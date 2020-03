OTTAWA, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce du Canada et le Congrès du travail du Canada (CTC) ont émis la déclaration commune suivante aujourd’hui en réponse à la pandémie de COVID-19 :



« La Chambre de commerce et le CTC unissent leurs efforts d’intervention pour s’assurer que toutes les mesures appropriées sont mises en place pour atténuer les impacts du COVID-19 pour les employeurs et les employés du Canada.

« L’économie du Canada, et les travailleurs et travailleuses qui la soutiennent, s’apprête à faire face à une épreuve sans précédent. Ces défis doivent être relevés grâce au travail d’équipe et à la coordination entre les travailleuses et travailleurs canadiens et leurs familles, les entreprises et les gouvernements. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de discuter des défis auxquels font face les entreprises et les syndicats avec le Premier ministre Trudeau et attendons avec intérêt de prendre connaissance de la réponse du gouvernement.

« La Chambre de commerce et le CTC uniront leurs efforts pour faire en sorte que tous les secteurs de l’économie reçoivent tous les soutiens de stabilisation nécessaires. Par ailleurs, nous allons élaborer d’autres politiques possibles pour aider les gouvernements à mettre en œuvre des programmes pertinents et opportuns permettant de soutenir la population canadienne pendant cette période.

« À chaque étape, nous chercherons à travailler en collaboration et à aider tous les ordres de gouvernement afin de veiller à ce que les programmes d’intervention bénéficient à ceux qui ont besoin de soutien de façon efficace et en temps opportun. »

À propos de la Chambre de commerce du Canada - Parce que les affaires sont importantes

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent les familles et les communautés canadiennes et qui sont le moteur de notre l’économie nationale. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale et en mettant les entreprises en contact avec les services essentiels et un puissant réseau de chambres, d’entreprises, de décideurs et d’homologues locaux dans tout le pays. Nous représentons les intérêts des entreprises de tous les secteurs de l’économie, à tous les niveaux de gouvernement et à l’échelle internationale. Nous apportons un soutien sans faille aux entreprises et au rôle vital qu’elles jouent dans l’édification et le maintien de notre grand pays.

À propos du Congrès du travail du Canada

Le CTC est l’organisation syndicale la plus grande du Canada. Elle rassemble des douzaines de syndicats nationaux et internationaux, des fédérations provinciales et territoriales du travail et des conseils du travail communautaires qui représentent plus de 3 millions de travailleuses et de travailleurs dans l’ensemble du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Phil Taylor

ptavlor@chamber.ca