WASHINGTON, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Sabin Vaccine Institute (Sabin) anunciou hoje que recebeu uma doação de três anos no valor de US $ 10,4 milhões para solidificar a aceitação da vacina. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde identificou a hesitação da vacina - a relutância ou recusa em vacinar apesar da disponibilidade das vacinas - como uma das 10 principais ameaças à saúde global.

O financiamento fornecido através de uma doação do National Philanthropic Trust lançará a nova iniciativa de Aceitação e Demanda de Vacinas da Sabin e apoiará várias áreas do programa: educar a mídia e os profissionais de saúde sobre vacinas e imunização, apoiar a pesquisa social e comportamental em nível comunitário para entender a aceitação e hesitação da vacina, e aprimorar a compreensão da influência das mídias sociais nas decisões de vacinação.

A iniciativa é liderada pelo presidente da Sabin Global Immunization, Dr. Bruce Gellin, que comentou: “A hesitação da vacina está criando um risco global à saúde que deve ser abordado. A má-informação e desinformação sobre vacinas custam vidas diárias em comunidades ao redor do mundo, como exemplo temos o atual ressurgimento do sarampo em todo o mundo. Com a Sabin na interseção dos programas de imunização, política e pesquisa, faremos parceria com pesquisadores locais, programas nacionais de imunização e outras organizações globais de saúde para reunir evidências e fornecer os recursos, conexões e informações que as partes interessadas precisam para reverter essa tendência perigosa”.

A CEO da Sabin, Amy Finan, disse: “Com base no trabalho passado da Sabin, nossa nova iniciativa de Aceitação e Demanda de Vacinas expandirá a profundidade e a amplitude do nosso compromisso de fornecer informações confiáveis sobre as vacinas aos meios de comunicação e profissionais de saúde, e ao mesmo tempo ampliará a nossa compreensão da tomada de decisão de aceitação de vacinas através das mídias sociais e da pesquisa social e comportamental. Nosso objetivo final é estabelecer confiança nas vacinas para que os pacientes venham a aceitar as vacinas e possam proteger tanto a sua saúde, bem como a saúde da família e comunidade”.

A iniciativa de Aceitação e Demanda de Vacinas da Sabin se concentra em três fluxos de trabalho inter-relacionados:

- Comunicar a importância e o valor da imunização e dissipar a desinformação da vacina, apoiando a mídia e os profissionais de saúde através dos Immunization Advocates (Defensores da Imunização). O novo financiamento expandirá o programa existente da Sabin, que fornece informações de imunização oportunas e precisas através de recursos e ferramentas online, oficinas presenciais e acesso a especialistas em imunização experientes.

- Após o sucesso de um plano-piloto, lançar a programação para apoiar os pesquisadores em países de baixa e média renda para aumentar a aceitação da vacinação através de intervenções sociais e comportamentais com subsídios de pesquisa e atividades de capacitação. Este trabalho utiliza a Rede de Pesquisa de Aceitação de Vacinação existente da Sabin.

- Aumentar a compreensão da influência das mídias sociais nas decisões de vacinação, trabalhando com pesquisadores de mídias sociais para definir prioridades e testar intervenções, com o objetivo de aumentar a aceitação da vacinação.

Sobre o Sabin Vaccine Institute

O Sabin Vaccine Institute é um dos principais defensores da expansão, acesso e elevação das vacinas em todo o mundo, avanço da pesquisa, desenvolvimento de vacinas e amplificação do conhecimento e inovação de vacinas. Revelando o potencial das vacinas através da parceria, a Sabin criou um ecossistema robusto de financiadores, inovadores, implementadores, profissionais, formuladores de políticas e partes interessadas públicas para avançar sua visão de um futuro sem de doenças evitáveis. Uma organização sem fins lucrativos com mais de duas décadas de experiência, a Sabin está comprometida em encontrar soluções que durem e estender todos os benefícios das vacinas a todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou onde vivem. A Sabin acredita no poder das vacinas para mudar o mundo. Para mais informação, visite sabin.org e siga-nos no Twitter, @SabinVaccine .