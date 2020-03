WASHINGTON, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sabin Vaccine Institute (Sabin) a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention sur trois ans s'élevant à 10,4 millions USD dans le but de renforcer l'acceptation des vaccins. En 2019, l'Organisation mondiale de la Santé a identifié l'hésitation relative aux vaccins, en d'autres termes la réticence ou le refus de se vacciner malgré la disponibilité de vaccins, comme étant l'une des 10 principales menaces pour la santé mondiale.



Le financement fourni via une subvention du National Philanthropic Trust lancera la nouvelle initiative Vaccine Acceptance and Demand de Sabin et soutiendra plusieurs domaines du programme : informer les professionnels de santé et les médias en ce qui concerne les vaccins et l'immunisation, soutenir la recherche sociale et comportementale au niveau de la communauté afin de comprendre l'acceptation et l'hésitation relatives aux vaccins, et améliorer la compréhension de l'influence des réseaux sociaux sur les décisions de vaccination.

L'initiative est menée par le président de Sabin Global Immunization, le Dr Bruce Gellin, qui a déclaré : « L'hésitation relative aux vaccins crée un risque pour la santé mondiale auquel il faut mettre fin. La mésinformation et la désinformation concernant les vaccins coûtent des vies chaque jour dans des communautés du monde entier, comme on peut en témoigner avec cette recrudescence actuelle de la rougeole à l'échelle mondiale. À travers le rôle de Sabin, qui se trouve à la croisée des programmes d'immunisation, des politiques et de la recherche, nous ferons équipe avec les chercheurs locaux, les programmes d'immunisation nationaux et d'autres organisations mondiales de santé pour réunir des preuves et fournir les ressources, liaisons et informations dont les parties prenantes ont besoin pour inverser cette tendance dangereuse. »

Amy Finan, PDG de Sabin, a déclaré : « Prenant appui sur le travail passé de Sabin, notre nouvelle initiative Vaccine Acceptance and Demand étendra la profondeur et l'ampleur de notre engagement à fournir des informations fiables sur les vaccins aux professionnels de santé et aux médias, tout en améliorant aussi notre compréhension du processus de prise de décision concernant l'acceptation des vaccins à la fois à travers les réseaux sociaux et via la recherche sociale et comportementale. Notre objectif ultime est d'accroître la confiance accordée aux vaccins afin que les patients soient enclins à accepter la vaccination et à protéger leur santé, ainsi que la santé de leurs familles et communautés. »

L'initiative Vaccine Acceptance and Demand de Sabin se focalise sur trois flux de travail interconnectés :

- Communiquer l'importance et l'intérêt de l'immunisation et dissiper la mésinformation sur les vaccins en appuyant les professionnels de santé et les médias à travers des Militants de l'immunisation . Le nouveau financement étendra le programme existant de Sabin, qui fournit des informations opportunes et précises sur l'immunisation via des outils et ressources en ligne, des ateliers en personne et l'accès à des experts compétents en immunisation .

- Après un pilote réussi, lancer la programmation visant à soutenir les chercheurs dans les pays aux revenus faibles et moyens afin d'améliorer l'acceptation de la vaccination au travers d'interventions sociales et comportementales avec des subventions de recherche et des activités de renforcement des capacités. Ce travail tire parti du Vaccination Acceptance Research Network existant de Sabin.

- Améliorer la compréhension de l'influence des réseaux sociaux sur les décisions de vaccination en travaillant avec les chercheurs en réseaux sociaux pour définir les priorités et les essais d'intervention, dans le but d'accroître l'acceptation de la vaccination.

À propos du Sabin Vaccine Institute

Le Sabin Vaccine Institute est un important militant en faveur de l'expansion de l'accès et du recours aux vaccins à l'échelle mondiale, faisant avancer la recherche et le développement de vaccins, et amplifiant la connaissance et l'innovation en matière de vaccins. Libérant le potentiel des vaccins par le partenariat, Sabin a construit un écosystème robuste de bailleurs de fonds, innovateurs, agents de mise en œuvre, praticiens, décideurs politiques et parties prenantes publiques pour faire avancer sa vision d'un avenir où les maladies évitables ont enfin disparu. En tant qu'organisation sans but lucratif comptant plus de deux décennies d'expérience, Sabin s'est engagée à trouver des solutions qui durent et à étendre tous les bienfaits des vaccins à l'ensemble des individus, peu importe qui ils sont et où ils résident. Chez Sabin, nous sommes convaincus que les vaccins ont le pouvoir de changer le monde. Pour de plus amples informations, visitez le site sabin.org et suivez-nous sur Twitter, à l'adresse @SabinVaccine .