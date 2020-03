Paris, 13 March 2020 – 17:45

COFACE SA: Disclosure of trading in own shares (excluding the liquidity agreement) made between 9 March and 12 March 2020









Pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse1

The main features of the 2019-2020 Share Buyback Program have been published on the Company’s website ( http://www.coface.com/Investors/Disclosure-requirements , under “Own share transactions”) and are also described in the Registration Document.

Trading session of (Date) Transaction Number of shares Weighted average price Gross amount MIC Code Purpose of buyback 09/03/2020 Purchase 808 8.6000 € 6,948.80 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 258 8.6450 € 2,230.41 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 1,008 8.6550 € 8,724.24 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 616 8.6150 € 5,306.84 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 348 8.6100 € 2,996.28 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 48 8.6650 € 415.92 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 1,324 8.6650 € 11,472.46 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 228 8.6400 € 1,969.92 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 421 8.6400 € 3,637.44 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 108 8.6400 € 933.12 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 47 8.6400 € 406.08 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 118 8.6500 € 1,020.70 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 685 8.6500 € 5,925.25 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 280 8.6550 € 2,423.40 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 102 8.6550 € 882.81 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 451 8.7100 € 3,928.21 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 31 8.7100 € 270.01 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 268 8.7100 € 2,334.28 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 63 8.7100 € 548.73 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 3 8.6650 € 26.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 518 8.6650 € 4,488.47 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 54 8.6650 € 467.91 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 410 8.7000 € 3,567.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 290 8.7000 € 2,523.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 35 8.7000 € 304.50 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 532 8.7000 € 4,628.40 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 422 8.8300 € 3,726.26 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 49 8.8300 € 432.67 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 69 8.8300 € 609.27 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 328 8.8300 € 2,896.24 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 467 8.7750 € 4,097.93 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 162 8.7750 € 1,421.55 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 582 8.7400 € 5,086.68 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 811 8.7500 € 7,096.25 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 81 8.7550 € 709.16 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 706 8.7950 € 6,209.27 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 766 8.7700 € 6,717.82 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 1 8.7700 € 8.77 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 10 8.7300 € 87.30 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 600 8.7300 € 5,238.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 55 8.7300 € 480.15 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 135 8.7300 € 1,178.55 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 95 8.6800 € 824.60 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 327 8.6800 € 2,838.36 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 296 8.6800 € 2,569.28 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 329 8.6900 € 2,859.01 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 95 8.6900 € 825.55 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 161 8.6900 € 1,399.09 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 168 8.6900 € 1,459.92 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 600 8.7200 € 5,232.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 76 8.7200 € 662.72 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 797 8.7100 € 6,941.87 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 94 8.6850 € 816.39 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 482 8.6850 € 4,186.17 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 190 8.6550 € 1,644.45 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 749 8.7000 € 6,516.30 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 686 8.6550 € 5,937.33 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 224 8.7000 € 1,948.80 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 458 8.7000 € 3,984.60 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 638 8.6450 € 5,515.51 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 176 8.6450 € 1,521.52 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 250 8.6200 € 2,155.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 465 8.6200 € 4,008.30 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 617 8.6400 € 5,330.88 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 3 8.6350 € 25.91 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 604 8.6500 € 5,224.60 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 363 8.6500 € 3,139.95 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 957 8.6300 € 8,258.91 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 181 8.6150 € 1,559.32 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 623 8.6150 € 5,367.15 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 967 8.5900 € 8,306.53 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 273 8.6000 € 2,347.80 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 350 8.6000 € 3,010.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 160 8.5650 € 1,370.40 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 500 8.5650 € 4,282.50 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 362 8.5650 € 3,100.53 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 8 8.5650 € 68.52 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 343 8.5650 € 2,937.80 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 849 8.5600 € 7,267.44 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 249 8.5300 € 2,123.97 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 395 8.5300 € 3,369.35 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 181 8.5300 € 1,543.93 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 607 8.5300 € 5,177.71 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 677 8.4750 € 5,737.58 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 785 8.4600 € 6,641.10 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 678 8.5950 € 5,827.41 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 599 8.5900 € 5,145.41 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 348 8.6300 € 3,003.24 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 568 8.6300 € 4,901.84 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 383 8.6100 € 3,297.63 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 488 8.6100 € 4,201.68 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 500 8.6250 € 4,312.50 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 295 8.6250 € 2,544.38 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 555 8.5850 € 4,764.68 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 69 8.5850 € 592.37 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 12 8.5850 € 103.02 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 467 8.5850 € 4,009.20 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 11 8.5850 € 94.44 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 226 8.5850 € 1,940.21 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 39 8.5250 € 332.48 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 89 8.5250 € 758.73 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 184 8.5250 € 1,568.60 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 499 8.5250 € 4,253.98 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 93 8.5250 € 792.83 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 630 8.5350 € 5,377.05 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 287 8.5350 € 2,449.55 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 3 8.5250 € 25.58 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 5 8.5250 € 42.63 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 285 8.5250 € 2,429.63 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 108 8.5250 € 920.70 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 120 8.5250 € 1,023.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 86 8.5250 € 733.15 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 197 8.5250 € 1,679.43 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 380 8.5250 € 3,239.50 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 271 8.5250 € 2,310.28 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 846 8.5150 € 7,203.69 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 678 8.5000 € 5,763.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 130 8.4950 € 1,104.35 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 578 8.4950 € 4,910.11 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 258 8.5150 € 2,196.87 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 636 8.5150 € 5,415.54 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 543 8.5300 € 4,631.79 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 245 8.5300 € 2,089.85 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 345 8.5600 € 2,953.20 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 254 8.5600 € 2,174.24 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 687 8.5400 € 5,866.98 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 397 8.5000 € 3,374.50 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 376 8.5000 € 3,196.00 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 441 8.5100 € 3,752.91 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 94 8.5150 € 800.41 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 619 8.5150 € 5,270.79 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 149 8.5150 € 1,268.74 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 5 8.4700 € 42.35 € XPAR LTIP 09/03/2020 Purchase 536 8.4700 € 4,539.92 € XPAR LTIP Total 09/03/2020 48,000 8.6176 € 413,645 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 121 8.5550 € 1,035.16 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 42 8.5550 € 359.31 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 1,300 8.5550 € 11,121.50 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 274 8.5150 € 2,333.11 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 414 8.5150 € 3,525.21 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 450 8.5800 € 3,861.00 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 404 8.5800 € 3,466.32 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 773 8.6100 € 6,655.53 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 721 8.6100 € 6,207.81 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 1,475 8.6800 € 12,803.00 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 764 8.6850 € 6,635.34 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 177 8.6550 € 1,531.94 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 605 8.6550 € 5,236.28 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 98 8.6550 € 848.19 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 355 8.6550 € 3,072.53 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 7 8.6550 € 60.59 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 238 8.6550 € 2,059.89 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 395 8.6400 € 3,412.80 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 125 8.6400 € 1,080.00 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 228 8.6400 € 1,969.92 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 9 8.6400 € 77.76 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 659 8.6350 € 5,690.47 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 65 8.6350 € 561.28 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 73 8.6350 € 630.36 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 704 8.6350 € 6,079.04 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 613 8.7150 € 5,342.30 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 897 8.7400 € 7,839.78 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 461 8.7250 € 4,022.23 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 745 8.7250 € 6,500.13 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 19 8.7250 € 165.78 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 401 8.7350 € 3,502.74 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 291 8.7350 € 2,541.89 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 159 8.7350 € 1,388.87 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 31 8.7400 € 270.94 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 39 8.7400 € 340.86 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 32 8.7400 € 279.68 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 31 8.7400 € 270.94 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 36 8.7400 € 314.64 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 37 8.7400 € 323.38 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 38 8.7400 € 332.12 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 28 8.7400 € 244.72 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 266 8.7400 € 2,324.84 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 1,000 8.7400 € 8,740.00 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 220 8.7400 € 1,922.80 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 1,211 8.7900 € 10,644.69 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 336 8.8400 € 2,970.24 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 290 8.8400 € 2,563.60 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 9 8.8400 € 79.56 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 1,268 8.8150 € 11,177.42 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 793 8.8200 € 6,994.26 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 889 8.8350 € 7,854.32 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 329 8.8350 € 2,906.72 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 353 8.8350 € 3,118.76 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 628 8.8050 € 5,529.54 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 657 8.8000 € 5,781.60 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 666 8.7750 € 5,844.15 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 246 8.7550 € 2,153.73 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 484 8.7550 € 4,237.42 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 18 8.7400 € 157.32 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 853 8.7400 € 7,455.22 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 546 8.5450 € 4,665.57 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 448 8.5450 € 3,828.16 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 361 8.5050 € 3,070.31 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 270 8.5050 € 2,296.35 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 709 8.4950 € 6,022.96 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 720 8.5100 € 6,127.20 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 687 8.5300 € 5,860.11 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 359 8.5300 € 3,062.27 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 306 8.5300 € 2,610.18 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 177 8.5300 € 1,509.81 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 633 8.5550 € 5,415.32 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 231 8.5550 € 1,976.21 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 493 8.5350 € 4,207.76 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 76 8.5350 € 648.66 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 112 8.5350 € 955.92 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 424 8.5450 € 3,623.08 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 406 8.5450 € 3,469.27 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 955 8.5150 € 8,131.83 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 203 8.5150 € 1,728.55 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 144 8.5150 € 1,226.16 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 374 8.5150 € 3,184.61 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 114 8.5150 € 970.71 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 16 8.4900 € 135.84 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 774 8.4900 € 6,571.26 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 879 8.4650 € 7,440.74 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 615 8.4100 € 5,172.15 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 728 8.4200 € 6,129.76 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 182 8.3900 € 1,526.98 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 536 8.3900 € 4,497.04 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 103 8.3900 € 864.17 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 368 8.3850 € 3,085.68 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 287 8.3850 € 2,406.50 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 304 8.3350 € 2,533.84 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 211 8.3350 € 1,758.69 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 229 8.3350 € 1,908.72 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 732 8.3050 € 6,079.26 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 66 8.3050 € 548.13 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 122 8.2600 € 1,007.72 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 242 8.2600 € 1,998.92 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 276 8.2600 € 2,279.76 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 73 8.2600 € 602.98 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 156 8.2350 € 1,284.66 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 220 8.2350 € 1,811.70 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 480 8.2350 € 3,952.80 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 324 8.1750 € 2,648.70 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 283 8.1750 € 2,313.53 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 145 8.1700 € 1,184.65 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 579 8.1700 € 4,730.43 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 620 8.2150 € 5,093.30 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 158 8.2150 € 1,297.97 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 306 8.1900 € 2,506.14 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 410 8.1900 € 3,357.90 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 419 8.1450 € 3,412.76 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 442 8.1450 € 3,600.09 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 504 8.1600 € 4,112.64 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 242 8.1600 € 1,974.72 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 751 8.1550 € 6,124.41 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 225 8.2250 € 1,850.63 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 650 8.2250 € 5,346.25 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 443 8.1700 € 3,619.31 € XPAR LTIP 10/03/2020 Purchase 302 8.1700 € 2,467.34 € XPAR LTIP Total 10/03/2020 48,000 8.5475 € 410,280 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 29 8.2800 € 240.12 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 872 8.2800 € 7,220.16 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 313 8.2300 € 2,575.99 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 500 8.2300 € 4,115.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 860 8.2600 € 7,103.60 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 1,065 8.2900 € 8,828.85 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 690 8.2300 € 5,678.70 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 17 8.2150 € 139.66 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 500 8.2400 € 4,120.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 330 8.2400 € 2,719.20 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 700 8.2150 € 5,750.50 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 213 8.2600 € 1,759.38 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 654 8.2600 € 5,402.04 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 489 8.2400 € 4,029.36 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 163 8.2400 € 1,343.12 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 642 8.2350 € 5,286.87 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 54 8.2400 € 444.96 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 414 8.2400 € 3,411.36 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 29 8.2400 € 238.96 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 138 8.2400 € 1,137.12 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 637 8.2400 € 5,248.88 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 79 8.2150 € 648.99 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 427 8.2150 € 3,507.81 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 416 8.2150 € 3,417.44 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 748 8.2500 € 6,171.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 789 8.1950 € 6,465.86 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 180 8.2000 € 1,476.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 725 8.2000 € 5,945.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 294 8.2150 € 2,415.21 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 397 8.2150 € 3,261.36 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 146 8.2150 € 1,199.39 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 703 8.2150 € 5,775.15 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 220 8.2000 € 1,804.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 271 8.2000 € 2,222.20 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 247 8.2000 € 2,025.40 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 131 8.2000 € 1,074.20 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 63 8.1900 € 515.97 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 753 8.1900 € 6,167.07 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 807 8.2100 € 6,625.47 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 895 8.2000 € 7,339.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 805 8.2300 € 6,625.15 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 191 8.1950 € 1,565.25 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 37 8.1950 € 303.22 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 621 8.1950 € 5,089.10 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 38 8.2000 € 311.60 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 558 8.2000 € 4,575.60 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 250 8.2000 € 2,050.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 632 8.1850 € 5,172.92 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 366 8.1650 € 2,988.39 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 294 8.1650 € 2,400.51 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 740 8.1600 € 6,038.40 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 538 8.1350 € 4,376.63 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 119 8.1350 € 968.07 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 275 8.1450 € 2,239.88 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 401 8.1450 € 3,266.15 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 775 8.1300 € 6,300.75 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 862 8.1050 € 6,986.51 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 260 8.0700 € 2,098.20 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 562 8.0700 € 4,535.34 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 150 8.0550 € 1,208.25 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 562 8.0550 € 4,526.91 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 132 8.0200 € 1,058.64 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 172 8.0200 € 1,379.44 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 371 8.0200 € 2,975.42 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 565 8.0550 € 4,551.08 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 183 8.0550 € 1,474.07 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 250 8.0400 € 2,010.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 555 8.0400 € 4,462.20 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 90 8.0400 € 723.60 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 825 8.0650 € 6,653.63 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 705 8.1000 € 5,710.50 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 780 8.0550 € 6,282.90 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 588 8.0200 € 4,715.76 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 219 8.0200 € 1,756.38 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 892 8.0350 € 7,167.22 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 37 8.0150 € 296.56 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 730 8.0150 € 5,850.95 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 80 8.0200 € 641.60 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 518 8.0200 € 4,154.36 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 149 8.0200 € 1,194.98 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 601 8.0350 € 4,829.04 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 107 8.0350 € 859.75 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 21 8.0350 € 168.74 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 264 8.0300 € 2,119.92 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 600 8.0300 € 4,818.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 822 8.0200 € 6,592.44 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 327 7.9950 € 2,614.37 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 500 7.9950 € 3,997.50 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 25 7.9950 € 199.88 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 200 7.9700 € 1,594.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 485 7.9700 € 3,865.45 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 317 7.9550 € 2,521.74 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 600 7.9550 € 4,773.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 124 7.9450 € 985.18 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 513 7.9450 € 4,075.79 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 67 7.9450 € 532.32 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 69 7.9350 € 547.52 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 722 7.9350 € 5,729.07 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 812 7.9150 € 6,426.98 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 666 7.8800 € 5,248.08 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 500 7.9200 € 3,960.00 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 786 7.9200 € 6,225.12 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 235 7.9400 € 1,865.90 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 56 7.9400 € 444.64 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 451 7.9400 € 3,580.94 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 721 7.9350 € 5,721.14 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 809 7.9500 € 6,431.55 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 791 7.9800 € 6,312.18 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 433 7.9900 € 3,459.67 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 638 7.9900 € 5,097.62 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 430 7.9850 € 3,433.55 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 307 7.9850 € 2,451.40 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 346 7.9950 € 2,766.27 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 287 7.9950 € 2,294.57 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 147 7.9600 € 1,170.12 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 332 7.9600 € 2,642.72 € XPAR LTIP 11/03/2020 Purchase 412 7.9600 € 3,279.52 € XPAR LTIP Total 11/03/2020 50,000 8.1034 € 405,172 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 429 7.4400 € 3,191.76 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 467 7.4400 € 3,474.48 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 58 7.4400 € 431.52 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 140 7.5100 € 1,051.40 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 298 7.5800 € 2,258.84 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 758 7.5800 € 5,745.64 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 308 7.5450 € 2,323.86 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 382 7.5450 € 2,882.19 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 245 7.5500 € 1,849.75 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 892 7.5650 € 6,747.98 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 242 7.4950 € 1,813.79 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 596 7.4950 € 4,467.02 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 856 7.4700 € 6,394.32 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 56 7.4700 € 418.32 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.4700 € 1,494.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 563 7.4700 € 4,205.61 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 42 7.4700 € 313.74 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 827 7.4550 € 6,165.29 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 68 7.4100 € 503.88 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 193 7.4100 € 1,430.13 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 325 7.4100 € 2,408.25 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 585 7.4100 € 4,334.85 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 691 7.4350 € 5,137.59 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 930 7.5150 € 6,988.95 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 139 7.5300 € 1,046.67 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 518 7.5100 € 3,890.18 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 552 7.5100 € 4,145.52 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 26 7.4850 € 194.61 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 744 7.4850 € 5,568.84 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 266 7.4800 € 1,989.68 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 634 7.4800 € 4,742.32 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 30 7.4250 € 222.75 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 789 7.5050 € 5,921.45 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 505 7.5100 € 3,792.55 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 284 7.5100 € 2,132.84 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 39 7.5100 € 292.89 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 6 7.4950 € 44.97 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 534 7.4950 € 4,002.33 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 373 7.4950 € 2,795.64 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.4750 € 1,495.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.4750 € 1,495.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 18 7.4750 € 134.55 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.4750 € 1,495.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 842 7.4700 € 6,289.74 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 41 7.4150 € 304.02 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 838 7.4150 € 6,213.77 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 72 7.4150 € 533.88 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 482 7.4150 € 3,574.03 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 172 7.4150 € 1,275.38 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 516 7.4100 € 3,823.56 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 15 7.4050 € 111.08 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 880 7.4050 € 6,516.40 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 75 7.4000 € 555.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 810 7.4000 € 5,994.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 400 7.3950 € 2,958.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 261 7.3950 € 1,930.10 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 1,053 7.3400 € 7,729.02 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 753 7.2850 € 5,485.61 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 720 7.2750 € 5,238.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 198 7.2750 € 1,440.45 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 291 7.2500 € 2,109.75 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 68 7.2500 € 493.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 424 7.2500 € 3,074.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 273 7.1900 € 1,962.87 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 233 7.1900 € 1,675.27 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 378 7.1900 € 2,717.82 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.0700 € 1,414.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 684 7.0700 € 4,835.88 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 291 7.1100 € 2,069.01 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.1100 € 1,422.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 180 7.1100 € 1,279.80 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 42 7.1150 € 298.83 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 42 7.1150 € 298.83 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 208 7.1150 € 1,479.92 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 328 7.1150 € 2,333.72 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 178 7.1150 € 1,266.47 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 49 7.0700 € 346.43 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 409 7.0700 € 2,891.63 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 313 7.0700 € 2,212.91 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 450 7.0200 € 3,159.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 200 7.0200 € 1,404.00 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 183 7.0200 € 1,284.66 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 260 7.0300 € 1,827.80 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 372 7.0300 € 2,615.16 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 25 7.0300 € 175.75 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 821 7.0250 € 5,767.53 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 766 7.0550 € 5,404.13 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 809 7.1050 € 5,747.95 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 518 7.1000 € 3,677.80 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 423 7.1000 € 3,003.30 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 856 7.0500 € 6,034.80 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 28 7.0500 € 197.40 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 812 7.0300 € 5,708.36 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 843 7.0250 € 5,922.08 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 861 7.0100 € 6,035.61 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 838 6.9800 € 5,849.24 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 763 6.9150 € 5,276.15 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 506 6.8700 € 3,476.22 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 12 6.8700 € 82.44 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 308 6.8700 € 2,115.96 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 125 6.8350 € 854.38 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 51 6.8600 € 349.86 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 82 6.8600 € 562.52 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 708 6.8600 € 4,856.88 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 692 6.8700 € 4,754.04 € XPAR LTIP 12/03/2020 Purchase 1,061 6.9100 € 7,331.51 € XPAR LTIP Total 12/03/2020 42,500 7.2721 € 309,065 € XPAR LTIP Total 09/03/2020 - 12/03/2020 188,500 8.1600 € 1,538,162 € LTIP





CONTACTS ANALYSTS / INVESTORS



Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com















Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com





FINANCIAL CALENDAR 2020 (subject to change)

Q1-2020 results: 23 April 2020 (after market close)

Annual General Shareholders’ Meeting 2019: 14 May 2020

H1-2020 results: 29 July 2020 (after market close)

9M-2020 results: 29 October 2020 (after market close)

FINANCIAL INFORMATION

This press release, as well as COFACE SA’s integral regulatory information, can be found on the Group’s website: http://www.coface.com/Investors

For regulated information on Alternative Performance Measures (APM),

please refer to our Interim Financial Report for S1-2019 and our 2018 Registration Document





Coface: for trade – building business together







With over 70 years of experience and the most extensive international network, Coface is a leader in trade credit insurance and adjacent specialty services, including Factoring, Single Risk, Bonding and Information services. Coface’s experts work to the beat of the global economy, helping 50,000 clients build successful, growing, and dynamic businesses across the world. The group’s services and solutions protect companies, and facilitate the credit decisions that will improve their ability to sell on both their domestic and export markets. In 2019, Coface employed ~4,250 people and registered a turnover of €1.5 billion.











www,coface,com



COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris



Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

















1 Also in pursuant to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (and updates); Article L.225-209 and seq. of the French Commercial Code; Article L.221-3, Article L.241-1 and seq. of the General Regulation of the French Market Authority (AMF); AMF Recommendation DOC-2017-04 Guide for issuers on their own shares transactions and for stabilization measures.







Attachment