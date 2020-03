March 13, 2020 11:10 ET

Communiqué de presse

Mise à jour du contrat de liquidité avec la société Invest Securities

Le 13 mars 2020

MRM et Invest Securities ont signé un nouveau contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 28 février 2020.

Ce nouveau contrat, conclu pour une durée de 12 mois et renouvelable par tacite reconduction, a été établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité et est conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018.

Il remplace le précédent contrat de liquidité signé avec Invest Securities le 19 décembre 2013 avec effet au 7 janvier 2014. Il est précisé que les interventions réalisées dans le cadre du contrat de Liquidité en date du 19 décembre 2013 ont respecté la décision AMF susvisée depuis le 1er janvier 2019, date de son entrée en application.

La plateforme de négociation sur laquelle les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris.

Il est précisé, qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

L’exécution du contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF. Elle est en outre suspendue à la demande de MRM pour une période que la société précise.

Le contrat pourra être résilié à l’initiative de chacune des parties, avec un préavis de 2 mois.

En outre, le contrat pourra être résilié à tout moment par MRM, sans préavis et sans indemnité dans le cas où les titres MRM ne seraient plus admis aux négociations sur le marché Eurolist-C d’Euronext Paris, ou dans le cas d’un changement de contrôle de la société, au sens de l’article L233-3, I du Code de commerce.

A la date du 28 février 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53.269,59 euros,

34 144 titres.





A propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

