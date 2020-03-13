华盛顿, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sabin疫苗研究所（以下称“Sabin”）今日宣布，该所已获得一项为期三年、价值1040万美元的拨款， 用于增强疫苗接受水平。2019年，世界卫生组织将疫苗犹豫（在有可用疫苗的情况下不愿或拒绝接种疫苗）确定为全球健康面临的十大威胁之一。



通过一家慈善信托基金提供的这笔资金将启动Sabin新的疫苗接受和需求计划，对数个项目领域提供支持：对媒体和医疗专业人员进行关于接种疫苗和免疫的教育；支持社区一级的社会和行为研究，以了解疫苗接受度和疫苗犹豫情况；进一步了解社交媒体对疫苗接种决定的影响。

这一项目由Sabin全球免疫部总裁Bruce Gellin博士主导。他评论说，“疫苗犹豫正在造成全球健康风险，必须加以解决。正如我们在目前麻疹全球再度流行中所看到的那样，关于疫苗的错误信息和虚假信息每天都在世界各地的社区中让人们付出生命的代价。借助Sabin在免疫计划、政策和研究方面的作用，我们将与当地研究人员、国家免疫计划和其他全球卫生组织合作，确立证据并提供利益相关方所需的资源、联系和信息，以扭转这一危险趋势。”

Sabin首席执行官Amy Finan表示，“在Sabin以往工作的基础上，新的疫苗接受和需求计划将扩大我们承诺向媒体和医疗专业人员提供的可靠的疫苗相关信息的深度和广度，同时也通过社交媒体和社会及行为研究，扩展我们对疫苗接受决策的理解。我们的最终目标是树立对疫苗的信任，使患者能够接受疫苗，从而保护他们的健康，以及他们家人和社区的健康。”

Sabin的疫苗接受和需求计划主要关注相互关联的三项工作：

- 通过 Immunization Advocates （免疫倡导者）来支持媒体和医疗专业人员，从而宣传免疫的重要性和价值并消除关于疫苗的错误信息。这笔资金将扩大Sabin的现有方案，该方案通过在线资源和工具、面授讲习班，以及知识丰富的免疫 专家 咨询渠道，提供及时准确的免疫相关资讯。

- 在试点成功之后，启动方案以支持中低收入国家的研究人员利用研究拨款和能力发展举措，通过社会和行为干预来提高对疫苗接种的接受程度。这项工作将利用Sabin现有的 Vaccination Acceptance Research Network （疫苗接受度研究网络）来进行。

- 通过与社交媒体研究人员合作来确定优先事项并测试干预措施，更好地了解社交媒体对疫苗接种决定的影响，以提高对疫苗接种的接受程度。

关于Sabin疫苗研究所

Sabin疫苗研究所是扩大全球疫苗获取和使用、推进疫苗研究和开发以及扩大疫苗知识和创新的一家主要倡导机构。 Sabin通过伙伴关系来释放疫苗潜力，现已建立了一个由资助方、创新机构、执行机构、执业机构、决策者和公众利益相关方组成的强有力的生态系统，以推进其关于在未来消除可预防疾病的愿景。作为一家拥有二十多经验的非营利组织，Sabin致力于寻找持久的解决方案，以及向生活在任何地方的所有人们宣传疫苗的全部益处。在Sabin，我们相信疫苗有改变世界的力量。要获知更多信息，请访问 sabin.org 并通过推特关注我们： @SabinVaccine 。