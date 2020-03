Forbedret resultat i Roblon efter første kvartal af regnskabsåret 2019/20

Delårsrapport for 1. kvartal 2019/20 (perioden 1. november 2019 – 31. januar 2020)

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret 2019/20.

Hovedpunkter i delårsrapporten for 1. kvartal for Roblon koncernen:

Ordretilgangen blev 92,3 mDKK (51,2 mDKK). Der er vækst i produktgrupperne FOC og Composite.

Ordrebeholdning pr. 31. januar 2020 blev 54,4 mDKK (50,6 mDKK).

Nettoomsætningen steg til 73,7 mDKK (55,0 mDKK).

Bruttomargin steg til 54,7% (34,4%) primært som følge af et bedre produktmix, ligesom sidste år var negativt påvirket af manglende produktivitet på Senvion relaterede aktiviteter.

Resultat af primær drift (EBIT) blev 4,1 mDKK (-10,7 mDKK) og var positivt påvirket af vækst i omsætning og bruttomargin.

Resultatet før skat blev 4,9 mDKK (-10,5 mDKK).

Periodens resultat efter skat blev 3,9 mDKK (-8,2 mDKK).

Der er ændret i anvendt regnskabspraksis, idet selskabet har implementeret IFRS 16. Implementeringen af IFRS 16 er sket efter modificeret retrospektiv metoden uden tilpasning af sammenligningstal. Aktivering af leasing aktiver ved indgangen til regnskabsåret 2019/20 har øget balancesummen med 14,9 mDKK.

Forventninger til regnskabsåret 2019/20

Roblons omsætning og resultat har i 1. kvartal af regnskabsåret 2019/20 udviklet sig bedre end forventet. Kvartalets omsætning er positivt påvirket af projektsalg, der var forventet realiseret senere i regnskabsåret. Efter 1. kvartal fastholder ledelsen sine forventninger til 2019/20, som blev udmeldt i årsrapporten for 2018/19. For regnskabsåret 2019/20 forventes der en omsætning i intervallet 260 - 280 mDKK og et resultat før skat i intervallet 20 - 25 mDKK.

I relation til COVID-19 følger Roblon den danske regerings opfordring til danske virksomheder om i videst muligt omfang at tage nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte. På nuværende tidspunkt vurderer ledelsen, at Roblon er i stand til at gennemføre de forretningsaktiviteter, der ligger bag ledelsens forventninger til regnskabsåret. COVID-19 situationen kan imidlertid få en ukendt påvirkning på omsætning og resultat.

Som nævnt i Roblons årsrapport 2018/19, indgik Roblon den 20. december 2019 betinget forligsaftale med vindmølleproducenten Senvion og dets datterselskab Ria Blades. I januar 2020 gennemførte Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) lukning af køb af udvalgte europæiske aktiver fra Senvion. SGRE’s betingede køb af Ria Blades forventes gennemført i løbet af 1. kvartal 2020. Herefter vil Roblon modtage et forligsbeløb på 6,6 mUSD (ca. 43 mDKK). Som følge af den usikkerhed, der naturligt vil være omkring lukningen af den betingede handel mellem de to nævnte parter finder Roblons ledelse ikke grundlag for at indregne forligsbeløbet i resultatforventningerne til 2019/20.

Salg af domicil

Roblon har igangsat en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Der er indgået aftale med ekstern erhvervsmægler om at afsøge mulighederne for et salg af domicilet, der er udbudt til en kontantpris på 32,5 mDKK.

Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt. Eventuelt salg af domicil indgår ikke i resultatforventningerne til 2019/20.

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

