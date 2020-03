Selskabsmeddelelse nr. 7



København-Oslo-rutens sejlinger suspenderes fra 16. marts 2020 indtil som minimum 1. april 2020. Suspenderingen af ruten sker som følge af de nye nationale tiltag til at stoppe spredningen af Covid-19-virusen i både Danmark og Norge.

Fragtfærge-, havne- og logistikaktiviteter, der står for 84% af DFDS’ samlede omsætning, er indtil videre ikke væsentligt påvirket af Covid-19-virusen.

Planlægning til at afbøde effekter af mulige forstyrrelser af aktiviteter er i gang på tværs af DFDS’ netværk.





Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

