans des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d'investissement pour le quatrième trimestre 2019 sont réparties entre des acquisitions d'actifs immobilisés à hauteur de 513 millions de dollars, une augmentation de 122 millions de dollars des investissements, autres actifs et actifs incorporels, ainsi que 5 millions de dollars d'acquisitions. Nous avons, en outre, généré un produit de 221 millions de dollars lié à la vente de nos titres de participation Lyft, Inc. cotés en Bourse.

CLÔTURE DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nous avons enregistré des ventes de 39,4 milliards de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, soit une baisse de 3 % par rapport à la clôture du 31 décembre 2018. Les ventes sont en hausse de 2 % si l'on exclut les écarts de conversion sur devises étrangères et les cessions nettes d'acquisitions. Ce résultat est positif compte tenu de la baisse mondiale de la construction de véhicules légers, qui atteint 4 %.

Le bénéfice d’exploitation avant imposition s'élève à 2,22 milliards de dollars, en repli de 728 millions de dollars par rapport à 2018.

Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. s'établit à 1,77 milliard de dollars et le bénéfice dilué par action à 5,59 $, soit une baisse de respectivement 531 millions de dollars et 1,02 $ par rapport à l'année 2018.

Le BAII ajusté a baissé pour s'établir à 2,55 milliards de dollars en 2019, contre 3,11 milliards en 2018.

Notre bénéfice dilué ajusté par action, en baisse de 10 %, s'établit à 6,05 $ en 2019, contre 6,71 $ en 2018.

Au cours de l'année 2019, nous avons généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant des variations d'actif et de passif d'exploitation de 3,61 milliards de dollars, et avons investi 352 millions dans des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d'investissement pour l'exercice 2019 sont réparties entre des acquisitions d'actifs immobilisés à hauteur de 1,44 milliard de dollars, une augmentation de 394 millions de dollars des investissements, autres actifs et actifs incorporels, ainsi que 147 millions de dollars d'acquisitions. Nous avons, en outre, généré des produits de 1,13 milliard et 231 millions de dollars respectivement liés à la cession de notre branche FP&C et à la revente de nos titres de participation Lyft, Inc. cotés en Bourse.

REMBOURSEMENT DE CAPITAL AUX ACTIONNAIRES

Au cours de la période trimestrielle clôturée au 31 décembre 2019, Magna a procédé au rachat de 4,7 millions d'actions à concurrence de 254 millions de dollars, soit un cumul de 25,8 millions d'actions totalisant 1,29 milliard de dollars sur l'ensemble de l'exercice. Nous avons, par ailleurs, versé des dividendes de respectivement 111 millions de dollars pour la période trimestrielle et de 449 millions de dollars pour l'exercice achevé le 31 décembre 2019.

Notre Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,40 dollar à l'égard de nos actions ordinaires en circulation pour le trimestre clos le 31 décembre 2019. Ce chiffre marque un gain de 10 % de la valeur du dividende, lequel sera payable le 20 mars 2020 à tous les actionnaires inscrits au 6 mars 2020.

PERSPECTIVES POUR 2020

Nos prévisions pour 2020 demeurent inchangées par rapport à celles de notre communiqué de presse du 16 janvier 2020. Nous n'avons introduit aucun ajustement par rapport à nos perspectives concernant l'épidémie de coronavirus COVID-19, car il est difficile de prévoir le moment où les sites de nos clients chinois redeviendront pleinement opérationnels, leur capacité à assumer leurs pertes de production, les risques de perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans l'éventualité où les usines chinoises ne seraient pas en mesure de reprendre rapidement leurs activités normales, l'incidence éventuelle sur l'économie chinoise et/ou la possibilité que les économies d'autres régions soient potentiellement affectées par un nouveau ralentissement lié au COVID-19. Pour plus de détails, veuillez consulter la section « Perspectives pour 2020 » dans la suite du présent communiqué de presse.

PASSAGE EN REVUE DE CERTAINES INFORMATIONS FINANCIÈRES AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019

Autres dépenses nettes (bénéfices)

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019, nous avons enregistré des bénéfices nets annexes de 8 millions de dollars (soit 7 millions après imposition), se traduisant par un gain de 0,02 $ sur le bénéfice dilué par action ordinaire.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019, nous avons enregistré des dépenses nettes annexes de 97 millions de dollars (soit 86 millions après imposition), se traduisant par une perte de 0,26 $ sur le bénéfice dilué par action ordinaire.

Pour plus de détails, veuillez consulter la section « Autres dépenses nettes (bénéfices) » dans la suite du présent communiqué de presse.

Analyse par segment

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.]

Body Exteriors & Structures

For the three months ended December 31, 2019 2018 Change Sales $ 3,923 $ 4,177 $ (254 ) -6 % Adjusted EBIT $ 289 $ 356 $ (67 ) -19 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 7.4 % 8.5 % -1.1 % (i) Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated as Adjusted EBIT divided by Sales.

Les ventes du segment Body Exteriors & Structures ont régressé de 6 %, soit 254 millions de dollars, pour s'établir à 3,92 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, contre 4,18 milliards en 2018. Ce repli est notamment imputable à la diminution de la production de véhicules légers en Amérique du Nord, y compris les conséquences de la grève du personnel de GM, à la fin de la production de certains programmes en Europe, à une baisse de 33 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains principalement liée à l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar américain, ainsi qu'à des concessions de prix nettes pour les clients. Ce phénomène a été en partie compensé par l'inauguration de nouveaux programmes dans le courant ou à la suite du quatrième trimestre 2018, dont les modèles Jeep Gladiator, Ford Explorer/Lincoln Aviator, Ford Ranger et Chevrolet Blazer/Cadillac XT6.

Le BAII ajusté de la branche Body Exteriors & Structures est en recul de 67 millions de dollars et s'élève à 289 millions au quatrième trimestre 2019, contre 356 millions sur la même période en 2018. Cette baisse est à mettre sur le compte de la grève du personnel de GM, d'une diminution du retraitement de l'acier et de l'aluminium, d'une hausse du coût net des garanties, de moindres gains sur les taux de change et de coûts de lancement plus élevés. Ces phénomènes ont été partiellement compensés par les inefficacités mesurées en 2018 sur un site dont la fermeture a eu lieu après le quatrième trimestre 2018.

Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a diminué de 1,1 % pour s'établir à 7,4 % au quatrième trimestre 2019, contre 8,5 % au quatrième trimestre 2018.

Cette baisse du BAII ajusté en pourcentage des ventes est à mettre sur le compte de la grève du personnel de GM, d'une diminution du retraitement de l'acier et de l'aluminium, d'une hausse du coût net des garanties, de moindres gains sur les taux de change et de coûts de lancement plus élevés. Ces phénomènes ont été partiellement compensés par les inefficacités mesurées en 2018 sur un site dont la fermeture a eu lieu après le quatrième trimestre 2018, auxquelles s'ajoutent des gains de productivité et d'efficacité, y compris sur certains sites antérieurement sous-performants.

Power & Vision

For the three months ended December 31, 2019 2018 Change Sales $ 2,725 $ 2,987 $ (262 ) -9 % Adjusted EBIT $ 163 $ 254 $ (91 ) -36 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.0 % 8.5 % -2.5 %

Les ventes du segment Power et Vision ont diminué de 9 %, soit 262 millions de dollars en valeur. Elles se chiffrent à 2,73 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2019, contre 2,99 milliards durant la période équivalente en 2018. Le recul des ventes est principalement attribuable à la cession de notre activité FP&C, à la baisse de la production de véhicules légers en Amérique du Nord, y compris l'impact de la grève du personnel de GM et, en Europe, à une diminution de 48 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains, principalement en raison de l'affaiblissement respectif de l'euro et du renminbi par rapport au dollar américain, ainsi qu'aux concessions nettes sur les prix clients, ces phénomènes étant partiellement compensés par le lancement de nouveaux programmes au cours ou à la suite du quatrième trimestre 2018, y compris les modèles Jeep Gladiator, Mercedes-Benz GLE/GLE Coupé et BMW X7.

Le BAII ajusté de la branche Power & Vision a diminué de 91 millions de dollars en valeur. Il se chiffre à 163 millions de dollars pour le dernier trimestre 2019, contre 254 millions durant la période équivalente en 2018. Ce déclin est principalement dû à une augmentation des coûts d'ingénierie dans notre activité ADAS (système d'aide à la conduite automobile), laquelle est largement associée à trois programmes appelés à utiliser les nouvelles technologies, ainsi qu'à la grève du personnel de GM, à la hausse du coût des garanties nettes, à la réduction des profits liée à la baisse des ventes sur un site appelé à fermer, à un investissement accru en faveur de l'électrification et de l'autonomie, ainsi qu'à la cession de notre activité FP&C courant 2019, ces phénomènes étant partiellement compensés par la hausse des éléments commerciaux nets favorables.

Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a diminué de 2,5 % pour s'établir à 6,0 % au quatrième trimestre 2019, contre 8,5 % au quatrième trimestre 2018. Ce déclin est principalement dû une augmentation des coûts d'ingénierie dans notre activité ADAS (système d'aide à la conduite automobile), laquelle est largement associée à trois programmes appelés à utiliser les nouvelles technologies, ainsi qu'à la grève du personnel de GM et à la hausse du coût des garanties nettes, ces phénomènes étant partiellement compensés par la cession de notre activité FP&C courant 2019 et la hausse des éléments commerciaux nets favorables.

Seating Systems

For the three months ended December 31, 2019 2018 Change Sales $ 1,426 $ 1,435 $ (9 ) -1 % Adjusted EBIT $ 79 $ 110 $ (31 ) -28 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 5.5 % 7.7 % -2.2 %

Les ventes du segment Seating Systems ont diminué de 1 %, soit 9 millions de dollars en valeur. Elles se chiffrent à 1,43 milliard de dollars pour le dernier trimestre 2019, contre 1,44 milliard durant la période équivalente en 2018. Ce recul est principalement imputable à la baisse de la production de véhicules légers en Amérique du Nord, y compris l'impact de la grève du personnel de GM et, en Europe, à la fin de la production de certains programmes, à une diminution de 15 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains, principalement en raison de l'affaiblissement respectif de l'euro, de la lire turque et du réal brésilien par rapport au dollar américain, ainsi qu'aux concessions nettes sur les prix clients, ces phénomènes étant partiellement compensés par le lancement de nouveaux programmes au cours ou à la suite du quatrième trimestre 2018, y compris les modèles BMW Série 1, BMW X7, BMW X6 et Audi A3 Sportback, ainsi que par une acquisition postérieure au quatrième trimestre 2018.

Le BAII ajusté de la branche Seating Systems a diminué de 31 millions de dollars en valeur. Il se chiffre à 79 millions de dollars pour le dernier trimestre 2019, contre 110 millions durant la période équivalente en 2018. Cette diminution est principalement attribuable à la grève du personnel de GM, aux pertes de change au quatrième trimestre 2019 par rapport aux gains enregistrés au dernier trimestre 2018, ainsi qu'à la hausse du coût net de garantie, des cours des matières premières et des coûts de lancement, ces phénomènes étant partiellement contrebalancés par une hausse du revenu des capitaux propres et par les bénéfices retirés d'une acquisition opérée après le quatrième trimestre 2018.

Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a diminué de 2,2 % pour s'établir à 5,5 % au quatrième trimestre 2019, contre 8,5 % au quatrième trimestre 2018. Cette diminution est principalement attribuable aux pertes de change au quatrième trimestre 2019 par rapport aux gains enregistrés au dernier trimestre 2018, aux coûts de lancement et aux inefficacités opérationnelles liés à un nouveau site, ainsi qu'à une augmentation du coût net des garanties, des cours des matières premières et des coûts de lancement, auxquels s'ajoutent la grève du personnel de GM, ces phénomènes étant partiellement contrebalancés par une hausse du revenu des capitaux propres.

Complete Vehicles

For the three months ended December 31, 2019 2018 Change Complete Vehicle Assembly Volumes (thousands of units) 33.9 36.6 -7 % Sales $ 1,461 $ 1,687 $ (226 ) -13 % Adjusted EBIT $ 44 $ 24 $ 20 +83 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.0 % 1.4 % +1.6 %

Les ventes de la branche Complete Vehicles sont en recul de 13 %, soit 226 millions de dollars en valeur. Elles s'établissent à 1,46 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2019, contre 1,69 milliard au trimestre équivalent en 2018, tandis que les volumes d'assemblage ont régressé de 7 %, soit 2 700 unités. Cette baisse est principalement due à celle des volumes des modèles Jaguar I-Pace et BMW Série 5, ainsi qu'à un recul de 46 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains qui résulte de l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar américain, ces phénomènes étant partiellement compensés par le lancement de la Toyota Supra et de la BMW Z4, ainsi que par un mix de vente amélioré.

Le BAII ajusté de la branche Complete Vehicles, en progression de 20 millions de dollars, atteint 44 millions au quatrième trimestre 2019, tandis que le BAII ajusté en pourcentage des ventes s'établit désormais à 3,0 % pour la même période, contre 1,4 % au quatrième trimestre 2018. Cette évolution positive du BAII ajusté et du BAII ajusté en pourcentage des ventes est principalement attribuable à la hausse des ventes de certains véhicules, à la réduction des coûts de lancement et à des améliorations opérationnelles, ces résultats étant partiellement compensés par le coût des restructurations et diminutions d'échelle engagées en 2019.

PERSPECTIVES POUR 2020 (2)

Light Vehicle Production (Units)

North America

Europe







16.3 million

20.8 million Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles







$16.0 - $16.8 billion

$10.7 - $11.3 billion

$5.7 - $6.1 billion

$6.0 - $6.4 billion



Total Sales



$38.0 - $40.0 billion EBIT Margin(3) 6.7% - 7.0% Equity Income (included in EBIT) $130 - $175 million Interest Expense Approximately $85 million Tax Rate Approximately 24.5% Net income attributable to Magna $1.8 - $2.0 billion Capital Spending Approximately $1.7 billion (2) Unchanged from 2020 outlook provided in our January 16, 2020 press release

(3) Earnings Before Interest and Taxes ("EBIT") is defined as Net Income attributable to Magna before income attributable to non-controlling interests, income taxes, and interest expense, net. EBIT Margin is the ratio of EBIT to Total Sales.

Dans ces perspectives, nous avons supposé qu'il n'y avait pas d'acquisitions, de cessions ou d'autres transactions importantes n'ayant fait l'objet d'aucune annonce. En outre, nous avons pris comme hypothèses :

les volumes de production de véhicules légers en 2020 (comme indiqués ci-dessus) ;

les taux de change des devises les plus courantes dans lesquelles nous exerçons nos activités par rapport à notre devise de présentation en dollars américains, soit : 1 dollar canadien équivaut à 0,75 dollar américain 1 euro équivaut à 1,10 dollar américain



Ces taux de change sont inchangés par rapport à nos précédentes perspectives pour 2020 en date du 16 janvier 2020.



Par ailleurs, nous n'avons introduit aucun ajustement par rapport à nos perspectives concernant l'épidémie de coronavirus COVID-19, car il est difficile de prévoir le moment où les sites de nos clients chinois redeviendront pleinement opérationnels, leur capacité à assumer leurs pertes de production, les risques de perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans l'éventualité où les usines chinoises ne seraient pas en mesure de reprendre rapidement leurs activités normales, l'incidence éventuelle sur l'économie chinoise et/ou la possibilité que les économies d'autres régions soient potentiellement affectées par un nouveau ralentissement lié au COVID-19.

Certaines des mesures financières prospectives contenues ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement de ces mesures prospectives avec les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L'ampleur de ces éléments peut toutefois être significative.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[non vérifiés]

[en millions de dollars américains, hormis les données relatives aux actions]

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2019 2018 2019 2018 Sales $ 9,395 $ 10,137 $ 39,431 $ 40,827 Costs and expenses Cost of goods sold 8,085 8,714 34,022 35,055 Depreciation and amortization 355 318 1,345 1,278 Selling, general and administrative 423 431 1,697 1,664 Interest expense, net 19 26 82 93 Equity income (58 ) (56 ) (178 ) (277 ) Other (income) expense, net [i] (8 ) 97 240 63 Income from operations before income taxes 579 607 2,223 2,951 Income taxes 134 140 591 619 Net income 445 467 1,632 2,332 (Income) loss attributable to non-controlling interests (5 ) (11 ) 133 (36 ) Net income attributable to Magna International Inc. $ 440 $ 456 $ 1,765 $ 2,296 Earnings per Common Share: Basic $ 1.44 $ 1.37 $ 5.61 $ 6.65 Diluted $ 1.43 $ 1.37 $ 5.59 $ 6.61 Cash dividends paid per Common Share $ 0.365 $ 0.33 $ 1.46 $ 1.32 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 305.0 331.9 314.7 345.4 Diluted 306.3 333.2 315.8 347.5

[i] Voir les informations contenues à la rubrique « Autres dépenses (de revenu) nettes » du présent communiqué de presse.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

BILAN DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[non vérifiés]

[en millions de dollars américains]

As at As at December 31, December 31, 2019 2018 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 1,276 $ 684 Accounts receivable 5,927 6,548 Inventories 3,304 3,403 Prepaid expenses and other 238 193 Income taxes receivable — 57 Assets held for sale — 949 10,745 11,834 Investments 1,210 2,189 Fixed assets, net 8,260 8,095 Operating lease right-of-use assets 1,811 — Intangible assets, net 484 560 Goodwill 1,976 1,979 Deferred tax assets 308 300 Other assets 996 988 $ 25,790 $ 25,945 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Short-term borrowings $ — $ 1,098 Accounts payable 5,628 6,094 Accrued salaries and wages 753 769 Other accrued liabilities 1,800 1,734 Income taxes payable 17 — Longterm debt due within one year 106 201 Current portion of operating lease liabilities 225 — Liabilities held for sale — 408 8,529 10,304 Longterm debt 3,062 3,084 Operating lease liabilities 1,601 — Long-term employee benefit liabilities 677 597 Other longterm liabilities 371 400 Deferred tax liabilities 419 401 14,659 14,786 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 303,250,415; December 31, 2018 – 327,339,095] 3,198 3,380 Contributed surplus 127 120 Retained earnings 8,596 8,376 Accumulated other comprehensive loss (1,090 ) (1,175 ) 10,831 10,701 Non-controlling interests 300 458 11,131 11,159 $ 25,790 $ 25,945

MAGNA INTERNATIONAL INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

[non vérifiés]

[en millions de dollars américains]

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2019 2018 2019 2018 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 445 $ 467 $ 1,632 $ 2,332 Items not involving current cash flows 509 534 1,976 1,539 954 1,001 3,608 3,871 Changes in operating assets and liabilities 742 597 352 (153 ) Cash provided from operating activities 1,696 1,598 3,960 3,718 INVESTING ACTIVITIES Fixed asset additions (513 ) (647 ) (1,441 ) (1,650 ) Proceeds from sale of (investment in) Lyft, Inc. 221 — 231 (220 ) Increase in investments, other assets and intangible assets (122 ) (150 ) (394 ) (481 ) Proceeds from dispositions 16 70 185 223 Acquisitions 5 (152 ) (147 ) (148 ) Proceeds on sale of business — — 1,132 — Cash used for investing activities (393 ) (879 ) (434 ) (2,276 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt 11 23 47 172 (Decrease) increase in short-term borrowings (436 ) (177 ) (1,124 ) 866 Repayments of debt (10 ) (130 ) (149 ) (171 ) Issue of Common Shares on exercise of stock options 11 3 44 50 Shares repurchased for tax withholdings on vesting of equity awards (4 ) (10 ) (9 ) (16 ) Repurchase of Common Shares (254 ) (479 ) (1,289 ) (1,831 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests — — 4 4 Dividends paid to non-controlling interests (9 ) (39 ) (22 ) (69 ) Dividends paid (111 ) (106 ) (449 ) (448 ) Cash used for financing activities (802 ) (915 ) (2,947 ) (1,443 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash equivalents 10 (5 ) 11 (36 ) Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and Restricted cash equivalents during the period 511 (201 ) 590 (37 ) Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents,beginning of period 881 1,003 802 839 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, end of period $ 1,392 $ 802 $ 1,392 $ 802





MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted]

AUTRES DÉPENSES NETTES (BÉNÉFICES)

Au cours des trois mois achevés au 31 décembre des années respectives 2019 et 2018, la Société a enregistré les autres dépenses (de revenu) nettes ci-après :

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2019 2018 2019 2018 Impairment of assets [a] $ — $ 74 $ 727 $ 74 Restructuring [b] 3 23 31 45 Net (gains) losses on investments [c] (11 ) — 6 (56 ) Gain on sale of Business [d] — — (524 ) — Other (income) expense, net $ (8 ) $ 97 $ 240 $ 63





[a] Dépréciation des actifs





Au cours de l'année 2019, la Société a conclu à l'existence d'indicateurs de dépréciation sur son segment Power & Vision en lien avec ses placements en participation au sein des sociétés Getrag (Jiangxi) transmission Co., Ltd. et Dongfeng Getrag transmission Co. Ltd. implantées en Chine, spécialisées dans la fabrication de transmissions manuelles et à double embrayage (« DCT »), ainsi qu'avec ses placements en participation au sein du fabricant européen de transmissions manuelles Getrag Ford Transmission GmbH (« GFT »). Cette conclusion est fondée sur le constat de ventes inférieures aux prévisions, d'une pression tarifaire accrue sur le marché chinois, d'une baisse des projections en volume dans un avenir prévisible pour les transmissions manuelles et DCT en Chine et pour les transmissions manuelles en Europe, ainsi que sur l'approvisionnement en transmissions sur le marché interne par certains prestataires OEM chinois. Ayant considéré que cette situation était révélatrice d'une régression autre que temporaire, la Société a procédé à une analyse de dépréciation en dérivant la juste valeur du placement de ses flux de trésorerie actualisés. D'après cette analyse, la valeur comptable des placements de la Société a dépassé la juste valeur de 700 millions de dollars. En tenant compte de l'incidence d'une imposition de 36 millions de dollars sur les bénéfices et d'intérêts sans contrôle d'une valeur de 127 millions de dollars, la charge de dépréciation non monétaire incluse dans le résultat net attribuable à la Société s'élève à 537 millions de dollars.



Pour l'exercice achevé le 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé des charges de dépréciation d'actifs de 27 millions de dollars (soit 20 millions après imposition) pour les activités de sa branche Electronics, incluse dans son segment Power & Vision.



Au cours de l'année 2018, la Société a conclu à l'existence d'indicateurs de dépréciation en lien avec ses investissements dans le secteur GFT et a procédé à une analyse de dépréciation afin de déterminer la juste valeur du placement concerné. Compte tenu de la différence entre la juste valeur et la valeur comptable de l'investissement sur le secteur GFT, la Société a comptabilisé une charge de dépréciation non temporaire de 60 millions de dollars (soit 59 millions après imposition).



Pour l'exercice achevé le 31 décembre 2018, la Société a également comptabilisé des charges de dépréciation des immobilisations d'un montant de 14 millions de dollars (soit 12 millions après imposition) liées à l'un des sites de son segment Body Exteriors & Structures. [b] Restructuration



Pour l'exercice achevé le 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé des charges de restructuration nettes d'un montant de 31 millions de dollars (soit 31 millions après imposition) sur les activités de son segment Body Exteriors & Structures. Au titre du trimestre clôturé le 31 décembre 2019, des charges de restructuration nettes d'un montant de 3 millions de dollars (soit 3 millions après imposition) sont imputables aux activités de notre segment Body Exteriors & Structures.



Pour l'exercice achevé le 31 décembre 2018, la Société a comptabilisé des charges de restructuration nettes d'un montant de 45 millions de dollars (soit 43 millions après imposition), dont 25 millions de dollars (23 millions après imposition) liées aux activités de son segment Body Exteriors & Structures, et 20 millions de dollars (20 millions après imposition) liées aux activités de son segment Power & Vision. Au titre du trimestre clôturé le 31 décembre 2018, des charges de restructuration nettes d'un montant de 20 millions de dollars (soit 18 millions après imposition) sont imputables aux activités de notre segment Body Exteriors & Structures, tandis que 3 millions de dollars (soit 3 millions après imposition) se rapportent aux activités de notre segment Power & Vision.





MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted]

AUTRES DÉPENSES NETTES (BÉNÉFICES), (SUITE)

[c] Pertes nettes (ou gains) sur les investissements





Pour l'exercice achevé au 31 décembre 2019, les pertes nettes comptabilisées s'élèvent à 6 millions de dollars (soit 5 millions après imposition). Ce chiffre prend en compte les gains nets non réalisés d'une valeur de 17 millions de dollars (soit 15 millions après imposition) liés à la réévaluation de ses placements en actions privées, ainsi que les pertes nettes de 23 millions de dollars (soit 20 millions après imposition) liées à ses participations au sein de Lyft, Inc. (ci-après « Lyft »). Pour le trimestre achevé le 31 décembre 2019, la Société a enregistré des gains nets de 11 millions de dollars (soit 10 millions après imposition) principalement liés à ses participations au sein de Lyft.



En 2019, la Société a cédé 5,4 millions d'actions parmi ses titres Lyft cotés en Bourse pour un montant de 231 millions de dollars.



Pour l'exercice achevé le 31 décembre 2018, la Société a enregistré un gain non réalisé de 56 millions de dollars (soit 53 millions après imposition) sur la réévaluation de ses placements en actions privées, dont 46 millions de dollars (46 millions après impôts) liés à ses participations au sein de Lyft. [d] Cessions d'activités





Durant l'exercice 2019, la Société a enregistré un gain consécutif à la cession de ses activités FP&C pour un montant de 524 millions de dollars (soit 447 millions après imposition) dans le cadre des opérations de sa branche Power & Vision.

INFORMATIONS SEGMENTÉES

Magna est un fournisseur mondial du secteur automobile qui possède une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs et l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toiture. Magna possède également des ressources électroniques et des capacités logicielles dans bon nombre de ces domaines.

L'activité de la Société s'articule autour de quatre segments d'exploitation : « Body Exteriors & Structures » (Structures et extérieurs de carrosserie), « Power & Vision » (Énergie et vision), « Seating Systems » (Systèmes de sièges) et « Complete Vehicles » (Véhicules complets). Ces segments, qui ont été déterminés d'après les opportunités technologiques, les similitudes entre produits, ainsi que différents facteurs de marché et d'exploitation, représentent également les segments faisant l'objet d'une déclaration obligatoire de la Société.

Le responsable de la Société en charge des décisions opérationnelles prend en compte le bénéfice ajusté avant impôts sur les intérêts et les bénéfices [ou « BAII ajusté »] en tant que mesure du bénéfice ou de la perte d'un segment, la Direction estimant en effet que le BAII ajusté constitue la mesure la plus appropriée de la rentabilité ou de la perte opérationnelle comptabilisée pour ses segments déclarés. Le BAII ajusté est calculé en considérant le bénéfice net et en additionnant les impôts sur les bénéfices, les intérêts débiteurs nets, ainsi que les autres dépenses nettes sur les revenus.

Certains montants relevés lors des comparatifs de la période précédente ont été à nouveau cités afin de rendre compte du transfert d'actifs entre les segments de la Société, ce qui permet de refléter plus fidèlement leur exploitation et d'évaluer plus précisément leur rentabilité opérationnelle.

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted]

INFORMATIONS SEGMENTÉES (SUITE)

Les tableaux suivants indiquent les informations sectorielles relatives aux segments déclarés de la Société, ainsi qu'un rapprochement du BAII ajusté avec le résultat consolidé de la Société issu de l'exploitation avant imposition sur les bénéfices :

Three months ended December 31, 2019 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and (income) asset sales sales EBIT [ii] amortization loss additions Body Exteriors & Structures $ 3,923 $ 3,849 $ 289 $ 180 $ (1 ) $ 263 Power & Vision 2,725 2,678 163 128 (55 ) 203 Seating Systems 1,426 1,420 79 18 (5 ) 31 Complete Vehicles 1,461 1,444 44 24 (1 ) 15 Corporate & Other [i] (140 ) 4 15 5 4 1 Total Reportable Segments $ 9,395 $ 9,395 $ 590 $ 355 $ (58 ) $ 513 Three months ended December 31, 2018 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and (income) asset sales sales EBIT [ii] amortization loss additions Body Exteriors & Structures $ 4,177 $ 4,095 $ 356 $ 177 $ (3 ) $ 280 Power & Vision 2,987 2,931 254 102 (58 ) 293 Seating Systems 1,435 1,433 110 15 4 35 Complete Vehicles 1,687 1,677 24 19 — 37 Corporate & Other [i] (149 ) 1 (14 ) 5 1 2 Total Reportable Segments $ 10,137 $ 10,137 $ 730 $ 318 $ (56 ) $ 647 Year ended December 31, 2019 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and (income) asset sales sales EBIT [ii] amortization loss additions Body Exteriors & Structures $ 16,458 $ 16,110 $ 1,299 $ 710 $ (3 ) $ 713 Power & Vision 11,312 11,103 747 464 (174 ) 577 Seating Systems 5,577 5,548 312 66 (4 ) 76 Complete Vehicles 6,707 6,661 144 84 (1 ) 69 Corporate & Other [i] (623 ) 9 43 21 4 6 Total Reportable Segments $ 39,431 $ 39,431 $ 2,545 $ 1,345 $ (178 ) $ 1,441 Year ended December 31, 2018 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 17,527 $ 17,220 $ 1,413 $ 701 $ (12 ) $ 730 Power & Vision 12,321 12,086 1,171 435 (261 ) 655 Seating Systems 5,548 5,546 426 57 (3 ) 78 Complete Vehicles 6,018 5,968 68 65 — 170 Corporate & Other [i] (587 ) 7 29 20 (1 ) 17 Total Reportable Segments $ 40,827 $ 40,827 $ 3,107 $ 1,278 $ (277 ) $ 1,650

[i] Les frais inter-sociétés facturés aux segments du secteur automobile sont inclus dans le calcul du BAII pour le poste « Corporate et autres ».



[ii] Pour connaître la définition et le rapprochement du BAII ajusté, veuillez consulter notre rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR indiqué à la section « Données supplémentaires » du présent communiqué de presse.



MAGNA INTERNATIONAL INC.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

[non vérifiées]

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.]

INFORMATIONS SEGMENTÉES (SUITE)

Le tableau suivant indique les écarts d'acquisition concernant les segments déclarés de la Société :

December 31, December 31, 2019 2018 Body Exteriors & Structures $ 458 $ 459 Power & Vision 1,238 1,260 Seating Systems 169 147 Complete Vehicles 111 113 Total Reportable Segments $ 1,976 $ 1,979

Le tableau suivant indique les actifs nets concernant les segments déclarés de la Société :

December 31, December 31, 2019 2018 Body Exteriors & Structures $ 7,906 $ 7,142 Power & Vision [i] 5,626 6,703 Seating Systems 1,219 815 Complete Vehicles 735 605 Corporate & Other 468 563 Total Reportable Segments $ 15,954 $ 15,828

[i] Le solde au 31 décembre 2018 comprend 541 millions de dollars d'actifs nets détenus aux fins de vente.

Le tableau suivant indique le rapprochement du total des actifs par rapport aux actifs nets :

December 31, December 31, 2019 2018 Total Assets $ 25,790 $ 25,945 Deduct assets not included in segment net assets: Cash and cash equivalents (1,276 ) (684 ) Deferred tax assets (308 ) (300 ) Long-term receivables from joint venture partners (71 ) (71 ) Income taxes receivable — (57 ) Deduct liabilities included in segment net assets: Accounts payable (5,628 ) (6,094 ) Accrued salaries and wages (753 ) (769 ) Other accrued liabilities (1,800 ) (1,734 ) Liabilities held for sale — (408 ) Segment Net Assets $ 15,954 $ 15,828

MAGNA INTERNATIONAL INC.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

[non vérifiées]

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.]

Mesures financières non conformes aux PCGR

Outre les résultats financiers communiqués conformément aux PCGR des États-Unis, le présent communiqué de presse contient des références aux mesures financières non conformes aux PCGR rapprochées, dont le détail figure ci-après. Nous estimons que les mesures financières non conformes aux PCGR citées dans le présent communiqué de presse sont utiles à la fois aux décideurs et aux investisseurs pour guider leur analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société. La Direction estime notamment que le BAII ajusté et le bénéfice dilué ajusté par action constituent des valeurs utiles pour mesurer le rendement financier de la Société en excluant certains éléments non représentatifs du rendement d'exploitation fondamental de la Société. La Direction est par ailleurs convaincue de la pertinence de ces mesures à la fois pour les décideurs et les investisseurs dans leur analyse des résultats d'exploitation de la Société, car elles offrent une meilleure comparabilité entre les exercices. La présentation des mesures financières non définies par les PCGR ne doit pas être considérée isolément ni comme un substitut aux informations financières de la Société préparées conformément aux PCGR.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le résultat net et le BAII ajusté :

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2019 2018 2019 2018 Net income $ 445 $ 467 $ 1,632 $ 2,332 Add: Interest expense, net 19 26 82 93 Other (income) expense, net (8 ) 97 240 63 Income taxes 134 140 591 619 Adjusted EBIT $ 590 $ 730 $ 2,545 $ 3,107

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le résultat net attribuable à Magna International Inc. et le bénéfice dilué par action ajusté :

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2019 2018 2019 2018 Net income attributable to Magna International Inc. $ 440 $ 456 $ 1,765 $ 2,296 Add: Other (income) expense, net (8 ) 97 240 63 Tax effect on Other (income) expense, net 1 (5 ) 33 (2 ) Loss attributable to non-controlling interests related to Other (income) expense, net — — (127 ) — Other Tax Items — (6 ) — (27 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 433 $ 542 $ 1,911 $ 2,330 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during

the period (millions): 306.3 333.2 315.8 347.5 Adjusted diluted earnings per share $ 1.41 $ 1.63 $ 6.05 $ 6.71

Ce communiqué de presse, notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, ainsi que nos états financiers intermédiaires, sont disponibles dans la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site Web à l'adresse www.magna.com/company/investors , et sont déposés par voie électronique dans SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents), consultable sur le site www.sedar.com , ainsi qu'EDGAR (Système de collecte de données, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la SEC (Securities and Exchange Commission des États-Unis), consultable sur le site www.sec.gov .

Une conférence téléphonique à l'intention des analystes et actionnaires intéressés de discuter de nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2019 aura lieu le vendredi 21 février 2020 à 7 h 00, HNE. La conférence téléphonique sera présidée par Don Walker, Président-directeur général. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence à partir de l'Amérique du Nord est le 1-888-223-4959. Les personnes appelant depuis l'extérieur de ce territoire sont invitées à composer le 1-303-223-4361. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous retransmettrons également la téléconférence sur le site www.magna.com . La présentation de diapositives accompagnant la conférence, ainsi que le récapitulatif de nos états financiers , seront disponibles sur notre site Web vendredi avant la téléconférence.

NOTRE ACTIVITÉ (4)

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 165 000 collaborateurs, 346 opérations de fabrication et 94 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs, l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toiture. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).

(4) Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, des « énoncés prospectifs »). Ces déclarations visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à nos perspectives pour l'exercice 2020, ainsi qu'aux rendements futurs du capital pour nos actionnaires, y compris par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. La question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, sans s'y limiter :

Risques liés à l'industrie automobile



cyclicité économique ;

déclin des volumes de production régionaux, y compris en raison de l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;

concurrence intense ;

restrictions potentielles au libre-échange ;

conflits commerciaux/droits de douane ;



Risques liés aux clients et fournisseurs



concentration des ventes avec six clients ;

changements dans les parts de marché parmi les véhicules ou les segments de véhicules ;

évolution des taux d'adaptation des produits que nous vendons ;

fluctuations des ventes trimestrielles ;

perte potentielle de bons de commande conséquents ;

détérioration de la situation financière de notre base d'approvisionnement ;

regroupement des fournisseurs OEM ;



Risques liés à la fabrication et à l'exploitation



risques liés au lancement de produits ou de nouvelles installations ;

sous-performance opérationnelle ;

coûts de restructuration ;

charges de dépréciation ;

interruptions de travail ;

perturbations des approvisionnements, y compris en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19 ;

risques liés au changement climatique ;

attraction et rétention de main-d'œuvre qualifiée ;



Risques liés à la sécurité informatique



violations de la sécurité informatique ;

failles de cybersécurité affectant les produits ;



Risques liés à la tarification risques d'écart de prix entre le moment de soumission et le début de production ;

concessions de prix ;

augmentation du coût des produits de base ;

baisse des prix de la mitraille d'acier ; Risques de garantie et de rappel



coûts liés à la réparation ou au remplacement de produits défectueux, y compris en cas de rappel ;

coûts de garantie ou de rappel supérieurs au provisionnement ou aux plafonds de la couverture d'assurance ;

réclamations en responsabilité liées aux produits ;



Risques d'acquisition



risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risques d'intégration de l'acquisition ;



Autres risques commerciaux



risques liés à la conduite des affaires par le biais de coentreprises ;

notre capacité à développer constamment des produits ou procédés innovants ;

modification de notre profil de risque opérationnel suite à l'augmentation de l'investissement dans l'électrification et la conduite autonome, y compris les coûts d'ingénierie et de R&D supérieurs, et difficultés à établir des devis permettant une bonne rentabilité sur les produits pour lesquels nous n'avons parfois pas d'expérience de tarification significative ;

risques liés à la conduite d'activités sur les marchés étrangers ;

fluctuations des cours relatifs des devises ;

risques fiscaux ;

flexibilité financière réduite suite à un choc économique ;

changements dans les notations de crédit qui nous ont été attribuées ;



Risques juridiques, réglementaires et autres



risques antitrust ;

réclamations légales et/ou mesures réglementaires à notre encontre ; et

changements dans les lois et réglementations, y compris celles relatives à l'émission de véhicules.

Lors de l'évaluation des énoncés prospectifs ou des informations prospectives, nous invitons les lecteurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les lecteurs doivent tenir compte des divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces énoncés prospectifs. Cela comprend les risques, hypothèses et incertitudes mentionnés ci-dessus, qui sont discutés plus en détail dans le présent document sous la rubrique « Tendances et risques industriels » et qui figurent dans notre Formulaire annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada et dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et les dépôts subséquents.